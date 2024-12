【トミカプレミアムunlimited 05 ルパン三世 カリオストロの城 フィアット 500】12月21日 発売価格:1,320円

映画やドラマ、アニメーション作品に登場する劇中車を忠実に再現する「トミカプレミアムunlimited」シリーズから2024年12月21日に発売される「05 ルパン三世 カリオストロの城 フィアット500」をご紹介!

【トミカプレミアムunlimitedにラインナップ!】

05 ルパン三世 カリオストロの城 フィアット500

「05 ルパン三世 カリオストロの城 フィアット500」は映画「ルパン三世 カリオストロの城」に登場。ルパン三世や次元大介、五右衛門の一行が乗る小さくてオシャレで特別な改造が施されているクルマを忠実にトミカに落とし込んでいます。

【劇中そのままの トミカプレミアムunlimited シリーズ】

よりハイクオリティに劇中車を表現!

ヤツはとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です「05 ルパン三世 カリオストロの城 フィアット500」

とある国の国営カジノの大金庫から50億もの大金を盗み出したルパンと次元。追手が使うはずのクルマ達には細工を仕掛けておきそれらはバラバラに!すべてがうまくいって大金持ちだと意気揚々にフィアット500で逃走するルパンと次元は車内で大騒ぎ。

車内で札束のシャワーを浴る中、ルパンはその札束を見て表情が一変。「どうしたんだ?ルパン」と聞く次元にルパンは「捨てちまおう……こいつはニセもんだよ」とガックリ。“幻の偽札”とウワサされているゴート札を握らされたルパンは「次元、次の仕事が決まったぜ!」と新たな物語がスタートします。

【[本編プレビュー] ルパン三世 カリオストロの城 |"LUPIN THE 3RD: THE CASTLE OF CAGLIOSTRO"(1979)】

カリオストロ公国。世界で一番小さな国連加盟国とされるその国でゴート札が作られている……その筋では有名な伝説として語り継がれている。“偽札のブラックホール”の異名を持ち、ちょっかいを出して戻ってきたものはいないという。

次元は怖さよりも長距離の移動にさすがに疲れたのか「怖いねぇ……怖いから俺、寝る」と寝てしまうがフィアット500の左リアタイヤがパンク。のどかな場所でパンク修理をすることに。

【路肩に停めてパンク修理】

フィアット500はRR(リアエンジン・リア駆動)です

すると、のどかな場所には似合わない轟音と共に武装した男たちに追われるウェディング姿の少女が乗るシトロエン「2CV」がフィアット500の横をすり抜ける!そのただ事ではなさそうな状況に一気にテンションが上がったルパンはフィアット500にしかけておいた「スーパーチャージャー」を発動、ハイパワー化したフィアット500で追い始める!

激しいカーチェイスの末、少女クラリスの救出に成功するものの気絶している間に拉致されてしまう。ルパンたちはクラリスの残した指輪を手に要塞のようなカリオストロ伯爵の城へ潜入するのだった。

今回のトミカプレミアムunlimitedのモデルになったのは1979年12月15日に公開され、2024年現在でも劇場で再上映されるなどの大人気映画「ルパン三世 カリオストロの城」に登場するルパンの愛車「フィアット500」です。

【05 ルパン三世 カリオストロの城 フィアット500:パッケージング】

クリームイエローのボディーカラーを再現

ルパンの愛車といえば黄色の「メルセデスベンツ SSK」も有名ですが、このフィアット500もルパンをイメージさせる名車ですね!どちらもトミカプレミアムunlimitedでリリースされるなんてとてもすばらしい!シリーズがどんどん熟成されてきています。「メルセデスベンツ SSK」は廃番となっていますが市場にはまだ在庫があるようです。この機会にぜひ2台を揃えてみてほしいと思います!

