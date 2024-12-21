Í¾¤Ã¤¿¥Ôー¥Þ¥ó¤ò¾ÃÈñ¡ÚÎÁÍý¥Ï¥Ã¥¯¡Û¶ì¤ß¤ò¸º¤é¤¹¡¢ºàÎÁ2¤Ä¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¥Ôー¥Þ¥ó¤ÏºÙÀÚ¤ê¤·¤Æ¡¢ÎäÅàÊÝÂ¸ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÅà
±ÉÍÜËþÅÀ¤ÎÌîºÚ¡¢¥Ôー¥Þ¥ó¡£²Æ¤ÏÆÃ¤ËÄã²Á³ÊÂÓ¤ÇÇã¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼ê¤Ë¼è¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤¤¤¹¤®¤ÆÍ¾¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢ÎäÅàÊÝÂ¸¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
1. Í¾¤Ã¤¿¥Ôー¥Þ¥ó¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢ÎäÅàÊÝÂ¸ÂÞ¤Ø
ⓒ°æ¾å¤Ï¤ë¤«
Í¾¤Ã¤¿¥Ôー¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Á¯ÅÙ¤¬¹â¤¤¤¦¤Á¤ËÎäÅà¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Çã¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤¬¤â¤Ã¤È¤âÁ¯ÅÙ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤¦Ê¬¤Ï¤¹¤°ÎäÅà¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¿·Á¯¤Ê¤¦¤Á¤ËÎäÅà¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á¯ÅÙ¤ò¥ー¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¶ìÌ£¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Á¡°Ý¤ÈÆ±¤¸Êý¸þ(½ÄÊý¸þ)¤ËÀÚ¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¤Î¥ï¥¿¤Ë¤â¶ìÌ£¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2. »È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÂÞ¤´¤È¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÄ´Íý
ⓒ°æ¾å¤Ï¤ë¤«
ÎäÅà¤·¤¿¥Ôー¥Þ¥ó¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤È¤Û¤°¤»¤Ð¡¢ßÖ¤áÊª¤Ê¤É¤Ë¤âÅà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£ÎäÅà¤·¤¿¤é¡¢1¤«·îÄøÅÙ¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Åà¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ´°À®¡ª¡Ö¥Ôー¥Þ¥ó¤Î¥Ä¥ÊÏÂ¤¨¡×
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÎäÅà¤·¤¿¥Ôー¥Þ¥ó¤ò¡ÖÊüÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¡×¤Ç´°À®¤¹¤ë¡¢Ä¶»þÃ»¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÎäÅà¥Ôー¥Þ¥ó¤ò²òÅà¤»¤º¡¢Ì£ÉÕ¤±¤È²òÅà¤òÆ±»þ¿Ê¹Ô¡£²È¤Ë¤¢¤ëºàÎÁ¤µ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤¢¤È¤ÏÊüÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¥Õ¥êー¥¿¥¤¥à¡£»þÃ»ÎÏ¤¢¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ºàÎÁ(2～3¿ÍÊ¬)
¡¦ÎäÅà¥Ôー¥Þ¥ó¡§5～6¸ÄÊ¬
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ(¤Ä¤±¤Ä¤æ¤ÎÇ»ÅÙ¤Ë´õ¼á) ¡§¥Ôー¥Þ¥ó¤¬¿»¤«¤ëÄøÅÙ
¡¦¥Ä¥Ê´Ì¡§1´Ì
¥Ä¥Ê´Ì¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤â¹¥¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¿©ºà¤Î1¤Ä¡£¥Ôー¥Þ¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤â¡¢¹¥¤¤Ê¿©ºà¤ÈÏÂ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤á¤ó¤Ä¤æ¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¥Ôー¥Þ¥ó5～6¸Ä¤Ê¤é150cc¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
1. ÌÍ¤Ä¤æ¤ò´õ¼á¤·¤Æ¡¢¥Ä¥Ê¤È°ì½ï¤ËÎäÅàÊÝÂ¸ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ë
ⓒ°æ¾å¤Ï¤ë¤«
ÌÍ¤Ä¤æ¤¬Ç»½Ì¥¿¥¤¥×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´õ¼á¤·¤Æ¤«¤é»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥Ê´Ì¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÌý¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤æ¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÎäÅàÊÝÂ¸ÂÞ¤Î¥¸¥Ã¥×ÉôÊ¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÄ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
2. 10Ê¬ÊüÃÖ¤·¤¿¤é´°À®
Ä´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ10Ê¬´ÖÊüÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¡£¥Ôー¥Þ¥ó¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÉûºÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë°ìÉÊ´°À®¤Ç¤¹¡£Ä´Íý¸å¤Ï¡¢ÎäÂ¢¤Ç2～3ÆüÊÝÂ¸²ÄÇ½¤Ç¤¹¤è¡£
Í¾¤Ã¤¿¥Ôー¥Þ¥ó¤ÏÎäÅà¤Ç¥à¥À¤Ê¤¯¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë
ⓒ°æ¾å¤Ï¤ë¤«
¥Ôー¥Þ¥ó¤ÏÎäÅà¸þ¤¤ÎÌîºÚ¤Î¤¿¤á¡¢ÀÚ¤Ã¤ÆÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐË»¤·¤¤Æü¤Ë¤â¤¹¤°¤ËÄ´Íý¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤»ÎäÅà¤¹¤ë¤Ê¤é¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¿·Á¯¤Ê¤¦¤Á¤ËÅà¤é¤»¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ôー¥Þ¥ó¤òÂ¿¤á¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤ä¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¥Ôー¥Þ¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¿©¤ÙÊý¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë