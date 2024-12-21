¡ÒÁýÀÇ¤ÇºâÀ¯ÀÖ»ú²ò¾Ã¡Ó½êÆÀÀÇ¤È¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¢¤É¤Á¤é¤ò½Å¤¯¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¡©¡Ú·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤¬²òÀâ¡Û
Æü¡¹ËÄ¤é¤ßÂ³¤±¤ë¡¢µð³Û¤ÎºâÀ¯ÀÖ»ú¡£¤¤¤Þ¤¹¤°¹ñ²È¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤í¡¢ÂÐºö²ÄÇ½¤Ê¤é¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡ÖÁýÀÇ¡×¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¡¢½êÆÀÀÇ¤È¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡¢¤É¤Á¤é¤ò½Å¤¯¤·¤¿Êý¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤ÎÄÍºê¸øµÁ¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÌµÍý¤Ê¤¯ÁýÀÇ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¤ä¤ë¤Ù¤
É®¼Ô¤Ï¡¢ºâÀ¯¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¾®¤µ¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢10Ç¯·Ð¤Æ¤ÐÁýÀÇ¤¬ÍÆ°×¤Ê»þÂå¤¬Íè¤ë¤«¤éÁýÀÇ¤ò¾Ç¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÀÛ¹Æ¡ØÆüËÜÀ¯ÉÜ¡Öµð³Û¤ÎºâÀ¯ÀÖ»ú¡×¤¬ÃÆ¤±Èô¤ó¤À¤½¤ÎÀè¤Ï¡©¡½¡½¡ÖÆüËÜ±ß¤Î»æ¥¯¥º²½¡×¤«¤éµÞÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ú·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤¬²òÀâ¡Û¡Ù»²¾È¡Ë¡£ÌµÍý¤ËÁýÀÇ¤·¤Æ·Êµ¤¤¬°²½¡¦¼º¶È¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö·Êµ¤¤ÏÀÇ¼ý¤È¤¤¤¦¶â¤ÎÍñ¤ò»º¤à·Ü¡×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌµÍý¤ÊÁýÀÇ¤ÏºâÀ¯¤Ë¤â°¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡£
¤·¤«¤·¡ÖºâÀ¯ÀÖ»ú¤ÏÊüÃÖ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯ÁýÀÇ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºâÀ¯ÀÖ»ú¤¬Â³¤¤¤ÆÀ¯ÉÜ¤Î¼Ú¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬»ý¤Ä¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÇï»Ò¤Ë¿Í¡¹¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤ÈÇã¤¤µÞ¤®¤¬µ¯¤³¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê¤ÎºÇÃæ¤Ë¹ñÌ±¤Ë°ìÎ§10Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤¬°ìÎ§1²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤«ÁÛÁü¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÞ·ã¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æü¶ä¤¬¶âÍ»¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ·Êµ¤¤¬µÞ·ã¤Ë°²½¤¹¤ì¤Ð¹ñÌ±À¸³è¤Ë°±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¶âÍø¾å¾º¤ÏºâÀ¯ÉôÌç¤ÎÍøÊ§¤¤ÉéÃ´¤òÁý¤·¤Æ°ìÁØ¤ÎºâÀ¯ÀÖ»ú¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÁýÀÇ¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î²û¤ò¼ä¤·¤¯¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ÃÈñÅù¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¤«¤éÄã¤¤ÃÏ°è¤Ø¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤òÂ¥¤¹¤Î¤Ç¡¢½»Âð·úÀßÅù¤¬Áý¤¨¤Æ·Êµ¤¤Ë¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½êÆÀÀÇ¤ÎÁýÀÇ¤è¤ê¤â·Êµ¤¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯ÁýÀÇ¤Ç¤¤ë¡×¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤òÁýÀÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¤Î¡Ö°ì¶Ë½¸Ãæ¡×¤òÀ§Àµ¤Ç¤¤ë
É®¼Ô¤¬¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÁýÀÇ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Åìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¤ÎÀ§Àµ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Åìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð¥é¥Ã¥·¥å¤äÂçµ¤±øÀ÷Åù¡¹¡¢ÊÀ³²¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸å½Ò¤Î¤è¤¦¤ËÂçºÒ³²¤ÎºÝ¤ÎÈï³²¤ò¿ÓÂç²½¤µ¤»¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¸Ä¡¹¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë½»¤à¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÅìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¸Ä¡¹¿Í¤¬Åìµþ¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö³°ÉôÉÔ·ÐºÑ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ø³²´ë¶È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼þÊÕ½»Ì±¤Ë1Ëü±ß¤ÎÈï³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¸ø³²´ë¶È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Íø±×¤¬1±ß¤Ê¤é¤Ð¡¢ÊÄº¿¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Íø±×¤¬10Ëü±ß¤Ê¤é¤Ð¡ÖÁà¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¤¬¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤Ë1Ëü±ß¤ÎÌÂÏÇÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¨¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹çÍýÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤òÁýÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åìµþ¤Î½»Ì±¤Ë¡ÖÌÂÏÇÎÁ¡×¤ò»ÙÊ§¤ï¤»¡¢½Ð¤Æ¹Ô¤¯¿Í¤òÁý¤ä¤»¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ë½»¤á¤Ð²Ô¤²¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¡¢Åìµþ¤¬¹¥¤¤À¤«¤éÀÇ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â½»¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ê¤É¤Ï»Ä¤ê¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í¤Ï½Ð¤Æ¹Ô¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ë¶È¤â¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ë¤¤¤ì¤Ð²Ô¤²¤ë¤È¤¤¤¦´ë¶È¤Ï»Ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢¹Ù³°¤äÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´ë¶È¤Ë¤Ï°Ü¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±Ä¶ÈÉôÌç¤ÏÅÔ¿´¤Ë¡¢·ÐÍý¤È¿Í»ö¤Ï¹Ù³°¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤«¤é¿Í¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç²áÌ©¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹Ù³°¤äÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ï¿Í¸ý¤¬Î®Æþ¤·¡¢È¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤âË¾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÁýÀÇ¤Ë¤è¤ê¿Í¸ý¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÐÆóÄ»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁýÀÇ¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅìµþÅÔÌ±¤ËÁýÀÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢¶áÎÙ½ô¸©¤È¤Î¶³¦ÉÕ¶á¤Ë½»¤à¿Í¤È¶áÎÙ½ô¸©¤Ë½»¤à¿Í¤ÎÉéÃ´º¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÅÔ¿´¤Î½»¿Í¤È¹Ù³°¤Î½»¿Í¤ÎÉéÃ´¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÎÁýÀÇ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÏ²Á¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¤Û¤ÉÀÇÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¹Ù³°¤Ø¤Î°ÜÅ¾¤òÂ¥¤¹°ìÊý¤Ç¡¢Åìµþ¤È¶áÎÙ½ô¸©¤È¤Î¸©¶¤ò¶´¤ó¤ÀÃ»µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ïµ¯¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂçºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ÏÉ¬¿Ü
É®¼Ô¤¬Âç¤¤¤Ë·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¤¬ÂçºÒ³²»þ¤ÎÈï³²¤ò¿ÓÂç²½¤µ¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Î¤È¤¤Î²ÐºÒ¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ð¡¢¿À¸Í¤è¤ê¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤Ç²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎÈï³²¤Ï¿ÓÂç¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¤È¤¤Ëµ¢ÂðÆñÌ±¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¤·¡¢Æ»Ï©¤¬Êâ¤¯¿Í¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Î¤È¤¤ÏÅìµþÅÔ¿´Éô¤Î²Ð»ö¤ä·úÊªÅÝ²õÅù¤¬¡Ê¤Û¤È¤ó¤É¡Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂç»´»ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤ÐÂçºÒ³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤òÁýÀÇ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Áý¤¨¤¿ÀÇ¼ý¤Î»È¤¤Æ»¤âÌäÂê¤Ç¤¹¡£ÃÏ²Á¤¬¹â¤¤Åìµþ¤ÎÀÇ¼ý¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ´Ö¤ÎÀÇ¼ý¤Î³Êº¹¤Ï³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¡ÖÀÇ¼ý¤¬Áý¤¨¤¿Ê¬¤ÏºÒ³²ÂÐºö¤Ë»È¤¦¡×¤È·è¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·úÊª¤ÎÂÑ¿Ì²½Åù¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ï·µà²½¤·¤¿¿åÆ»´É¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â½ÅÍ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤Î¹ÈÏ°Ï¤ÇÃÇ¿å¤¬È¯À¸¤¹¤ì¤Ð¡¢µë¿å¼Ö¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤ÏÅþÄì´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£
µÒ¤¬10¿Í¤Î·à¾ì¤È1,000¿Í¤Î·à¾ì¤Ç¤Ï¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÈï³²¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÎºÒ³²¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Èï³²¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ëÈï³²¤¬Åìµþ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Åìµþ¤ÎºÒ³²ÂÐºö¤Ë¤ÏÂç¤¤¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢°Ê¾å¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¹Æ¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÙÉô¤¬¸·Ì©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¡¢¹Ö±é¡¢¸¶¹ÆÅù¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»öÌ³¶É¡×¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖTHE GOLD ONLINE¡×¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡×¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÍºê ¸øµÁ
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È