【ルパンの愛車】

トミカプレミアムunlimited 11 メルセデスベンツ SSK ※廃番

ベースとなったフィアット500(写真のトミカプレミアム 29 フィアット500Fは廃番となっています)の仕様・性能をおさらいしておきましょう。

今回のトミカプレミアムunlimitedのフィアット500は1957年から登場した2代目で“NUOVA(ヌオーヴァ)500”と呼ばれますが、イタリア語で500のことを「チンクェチェント」といいますのでこの愛称で呼ぶ方もおられますね。初代“トポリーノ(愛称)”とは全く違うコンセプトとなり、モノコックボディにRRレイアウトのクルマとなりました。現在は電気自動車化を果たし、500eとして今なお世界から愛されるクルマとなっています。

【オリジナルのフィアット500】

トミカプレミアム 29 フィアット500F ※廃番

全長2,970mm、全幅1,320mm、全高1,320mmととても小柄でかわいいスタイルを持ち、RRレイアウトに簡素でコンパクトな479ccで15PSを発生する空冷直列2気筒OHVエンジンが縦置きで搭載されていて、その軽量ボディゆえ最高時速は95km/hに達します。ルパンはスーパーチャージャーを組み込んでますから何馬力でるんでしょうか!そんな想像も楽しいところです。

それではトミカプレミアム unlimitedで登場となったフィアット500を見ていきましょう。パッケージは「ルパン三世 カリオストロの城」をイメージさせる箱絵となっており、ルパンとクラリスが心を通わせるシーンが描かれています。ルーフに積んだ大きな荷物やリアエンドのハッチを開放して露出した迫力のエンジンとスーパーチャージャーが特徴となっているのがわかります。

【05 ルパン三世 カリオストロの城 フィアット500:全周/アクション】

フロント:まるっこくてかわいいフロントフェイス

サイド:大きく開いたルーフトップと荷物が見え、映画のまんまのイメージとなっています

リア:エンジンとスーパーチャージャーが覗くリアセクション!

シャーシ:RRレイアウトとリアのダイアゴナルスイングアクスルが確認できます

アクション:サスペンション

ディテールを確認していきましょう。トミカプレミアム版よりさらにディテールアップしたフィアット500の決定版とも言え、さすがトミカプレミアムunlimitedシリーズといったところです。

まるっこいボディとメッキ(シルバー塗装)の前後バンパー、ルーフ上の荷物やリアのエンジン+スーパーチャージャーなど、映画に登場するあのままの姿を見せてくれ今にも崖を登っていきそうな勢いすら感じさせます!

【05 ルパン三世 カリオストロの城 フィアット500:ディテール】

カリオストロの城に登場したフィアット500がついに手の中に!

このスタイル!劇中序盤の大活躍が目に浮かぶようです

がばっと大きく開くリアハッチの中のエンジン+スーパーチャージャーも詳細に再現しています

特徴的な“R-33”のナンバープレートを再現!手書きっぽさもイメージ通りです。FIATのロゴもプリントされています

まるっこいボディラインがよくわかるサイドビュー

エンジン+スーパーチャージャーも細かく彩色されています

フィアット500のお目目に見えるヘッドライトとウインカーもかわいい

かわいいフロントセクションに比べてキャラクターの変わるリアセクション

リアハッチにも“R-33”のナンバープレートを再現

ディッシュタイプのホイールのディテール、塗り分けや色再現がうれしい!

ルーフは大きくあけられていて、クリアーパーツがあります

ルーフにある荷物はキャンプセット、スコップやバケツなどがあります

ベルトも含めて細かいペイントがされています

まかれたキャンプセットやバケツの細かいディテールに注目!

かわいいボンネットのディテールも表現されています

ドアのウインドウの枠のメッキモールはシルバーの塗装で再現

大きく開いたルーフから車内がよく見えます

後部シートにはカップ麺などの食料の入った箱も見えます。劇中同様でたのしい部分!

ハンドルやダッシュボードも見えます

リアバンパーと……

フロントバンパーはシルバー塗装で再現。本体とは離れていてリアリティが高いです

今回のトミカプレミアムunlimitedは2024年12月21日(土)発売!

今回ご紹介させていただいた「トミカプレミアムunlimited 05 ルパン三世 カリオストロの城 フィアット500」はトミカの日にあたる第3土曜日の12月21日に発売となります。

「05 ルパン三世 カリオストロの城 フィアット500」の登場で「メルセデスベンツ SSK」と共に並べることができ、ついにルパンの愛車が揃うことになりました!トミカプレミアムをさらにハイディテールにしたunlimitedシリーズは遊んでも飾っても満足度が高いのもうれしいところです。並べておくとあのテーマ曲が聞こえてきます!

【置いとくだけで映像と音楽がよみがえるトミカプレミアムunlimited!】

クラリス、達者でなぁ!さいならー!

(C) TOMY

(C)モンキー・パンチ/TMS・NTV