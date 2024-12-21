Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤ËÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡Äº£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼ÅÐÈÄ¥¼¥í¤Ç¤â¡ÔÊ£¿ôµåÃÄ¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Õ
¡¡Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡Ê30=¥á¥Ã¥ÄFA¡Ë¤ÏÍèµ¨¡¢¤É¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û3A¤Ç¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¡ÄÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤òÍß¤·¤¬¤ê¤½¤¦¤ÊµåÃÄ¤Ï¡©ºå¿ÀÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©
¡¡º£µ¨¤Ï1Ç¯·ÀÌó¤ÎÇ¯ÊðÌó5²¯±ß¤Ç¥á¥Ã¥ÄÆþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÅÐÈÄ¤Ï¥¼¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÂåÍý¿Í¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤Ïº£·î¾å½Ü¤ÎMLB¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÝ¡¢Æ£Ï²¤¬Íèµ¨¤âMLB¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢µß±çÅê¼ê¤È¤·¤ÆÊ£¿ôµåÃÄ¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íèµ¨¤âÊÆµå³¦¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÎÎ¤Î¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÉð¼Ô½¤¹Ô¤òÀÑ¤ß¡¢Ã¥»°¿¶¥·¥ç¡¼¤òÈäÏª¡£ÆüËÜ¤è¤ê¼£°Â¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ëÅÚÃÏ¤Ç¡¢í÷¤·¤¯Ìîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆºß½»¤ÎÆÃÇÉ°÷¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤éíåÏÓ¤Î¥Ü¥é¥¹»á¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢º£µ¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢30ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¿¤Ó¤·¤í¤Ë´Ø¤·¤Æµ¿ÌäÉä¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ù¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡º£µ¨¤â¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç±öÄÒ¤±¾õÂÖ¤Ê¤é¡¢ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤µ¤ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤ÎÊÔÀ®Ã´Åö¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤¤¤¯¤é160¥¥í¤òÅê¤²¤Æ¡¢¿Íµ¤¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¤â¤Ê¤ª¡¢À©µåÆñ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ©µåÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÅÏÊÆÁ°¤ËÆüËÜ¤ÇÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«°Ê¾å¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÉ¾²Á¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Æ£Ï²¤ÏÍèµ¨¡¢°ÕÃÏ¤Ç¤â¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê±À¹Ô¤¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ£Ï²¤òÍß¤·¤¬¤ê¤½¤¦¤ÊÆüËÜ¤ÎµåÃÄ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤«¡£ºå¿ÀÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤â¤Ã¤È¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤½¤¦¤ÊµåÃÄ¤È¤Ï¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£