±¦ÏÓÀÚÃÇ¤Îº´Ìî»üµª»á¤¬¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤È¤·¤Æ»Ïµå¼°¤ÇÉü³è¡¡¡ÖÏÓ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ÉÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¡¸µ¥×¥íÌîµå¡¦¶áÅ´¡¢ÃæÆüÅê¼ê¤Îº´Ìî»üµª»á¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬³ØÆ¸Æð¼°ÌîµåÁ´¹ñÂç²ñ¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£²£°£²£´¡×¡Ê¿ÀµÜµå¾ì¡Ë¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£¡£¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£
ÅêµåÁ°¤Ë¡ÖÏÓ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ÉÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£º£Ç¯£´·î¤Ë´¶À÷¾É¤Î°²½¤«¤é±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¤·¤¿¤¿¤áº¸¼ê¤ÇË¹»Ò¤ò¼è¤ë¥Ô¥Ã¥«¥êÅêË¡¤Ç¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤È¤·¤Æ¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åêµå¸å¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹£±£°ÅÀ¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¸µµ¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï£²£²Ç¯¤«¤é¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ê£Ó£Ä¡Ë¤È¤·¤ÆËÜÂç²ñ¤Ë»²²è¤·Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¥Ô¥Ã¥«¥êÅêË¡¡×¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÇÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Ìî»á¤Ï£²£°£²£³Ç¯¤Ë½Å¾É²¼»èµõ·ì¤òÈ¯¾É¤·±¦ÂÃæ»Ø¤òÀÚÃÇ¤·¤ÆÆþ±¡À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ç´¶À÷¾É¤¬°²½¤·¤¿¤¿¤áº£Ç¯£µ·î¤Ë¼ê½Ñ¤Ç±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£