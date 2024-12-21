67ºÐ¤Ç¥ª¥¹¥«¡¼¤«¤éÆÈÎ©¡ÄÇÐÍ¥¡¦Â¼¾å¹°ÌÀ¤µ¤ó¤¬¸ì¤ëº£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÄ©Àï¡¢ËÁ¸±¤Ç¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂ¼¾å¹°ÌÀ¡Ê67¡Ë¤¬8·î¤Ë¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ´¶È¡¢12·î¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥ª¥Í¥¹¥È¤È¶ÈÌ³Äó·È¤È¤¤¤¦·Á¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿¡£¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Ä©Àï¡¢ËÁ¸±¤Ç¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤ëÂ¼¾å¤Ëº£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Â¼¾å¹°ÌÀ¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»öÌò ¡Ö¼ç¿Í¸ø¤È½Å¤Ê¤ë¤È¤³¤íÂ¿¤¤¡×
¡¡¨¡¨¡»öÌ³½ê¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¡ÖËÜÍè¤Ï5Ç¯¡¢10Ç¯Á°¤ËÆ°¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µîÇ¯¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÆÈÎ©¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¤Ë¾×·âÅª¤Ê¤³¤È¤¬¡©
¡ÖÂåÍýÅ¹¤Î·ÐÍ³¤ÇApple TV¡Ü¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¤¬Íè¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è¤òÁ÷¤ì¤Ã¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤ºÁ÷¤Ã¤¿¤é¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤Æ¡£»£±Æ¤¬¥«¥Ê¥À¤Î¥È¥í¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶õ¹Á¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë¼«Âð¤Ë¥Ï¥¤¥ä¡¼¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¡¢Èô¹Ôµ¡¤â¥Û¥Æ¥ë¤â¹¤¤Éô²°¤¬¤¢¤Æ¤¬¤ï¤ì¤Æ¡¢ÅþÃå¤·¤¿ÍâÆü¤Ë»£±Æ¸½¾ì¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÎ°é´Û2¤ÄÊ¬¤°¤é¤¤¤Î¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¬ÌÏ´¶¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡»£±Æ¤â°ã¤¦¤½¤¦¤Ç¡£
¡Ö°ìÅÙ¤Ë¥«¥á¥é2¡¢3Âæ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÇÐÍ¥¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤Æ¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£Apple TV¡Ü¤Î¡Ø¥Ñ¥Á¥ó¥³¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏÍ½»»¤È¤«¡¢È¢¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÆâÍÆ½Å»ë¤Ç¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡¨¡¨¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤â³Ø¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤³¤ÇÆÉ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿ËÜ¤òÆÉ¤ß¤¢¤µ¤ê¡¢¥É¥¹¥È¥¨¥Õ¥¹¥¡¼¤òÆÉ¤à¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¿·¤¿¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡º£¸å¤Ï¤É¤ó¤ÊÄ©Àï¤ò¡©
¡ÖËÍ¤Ï´ä¼ê¸©Î¦Á°¹âÅÄ¤Î¹ÅÄÏÑ¤Ã¤Æ¤¤¤¦µù»ÕÄ®½Ð¿È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Á³¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÄ¼Ë¼Ô¤Î¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÇÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤ÆÌÜ²¼¸¶¹ÆºîÀ®Ãæ¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¤âÀÎ¤Ï»Å»ö¤ÇÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤ÈËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¤Ê¤ª¤·¤Æ¡¢³¤³°¤Î»Å»ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡£¤â¤¦¡ØÉ¬»¦»Å»ö¿Í¡Ù¤«¤é¤º¤¤¤Ö¤ó·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËèÆü¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤·¤Æ¡ÈÃÃÌê²°¤ÎÀ¯¡É¤È¤·¤ÆÁö¤ì¤ëÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤¤¤Ä¤ªÏÃ¤¬Íè¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÊÊ¹¤¼ê=´äÞ¼·Ê»Ò¡¿Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¡Ë