Åê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¼¡Ö³ô¼°¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖºÄ·ô¡×¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡Ä¶âÍø¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¿·¤¿¤ÊÂçÀµ²ò
¡¡Æü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤ò¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬Íø²¼¤²¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüÊÆ¤Î¶âÍø¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ä¹¤é¤¯¥¼¥í¶âÍø¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍø¾å¤²¡×¤Ï·ë¶É²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡£¿Íµ¤¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¤Î¿¼Ìî¹¯É§»á¤¬¡¢¡È¶âÍø¤¢¤ëÀ¤³¦¡É¤ÎºÇÅ¬²ò¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¿¼Ìî¹¯É§Ãø¡Ö¶âÍø¤ÇÂ»¤·¤Ê¤¤ÊýË¡¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¿Íµ¤FP¤¬¶µ¤¨¤ë¶âÍø¾å¾º»þÂå¤Î¡Ø¤ª¶â¤Î¿·¥ëー¥ë¡Ù¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤«¤éÈ´¿è¡¢ºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Âè2²ó¡§¿Íµ¤FP¤¬¡ÖÄã¥ê¥¹¥¯¤Ç¡ÈÇ¯Î¨5¡ó¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ»¡×¤òÅÁ¼ø¡ª¡È¶âÍø¤¬¤¢¤ë»þÂå¡É¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÂç¸ø³«
Âè3²ó¡§¿Íµ¤FP¤¬¡ÖÍø¾å¤²¶ÉÌÌ¤Ç¾¦¼Ò³ô¤ÏÍ×Ãí°Õ¤À¡×2025Ç¯¤Î³ô¼°Åê»ñ¤Ï¡Ö¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÄÃíÌÜÌÃÊÁÂç¸ø³«¡ª
ÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤¬¡È¤ªÆÀ¡É¤ËÊÑ¤ï¤ë
――¶âÍø¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤Ï¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¶âÍø¤È¤Ï¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¶âÍ»ÎÎ°è¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¶ä¹ÔÍÂ¶â¤ä½»Âð¥íー¥ó¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë³ô²Á¤äÊÝ¸±¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤â½ù¡¹¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
――ÊÝ¸±¤äÅê»ñ¤â¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«!?ÊÝ¸±¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊÝ¾ã¤Î¤¿¤á¤Ç¡¢¶âÍø¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÊÝ¸±¤Î¾ì¹ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÊÝ¸±¤òÅê»ñÀè¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏNG¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÏÍÂ¤«¤Ã¤¿³Ý¤±¶â¡ÊÊÝ¸±ÎÁ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÄ·ô¤Ê¤É¤Ç±¿ÍÑ¤·¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤´¤È¤Ë¡ÖÍ½ÄêÍøÎ¨¡×¤ò·è¤á¤Æ±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÍ½ÄêÍøÎ¨¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤òÅê»ñ¡Ê±¿ÍÑ¡Ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¸úÎ¨¤¬°¤¤¡¢¤È¡£
――À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î±Ä¶È¤¬»È¤¦¥¢¥Ôー¥ëÊýË¡¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö10Ç¯¸å¤Ë¤Ï¢þËü±ßÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ°ìÀ¸³¶ÊÝ¾ã¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ¦¤á¤ë¤ä¤Ä¡£¤Ç¤â¡¢·ë¶É¤Ï¤¿¤¤¤·¤ÆÁý¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÊÝ¸±¤ËÍÂ¤±¤ë¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤òÇã¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¶âÍø¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï〝ÆÀ¤¹¤ë¾¦ÉÊ〞¤ËÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬³Ý¤±¶â¤Î°ìÉô¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ëºÄ·ô¤Ê¤É¤ÎÍø²ó¤ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ±¿ÍÑÍø²ó¤ê¤¬²þÁ±¤·¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÍ½ÄêÍøÎ¨¡×¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¡×ÀïÎ¬¤¬ºÇÅ¬²ò
――¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤Ç¤â¹âÍø²ó¤ê¤Î¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¹â¶âÍø¶ÉÌÌ¤À¤Ã¤¿1990 Ç¯º¢¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë¤Ï¡¢Í½ÄêÍøÎ¨¤¬¹â¤¤¡Ö¤ªÊõÊÝ¸±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÆü¶ä¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤â¹â¤¯¡Ê6.0¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¹âÍø²ó¤ê¤ÎºÄ·ô¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í½ÄêÍøÎ¨¤âº£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¹â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¥Ôー¥¯»þ¤Ï6.25¡ó¡Ë¡£ÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¡¢ÊÝ¾ã¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¶â¤ò¤«¤Ê¤êÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢2000 Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ë·ÀÌó¤·¤¿ÊÝ¸±¤Î¾ì¹ç¡¢¹âÍø²ó¤ê¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤¬½ù¡¹¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨Á´ÂÎÅª¤ËÍ½ÄêÍøÎ¨¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤â¤Ï¤ä±¿ÍÑ¤ËÃÍ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
――ÊÝ¸±¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÊÝ¸±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¶âÍø¾å¾º¤¬³Æ¾¦ÉÊ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
――¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¶âÍø¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
¡¡Âç¾æÉ×¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¯¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£Âç»¨ÇÄ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¶âÍø¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯³ô¼°¤Ê¤É¤ËÅê»ñ¤·¤Æ»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¡×¤¬Àµ²ò¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¶âÍø¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¡×¤Î¤¬Àµ²ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
――¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¶âÍø¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡£º£¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢Ä¶Äã¶âÍø¤Ë´·¤ì¤¹¤®¤Æ¤½¤ÎÎÏ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Äã¶âÍø»þÂå¤Ë¤ÏÄã¶âÍø»þÂå¤Î¤ª¶â¤Î¾ï¼±¡¢¶âÍø¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¶âÍø¾å¾º¶ÉÌÌ¤Î¤ª¶â¤Î¾ï¼±¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÄ·ô¡×¤Î²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë
