Åê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬Âç³Ø±¡»þÂå¤Ë¡ÖÆóÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡È²á¤Á¡É¤È¤Ï¡©
¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÏÂç³Ø±¡ºßÀÒ»þÂå¤ËÈÈ¤·¤¿²á¤Á¤ò²ù¤ä¤ß¡¢ÆóÅÙ¤È¤·¤Ê¤¤¤È¿´¤ËÀÀ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢·¬¸¶¹¸Ìï»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ë³Ø¤Ö ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃå¼Â¤Ë¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë56¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¶µ°é½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿Âç³Ø±¡»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
Åê»ñ¤Ë¤Ï³Î¸Ç¤¿¤ëÍýÍ³¡¢¤½¤ì¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ¬¡×¤Ç¹Í¤¨¤¿ÍýÍ³¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö³ô²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡ÖÀìÌç²È¤¬¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Öº£¤Î»þÂå¡¢³ô¤¯¤é¤¤¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ã±½ã¤ÊÍýÍ³¤ÇÇã¤¤¡¢¤Þ¤¿µÕ¤ÎÍýÍ³¤ÇÇä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1950Ç¯¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³ØÂç³Ø±¡¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æþ³Ø¤¹¤ë¾¯¤·Á°¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÏÉã¥Ï¥ï¡¼¥É¤È°ì½ï¤Ë¥ß¥Í¥½¥¿½£¥À¥ë¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¶âÊª²·Çä¶È¼Ô¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥¦¥§¥ë¥º¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Î³ô¤ò25³ô¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Âç³Ø¤Î¼ø¶È¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç·Ð±Ä¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ê¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡õ¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ï¥ó¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¡Ä°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î²á¤Á
¥°¥ê¡¼¥ó¤â²¸»Õ¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥°¥ì¥¢¥à¤ÎÌÁÍ§¤Î1¿Í¤Ç¡¢·Ð±Ä¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤òµÚ¤Ü¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¤½¤ó¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤ÈÇ®¿´¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Þ¤¹¡£
³ô¼çÁí²ñ¤Îµ¢¤ê¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ò¥é¥ó¥Á¤ËÍ¶¤¤¡¢ºÇ½é¤ÏÂ¾°¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤³¤¦¼ÁÌä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥¦¥§¥ë¥º¤òÇã¤Ã¤¿¡©¡×
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ù¥ó¡¦¥°¥ì¥¢¥à¤¬Çã¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ÎÀâ¤ò¤Ò¤±¤é¤«¤¹¤Î¤â¤É¤¦¤«¤È»×¤¤¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥ï¥ó¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤í¤è¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤Î»þ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÌÜ¤Ä¤¤È¸ÀÍÕ¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÊÍè¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÏÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸²á¤Á¤òÈÈ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¿´¤ËÀÀ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Çã¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿´¤ÎÄì¤Ë¡Ö¥°¥ì¥¢¥à¤¬Çã¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡ÖÂ¾¿ÍÇ¤¤»¡×¤ÎÅê»ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ¬¡×¤Ç¹Í¤¨¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë³Î¿®¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¥ë¡¼¥ë
Åê»ñ¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï¡ÖÂ¾¿ÍÇ¤¤»¡×¤Ë¤»¤º¡¢¡Ö¼«Ê¬¡×¤Ç¹Í¤¨¤Æ·è¤á¤è¤¦¡£
·¬¸¶¹¸Ìï
·ÐºÑ¡¦·Ð±Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È