¡Ö²¶¤Î¼«Í³¤À¤í¡ª¡×¤¼¤ó¤½¤¯»ý¤Á¤Î»Ò¶¡¤ÎÁ°¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤ª¤¦¤È¤·¤¿½ÇÉã¡£²ÈÂ²¤«¤é¡È¼ÕºáµñÈÝ¡õÀä±ïÀë¸À¡É¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç
¡¡¤«¤Ä¤Æ80¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿À®¿ÍÃËÀ¤ÎµÊ±ìÎ¨¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ø¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®¿ÍÃËÀ¤ÎµÊ±ìÎ¨¤Ï25.6¡ó¤Èº£¤ä°¦±ì²È¤Ï4¿Í¤Ë1¿Í¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢¾¯¿ôÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÛ¤¦¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸½ºß¤ÏÂç¤¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê°Ê³°¤Ç¤ÎÏ©¾åµÊ±ì¤ÏÈ³¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Âð¤Ç¤â´ûº§¼Ô¤Ï»Ò¶¡¤ÎÁ°¤ÇµÛ¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é¥Ù¥é¥ó¥À¤¬»ØÄêÀÊ¤È¤¤¤¦¥Û¥¿¥ëÂ²¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇµÛ¤ï¤ì¤ë¤È¤ä¤Ï¤ê¥¿¥Ð¥³½¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡£ºÇ¶á¼çÎ®¤Î²ÃÇ®¼°¥¿¥Ð¥³¤â¼õÆ°µÊ±ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢»Ò¶¡¤äÇ¥¿±Ãæ¤Î½÷À¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Þ¥Ê¡¼¤â¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤ËµÛ¤¤Â³¤±¤ëº¤¤Ã¤¿¼Ô¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢¡ÍÄ¤¤»Ò¶¡¤ÎÁ°¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤ª¤¦¤È¤¹¤ë½ÇÉã¤ËÀä¶ç
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë½ÇÉã¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¶¤¬¤Ä¤¯¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤ï¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò°ìÀÚ¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÂçÍ§ÊÝÀ²¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦32ºÐ¡Ë¡£ÆÃ¤Ëº£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬8Ç¯Á°¤ÎÀµ·î¤Î½ÐÍè»ö¡£
¡¡¤½¤ÎÇ¯¤Ï·»É×ÉØ¤¬Åö»þ3ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¾Ê¡£¤½¤³¤ËÆ±¤¸»ÔÆâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½ÇÉã¤¬¥¢¥Ý¤Ê¤·¤ÇË¬¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Àµ·î¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÄÌ¤µ¤ì¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¹ø¤ò²¼¤í¤¹¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖËÍ¤â¤½¤Î¾ì¤Ëµï¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØµÛ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¡©¡Ù¤Î°ì¸À¤â¤Ê¤·¡£Íè¤¿»þÅÀ¤Ç´é¤¬ÀÖ¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Í¤Î²È¤ËÍè¤Æ¤¢¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£Éô²°¤Ë¤ÏÍÄ¤¤±ù¤Ã»Ò¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡ÂçÍ§¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤ÏÅö»þ¤¹¤Ç¤ËÂ¾³¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êì¿Æ¤¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤â¡ÖÂç¾æÉ×¡£¤³¤ì¤Ï±ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤À¤«¤é¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎµñÈÝ¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬·»¤À¡£
¡¡ºÇ½é¤ÏÃúÇ«¤Ê¸ýÄ´¤Ç¡Ö¥¦¥Á¤Î»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£Æü¤Ï²æËý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤â¡ÖµÛ¤¦¡¦µÛ¤ï¤Ê¤¤¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï²¶¤Î¼«Í³¤À¤í¡£²¿¤Ç¤ªÁ°¤Ë»Ø¿Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¢¡Ãí°Õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë½ÇÉã¤ÏµÕ¥®¥ì