――¿·NISA ¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢¾Íè¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤Ê¤ë¤Ù¤¯³ô¼°¤Ê¤É¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡Åê»ñ¼«ÂÎ¤¬¥À¥á¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¸½¶â¤Ç¤Ï»ý¤¿¤º¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯³ô¼°¤Ê¤É¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ¶Äã¶âÍø»þÂå¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£
――¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤Ï¶âÍø¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡¡º£ÅÙ¤Ï¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î¼è¤êÊý¤âÄ´À°¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð»ñ»º¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤ÜÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿ºÄ·ô¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
――ºÄ·ô¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÀµÄ¾¡¢ºÄ·ô¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¤ÏÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤«ÃÏÌ£¤ÊÅê»ñÀè¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤ì¤â¼ã¤¤¿Í¤¬¤è¤¯¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤¨¤Æ¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤È¡¢¡Ö»ñ»º±¿ÍÑ¤¬¥Ø¥¿¤Ê¿Í¤Û¤ÉºÄ·ô¤ò·Ú»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
――¥®¥¯¥Ã¡Ä¡Ä¡ª
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÅê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥¦¥©ー¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤¬Ä¾¶á1Ç¯¤ÇºÇ¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ñ»º¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©ÊÆ¹ñºÄ¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ³ô¤¬¾å¾º¤·¤Æ¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤Î¤ª´ã¶À¤Ë¤«¤Ê¤¦Åê»ñÀè¡Ê³ô¼°¡Ë¤¬¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢¾¯¤·Á°¤Þ¤ÇÊÆ¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï5.0¡ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¤·¤Æ³ô¼°¤ËÅê»ñ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅê»ñ¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
――ºÄ·ô¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»ñ»º¤Î»ý¤ÁÊý¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎºÇÂç¤ÎÊÝÍÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥×¥ë³ô¤òÇäµÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤ÏÀÇ¶âÂÐºö¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤¹¤Ù¤ÌÃÊÁ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤À¤È»ä¤Ë¤Ï»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢µÞ·ã¤ÊÍø¾å¤²¤Ç¹â¶âÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡Ö³ô¤è¤ê¤âºÄ·ô¤Î¤Û¤¦¤Ë»Ý¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âºÄ·ô¤Ç¤ª¶â¤ÏÁý¤ä¤»¤ë¡×¤È¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾Úµò¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌµÍý¤Ë³ô¼°¤òÇã¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤
――ºÄ·ôÅê»ñ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£¤à¤·¤íGAFAM ¤Ê¤É¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Î¤Û¤¦¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤ÎÊÆ¹ñºÄ¡Ê10Ç¯¡Ë¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï¤ä¤äÄã²¼¤·¤Æ4.5¡óÁ°¸å¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì»þ´ü¤Ï5.0¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÇã¤¨¤Ð¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¡¢¤Û¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â5.0¡ó¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶âÍø¾å¾º¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏÍ¸ú¤ÊÅê»ñ¼êË¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤âÊÆ¹ñºÄ¤Ç5.0¡ó¤ÎÍø±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ÌµÍý¤·¤Æ³ô¼°¤òÇã¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
――Åê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¤¬¤½¤¦È½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ËÍ¤é°ìÈÌÅê»ñ²È¤âÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¶ä¹Ô¤ä¾Ú·ô²ñ¼Ò¤âºÄ·ô¤ËºÆ¤ÓÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»ä¤¿¤Á¤ËÇä¤ê½Ð¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
――¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¤Ç¤Ï¶âÍø¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ¹ñºÄ¤Î¥È¥ìー¥Àー¤ËºÄ·ô»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¡×¤òÂ¾Éô½ð¤«¤é¸Æ¤ÓÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åê»ñ²È¸þ¤±¤ËºÄ·ô¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¿Íºà°éÀ®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°¤ä°ÙÂØ¤ËÈæ¤Ù¤ÆºÄ·ô¤ÏÄ¶Äã¶âÍø¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤Û¤È¤ó¤É³«Å¹µÙ¶È¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£〝ÃÏÌ£¤ÊÉô½ð〞¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¿Í°÷ºï¸º¤ÎÂÐ¾ÝÉô½ð¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÄ·ô¤Ë¾Ü¤·¤¤¿Íºà¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
――Äã¶âÍø¤¬Â³¤¤¤¿±Æ¶Á¤¬¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹²¤Æ¤Æ¿Íºà³ÎÊÝ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ºÄ·ô»Ô¾ì¤Î¿Íºà¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¤â»²Æþ¤·¤Æ·ã¤·¤¤¼è¤ê¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸«Ê¹¤¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¶ä¹Ô¤Ç¤âºÄ·ô±¿ÍÑ¤Î¿Íºà½¸¤á¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤ê¡¢³°»ñ·Ï¶âÍ»¤Ê¤É¤ÎºÄ·ô´ØÏ¢Éô½ð¤Ë¿Í¤òÇÉ¸¯¤·¤ÆÊÙ¶¯¡Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Ë¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÂçÊÑ¤À¤È¤«¡£
――°ìÈÌ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¡×¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¶âÍ»¶È³¦¤âÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¼Ìî¹¯É§Ãø¡Ö¶âÍø¤ÇÂ»¤·¤Ê¤¤ÊýË¡¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¿Íµ¤FP¤¬¶µ¤¨¤ë¶âÍø¾å¾º»þÂå¤Î¡Ø¤ª¶â¤Î¿·¥ëー¥ë¡Ù¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë