Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¡ÈSNSµ¿ÏÇ¡É¤Ë¸«¤ë¡Ö±ê¾å¸å¤ÎÊóÆ»ÂÐ±þ¡×¤ÎÆñ¤·¤µ¡¡PR²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤¬¡ÖÄÀÌÛ¡×Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¡È°¼ê¡É¤«¡©
ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤¬ºÆÁª¤·¤¿Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤ò¤á¤°¤ê¡¢ºØÆ£»á¤¬PR²ñ¼Ò¤Ø»ÙÊ§¤Ã¤¿Ìó70Ëü±ß¤¬Áªµó±¿Æ°¤ÎÊó½·¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¡ÊÇã¼ý¡¢ÈïÇã¼ý¡Ë¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¿À¸ÍÃÏ¸¡¤ÈÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ðÈ¯¾õ¤¬¡¢16Æü¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÁûÆ°¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢PR²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤¬ÁªµóÀï¸å¤Î11·î20Æü¡¢note¤ËÅê¹Æ¤·¤¿µ»ö¡£¡Ö¹ÊóÁ´ÈÌ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¹Êó¡¦SNSÀïÎ¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬ºØÆ£»á¤«¤é»Å»ö¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¤âÆÉ¤ß¼è¤ì¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î»ØÅ¦¡¢ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤éÌó1¤«·î¡£ºØÆ£»á¤¬¡Ö70Ëü±ß¤Ï¥Ý¥¹¥¿ーÀ©ºî¤ÎÈñÍÑ¡×¡Ö¡Ê¼ÒÄ¹¤Ï¡Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡×¤Ê¤É¼áÌÀ¤·¤¿°ìÊý¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÄÀÌÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ë¡Åª»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¡£¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÈðëîÃæ½ý¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×
¶áÇ¯¡¢SNS¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ë»ÊË¡¤â¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈðëîÃæ½ý¤À¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢´ë¶È¤Î±ê¾åÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤¿ù»³Âç²ðÊÛ¸î»Î¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢ËÜ·ï¤ÏÁªµó¤Ë´Ø¤ï¤ëÈÈºá¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¶¦À¤Î¹â¤¤ÏÃÂê¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¡¢°ìÄê¤Î»ö¼Â¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ãË¡À¤òÂÓ¤Ó¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÈãÈ½¤ò¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¡£
¡Ö¸½¾õ¤È¤·¤Æ¡¢È¿¡¦ºØÆ£»áÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¼«¿È¤¬note¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡ØÁá¤¯ÈÈºá¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ºØÆ£»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÂ¦¤«¤é¤Ï¡Ø¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤ÇÃÎ»ö¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÒÄ¹¼«¿È¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Á¤é¤â»ö¼Â¤ËÈ¿¤·¤¿É¾²Á¤À¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¤Î¡ÖGO¡×¤ò¼õ¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î¿äÂ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²¾¤Ë¼ÒÄ¹¤¬º£¸å¡¢¤½¤ì¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âºØÆ£»á¤Î¿Ø±Ä¤ÏÈÝÄê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÈðëîÃæ½ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¼õÇ¦¸ÂÅÙ¡Ê¤É¤³¤Þ¤Ç¤Î¸ÀÏÀ¤ò¼õÇ¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÀè¹Ô¹Ô°Ù¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ·ï¤Î¸ø¶¦À¤Î¹â¤µ¤âÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¼ÒÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¼Â¤ËÈ¿¤·¤¿ÈðëîÃæ½ý¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë±ê¾å¸å¡¢ÄÀÌÛ¤òÂ³¤±¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ä
¤³¤¦¤·¤¿±ê¾åÁûÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Ìµ¸À¤ò´Ó¤¯¤Î¤Ï¡È°¼ê¡É¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¿ù»³ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡Ö¥±ー¥¹¡¦¥Ð¥¤¡¦¥±ー¥¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢ÁáµÞ¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÉ½ÌÀ¡¢Á°Äó¤È¤Ê¤ë»ö¼Â¼«ÂÎ¤Ë¤«¤Ê¤ê¤ÎÁè¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÀÅ´Ñ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤òºî¤ë¤È¡¢ÄÀÀÅ²½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ª¡¢Åö»ö¼Ô¤¬ÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤È¼Õºá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ê¾åÄÃ²Ð¤Ë¸ù¤òÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢°ìÈÖ±Æ¶ÁÎÏ¤Î¹â¤¤¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢¥Æ¥í¥Ã¥×1Ê¸¤ÎÈ´¿è¤À¤±¤ÇÊóÆ»¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñ²ñÊóÆ»¤Ê¤É¤â¤À¤¤¤¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
´ë¶È¤Ê¤É¤¬±ê¾å¤·¤¿ºÝ¤ÎÊóÆ»ÂÐ±þ¤È¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤¿SNS¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢X¤Î140Ê¸»ú¤É¤³¤í¤«¡¢20Ê¸»ú¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¶¯ÊÛ¤·¤ÆÈÝÄê¤¹¤ë¤ÈÌ·½âÅÀ¤Ê¤É¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯°ú¤²¼¤¬¤ê¡¢µÕ¤ËÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤ÆÍý²ò¤òµá¤á¤ë¤Èµï¾æ¹â¤Ë¹¶·â¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤À¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤â¤¿¤·¤«¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ò²ñ¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÉÔ·òÁ´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÀª¤Ï¡¢ÏÃ¼Ô¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÇØ¸å¤Ë¤¢¤ëÎÏ¤À¤±¤ÇÂÖÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ËÜ·ï¤Ë¾È¤é¤¹¤È¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¤¬¥À¥áー¥¸¤òÉé¤¦¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¿ù»³ÊÛ¸î»Î¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤ÊÆâÍÆ¤òÀ¤´Ö¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤òÇ§¤á¤Æ¼«Ê¬¤¬¤¢¤¯¤Þ¤Ç»Å»ö¤È¤·¤Æ½¾¤¿¤ëÎ©¾ì¤ÇÆ°¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÒÄ¹¤Î¾ð¾õ¼àÎÌ¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢°ÍÍê¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ëË¡ÅªÀÕÇ¤¤ä¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¡¦À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤ËÍí¤ó¤À·º»ö»ö·ï¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤ÏÄÀÌÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²¿¤é¤«¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤ä´Ä¶¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤³¤âÈùÌ¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
20Æü¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óµ»ö¤Ç¡Ò¹ð¼¨Á°¤Î10·î¾å½Ü¡¢ºØÆ£¿Ø±Ä¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡ÖSNS´Æ½¤¤ÏPR²ñ¼Ò¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬»Ù±ç¼Ô¤Î°ì¿Í¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡Ó¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£ºØÆ£»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢PR²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëSNS´Æ½¤¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁûÆ°¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£