¡Ö½ÇÉã¤Î²È¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¤½¤³¤Ï¥¦¥Á¤Î¼Â²È¡£ÌµÃã¶ìÃã¤ÊÍý¶þ¤¹¤®¤ÆÊò¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÀµ¾ï¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£°ÊÁ°¤«¤é¼òÊÊ¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À·»¤âÌÛ¤Ã¤Æ°ú¤²¼¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ò»¡¤·¤¿¤Î¤«¡¢·»²Ç¤Ï²æ¤¬»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ2³¬¤ÎÉô²°¤ËÈòÆñ¡£·»¤Ï½ÇÉã¤ËÂÐ¤·¡¢Â©»Ò¤¬¤¼¤ó¤½¤¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç²¾¤Ë¤¼¤ó¤½¤¯¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÌµ»ë¤·¤Æ»Ò¶¡¤ÎÁ°¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤Âç¿Í¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È½ÇÉã¤ò·ã¤·¤¯ÃÇºá¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡·»¤Î¼çÄ¥¤Ë²¿¤é¤ª¤«¤·¤¤ÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢½ÇÉã¤ÏÉî¿«¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤«·ã¹â¡£¤¤¤¤Ê¤ê·»¤Ë²¥¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Î·»¤Ê¤é¤½¤³¤Þ¤Ç¥¥Ä¤¤¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±ù¤Ã»Ò¤Ë²¿¤éÇÛÎ¸¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤½ÇÉã¤ËÁêÅöÆ¬¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¿È¤ò¤«¤ï¤·¡¢¤¹¤°¤ËÂÊ§¤¤¤ò¤«¤±¤Æ½ÇÉã¤òÅ¾¤Ð¤»¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÀ©°µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð½ÇÉã¤Ï50Âå¤Ç¡¢·»¤ÏÅö»þ¤Þ¤À20Âå¸åÈ¾¡£¤½¤â¤½¤â½ÇÉã¤¬¾¡¤Æ¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¢¡·»°ì²È¤«¤é¤ÏÀä±ï¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿
¡¡·»¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â½ÇÉã¤ÏÁû¤¤¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¶»ÁÒ¤òÄÏ¤ó¤Ç¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡©¡×¤È°ì¸À¡£¤³¤Î¤È¤¤Î·»¤¬Í¾ÄøÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¿ì¤¤¤¬¤µ¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2³¬¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤ò¸Æ¤Ó¡¢Èà½÷¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½ÇÉã¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·»É×ÉØ¤¬¼«Âð¤Ø¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·»°ì²È¤Ë¤ÏÀä±ï¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢¿ÆÀÌ¤¿¤Á¤«¤é¤âÁí¥¹¥«¥ó¡£
¡¡µÛ¤¦¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸½ºß¤ÏÂç¤¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê°Ê³°¤Ç¤ÎÏ©¾åµÊ±ì¤ÏÈ³¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Âð¤Ç¤â´ûº§¼Ô¤Ï»Ò¶¡¤ÎÁ°¤ÇµÛ¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é¥Ù¥é¥ó¥À¤¬»ØÄêÀÊ¤È¤¤¤¦¥Û¥¿¥ëÂ²¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¢¡ÍÄ¤¤»Ò¶¡¤ÎÁ°¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤ª¤¦¤È¤¹¤ë½ÇÉã¤ËÀä¶ç
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë½ÇÉã¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¶¤¬¤Ä¤¯¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤ï¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò°ìÀÚ¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÂçÍ§ÊÝÀ²¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦32ºÐ¡Ë¡£ÆÃ¤Ëº£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬8Ç¯Á°¤ÎÀµ·î¤Î½ÐÍè»ö¡£
¡¡¤½¤ÎÇ¯¤Ï·»É×ÉØ¤¬Åö»þ3ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¾Ê¡£¤½¤³¤ËÆ±¤¸»ÔÆâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½ÇÉã¤¬¥¢¥Ý¤Ê¤·¤ÇË¬¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Àµ·î¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤é¤·¤¯¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÄÌ¤µ¤ì¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¹ø¤ò²¼¤í¤¹¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖËÍ¤â¤½¤Î¾ì¤Ëµï¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØµÛ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¡©¡Ù¤Î°ì¸À¤â¤Ê¤·¡£Íè¤¿»þÅÀ¤Ç´é¤¬ÀÖ¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Í¤Î²È¤ËÍè¤Æ¤¢¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡£Éô²°¤Ë¤ÏÍÄ¤¤±ù¤Ã»Ò¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡ÂçÍ§¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤ÏÅö»þ¤¹¤Ç¤ËÂ¾³¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êì¿Æ¤¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤â¡ÖÂç¾æÉ×¡£¤³¤ì¤Ï±ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤À¤«¤é¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎµñÈÝ¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬·»¤À¡£
¡¡ºÇ½é¤ÏÃúÇ«¤Ê¸ýÄ´¤Ç¡Ö¥¦¥Á¤Î»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£Æü¤Ï²æËý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤â¡ÖµÛ¤¦¡¦µÛ¤ï¤Ê¤¤¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï²¶¤Î¼«Í³¤À¤í¡£²¿¤Ç¤ªÁ°¤Ë»Ø¿Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¢¡Ãí°Õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë½ÇÉã¤ÏµÕ¥®¥ì
¡Ö½ÇÉã¤Î²È¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¤½¤³¤Ï¥¦¥Á¤Î¼Â²È¡£ÌµÃã¶ìÃã¤ÊÍý¶þ¤¹¤®¤ÆÊò¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÀµ¾ï¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£°ÊÁ°¤«¤é¼òÊÊ¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À·»¤âÌÛ¤Ã¤Æ°ú¤²¼¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ò»¡¤·¤¿¤Î¤«¡¢·»²Ç¤Ï²æ¤¬»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ2³¬¤ÎÉô²°¤ËÈòÆñ¡£·»¤Ï½ÇÉã¤ËÂÐ¤·¡¢Â©»Ò¤¬¤¼¤ó¤½¤¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç²¾¤Ë¤¼¤ó¤½¤¯¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÌµ»ë¤·¤Æ»Ò¶¡¤ÎÁ°¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤Âç¿Í¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È½ÇÉã¤ò·ã¤·¤¯ÃÇºá¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡·»¤Î¼çÄ¥¤Ë²¿¤é¤ª¤«¤·¤¤ÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢½ÇÉã¤ÏÉî¿«¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤«·ã¹â¡£¤¤¤¤Ê¤ê·»¤Ë²¥¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Î·»¤Ê¤é¤½¤³¤Þ¤Ç¥¥Ä¤¤¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±ù¤Ã»Ò¤Ë²¿¤éÇÛÎ¸¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤½ÇÉã¤ËÁêÅöÆ¬¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¿È¤ò¤«¤ï¤·¡¢¤¹¤°¤ËÂÊ§¤¤¤ò¤«¤±¤Æ½ÇÉã¤òÅ¾¤Ð¤»¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÀ©°µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð½ÇÉã¤Ï50Âå¤Ç¡¢·»¤ÏÅö»þ¤Þ¤À20Âå¸åÈ¾¡£¤½¤â¤½¤â½ÇÉã¤¬¾¡¤Æ¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¢¡·»°ì²È¤«¤é¤ÏÀä±ï¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿
¡¡·»¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â½ÇÉã¤ÏÁû¤¤¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¶»ÁÒ¤òÄÏ¤ó¤Ç¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡©¡×¤È°ì¸À¡£¤³¤Î¤È¤¤Î·»¤¬Í¾ÄøÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¿ì¤¤¤¬¤µ¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌÛ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2³¬¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤ò¸Æ¤Ó¡¢Èà½÷¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½ÇÉã¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·»É×ÉØ¤¬¼«Âð¤Ø¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·»°ì²È¤Ë¤ÏÀä±ï¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢¿ÆÀÌ¤¿¤Á¤«¤é¤âÁí¥¹¥«¥ó¡£