ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¡Ö¡Ø¤³¤¤¤Ä¥ä¥Ù¥§¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×ÇÐÍ¥ÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¤¤¯¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÀä»¿
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬£²£°Æü¡¢£¹¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡×¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤½¤ì£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ê¶â¡¦¸å£¸»þ¡Ë¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÌÚÂ¼¤¬¼«¤é¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤¿¥í¥±¥Ð¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ø¡£ÉáÃÊ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤·¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤ÏÂç¶½Ê³¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÂçÀèÇÚ¡¦ÌÚÂ¼¤Ë¼¡¡¹¤È¼ÁÌä¤·¡¢ËÜ²»¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Çº´µ×´ÖÂç²ð¤Ï¡Ö¶¦±é¤·¤¿Ãæ¤Ç¡Ø¤³¤¤¤Ä¥ä¥Ù¥§¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿Ç¯²¼¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤È¤«¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÌÚÂ¼¤Ï¡Ö»³ÅÄ¹§Ç·¤¯¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤è¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¤ª¤ª¡Á¤Ã¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡Ö¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¤¤¯¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÌÚÂ¼¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¶µ¾ì£²¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÌÜ¹õÏ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¸À¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÌÜ¹õ¤á¤Ã¤Á¤ã´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¥Þ¥¸¤Ç¡×¤È½õ¼êÀÊ¤ÎÌÜ¹õ¤ò»Ø¤¹¤ÈÌÜ¹õ¤Ï¶²½Ì¤·¤Æ¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¤³¤ì¤Ëº´µ×´ÖÂç²ð¤Ï¡Ö¤ªÁ°¥¹¥²¥§¤Ê¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ËË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£¥«¥Ã¥±¥§¤Ê¡×¤È´¶Éþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£