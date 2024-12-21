82ºÐ¤Ç¥¢¥×¥ê³«È¯Ž¢ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¤âÇ§¤á¤¿Ž£¶Ã¤¯»×¹Í
¡ÖIT¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¡×¤Î¸ª½ñ¤¤ò»ý¤Ä¼ãµÜÀµ»Ò¤µ¤ó89ºÐ¡Ê»£±Æ¡§ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡Ë
¤³¤ì¤«¤é¿Í¤Ï100Ç¯À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤ª¶â¤ä¸ÉÆÈ¡¢·ò¹¯ÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¯Ï·¸å¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Ç¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÉÝ¤¤¡¼¡¼¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¯Ãæ¡¢Ï·¸å¤Î¿ÍÀ¸¤³¤½ëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸µµ¤¤Ï¡¢µ¤ÎÏ¤Ï¡¢À¸¤¤¬¤¤¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤«¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¡È¸å´ü¹âÎð¼Ô¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤ªµ±¤¤¤Æ¤¤¤ëÀèÃ£¤Ë¡¢Ï·¸å¤ò¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÊ¹¤¯¡£
º£²ó¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢81ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¼ãµÜÀµ»Ò¤µ¤ó¡Ê89ºÐ¡Ë¡£º£²Æ¡¢¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Î¸«¤Ä¤±Êý 89ºÐ¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤ËÆÈ³Ø¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤â¾å°´¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ë¤â¡¢ÃÙ¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¼ãµÜ¤µ¤ó¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡£
Ç¯´ó¤ê¤Î¤³¤È¤ÏÇ¯´ó¤ê¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
¡ÖËÍ¤é¤Ï¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
º£¤«¤é8Ç¯Á°¡¢¼ã¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¡Ö¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î¥¢¥×¥ê¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿Åú¤¨¤Ë¼ãµÜÀµ»Ò¤µ¤ó¡Ê89ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¥«¥Á¥ó¤È¤¯¤ë¤è¤êÌ¯¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤«¡¢Ç¯´ó¤ê¤Î¤³¤È¤ÏÇ¯´ó¤ê¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡½¡½¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¡¢¼ãµÜ¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Çºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤ª¤À¤Æ¤é¤ì¤Æ¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤ËiPhoneÍÑ¤Î¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡Öhinadan¡Ê¥Ò¥Ê¥À¥ó¡Ë¡×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬Apple¼Ò¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ê¡¢¼ãµÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¤³¦³«È¯¼Ô²ñµÄ¡ÊWorldwide Developers Conference 2017¡Ë¡×¤ËÆÃÊÌ¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤Ë¡ÈÀ¤³¦ºÇ¹âÎð¤Î½÷À³«È¯¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¢¥Ã¥×¥ëCEO¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯¤È¥Ï¥°¤¹¤ë¼ãµÜ¤µ¤ó¡Ê89ºÐ¡Ë¤È¡Ö¼Ð¤á¾å¤¹¤®¤ë¡×¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯
¸½ºß¡¢¼ãµÜ¤µ¤ó¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¹½ÁÛ²ñµÄ¡×¤ä¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¹½ÁÛ²ñµÄ¡×¤Ê¤É¤Î°Ñ°÷¤òÌ³¤á¡¢IT¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¡ÊÅÁÆ»¼Ô¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤ËÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¼ãµÜ¤µ¤ó¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢8Ç¯Á°¤Ë¸ç¤Ã¤¿¡ÖÇ¯´ó¤ê¤Î¤³¤È¤ÏÇ¯´ó¤ê¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¡£
¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÇ¯´ó¤ê¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÌÂÏÇ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ç¯´ó¤ê¤Ï¤Ê¤¼¤ªÌò½ê¤¬IT¤À¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤À¡¢¤È¥ï¡¼¥ï¡¼¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÀ¯ÉÜ¤ÏÇ¯´ó¤ê¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤¬´Ö¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¾¡¼ê¤ËIT¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¤Ê¤ó¤Æ¸ª½ñ¤òºî¤Ã¤Æ»ÈÌ¿´¶¤ËÇ³¤¨¤Æ¡¢1¿Í¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¸½ºß¤Ç¤¹¡×
¤ªÃãÌÜ¤Ë¾Ð¤¦¼ãµÜ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢Ç¯´Ö140²ó°Ê¾å¤Î¹Ö±é¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¹ç´Ö¤ËËÜ¤Î¼¹É®¤â¤¹¤ë¡£Google¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï»þ´ÖÃ±°Ì¤ÇÍ½Äê¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï¤¹¤´¤¯¼«Ê¬ËÜ°Ì¼çµÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ÍÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÂ¾¿Í¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤°¤Ë¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¼Ò¤Î³«È¯¼Ô¸þ¤±²ñµÄ¡ÖWWDC2017¡×¤Ç¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¤È¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø88ºÐ¡¢¤·¤¢¤ï¤»¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¸³è¡ÙÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò´©¤è¤ê¡Ë
¡È¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡Ö3¤Ä¤ÎÊýË¡¡×
Ï·¸å¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¼ñÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ÈÃ²¤¯¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤Æü¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£¼ãµÜÎ®¡¦¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Î¸«¤Ä¤±¤«¤¿¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë3¤Ä¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
1¤Ä¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡É¤È¡È¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡É¤ÎÀÜÅÀ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¡£Ã¯¤«¤Ë´¶¼Õ¤µ¤ì¤¿¤ê´î¤Ð¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢Ã¯¤À¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Ã¯¤«¤Ë²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤¦¤è¤ê¡¢Áê¼ê¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ï¹¬¤»¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë´¶¼Õ¤µ¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢À¸¤¤ë³èÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¼ãµÜ¤µ¤ó¤Ï¹Ö±é²ñ¤ÎºÇ¸å¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢Ëè²ó¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£Çï¼ê¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤«¤ï¤ê¡£¹Ö±é²ñ¤Î¤¿¤á¤ËÄ«5»þµ¯¤¤·¤Æ²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤¿Æü¤Ç¤â¡¢Èè¤ì¤¬¿á¤Èô¤Ö¤È¤¤¤¦¡£
2¤Ä¤á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Íß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡£¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤â¡¢¤³¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
2007Ç¯¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¡¢¿·¤·¤â¤Î¹¥¤¤Î¼ãµÜ¤µ¤ó¤â»È¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥·¥Ë¥¢¤Î¥«¥µ¤Ä¤¯»ØÀè¤Ç¤Ï¥¹¥ï¥¤¥×¤ä¥¹¥é¥¤¥É¤ÎÁàºî¤Ï¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëµ¡Ç½¤Ï¤Á¤Ã¤È¤âÊØÍø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥·¥Ë¥¢¤Ç¤âÁàºî¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ë¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤¬¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¡Øhinadan¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÌÌ¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Î¤Ò¤Ê¿Í·Á¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÏ¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤Î¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê½ÖÈ¯ÎÏ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢Áàºî¤Ï²èÌÌ¤ò¤¿¤¿¤¯¥¿¥Ã¥×¤Î¤ß¡£¥·¥Ë¥¢µã¤«¤»¤Î¥¹¥ï¥¤¥×¤ä¥¹¥é¥¤¥É¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡£
¼ãµÜ¤µ¤ó¤¬³«È¯¤·¤¿¥¢¥×¥ê¡Öhinadan¡×¤Î²èÌÌ¼Ì¿¿¡Ê¼Ì¿¿¡§¼ãµÜÀµ»Ò¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ºî¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦Æ»¤â³Ú¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£²ñ¼Ò¤Î»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Î¥ë¥Þ¤âÇ¼´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í½»»¤Ï¤´¼«Ê¬¤Ç½Ð¤»¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤½¤·¤Æ3¤Ä¤á¤Ï¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º³ÍÆÀÂÎ¸³¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡£¿·Ê¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¿·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò1¤Ä³Ð¤¨¤ë¡£»¶Êâ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¿·È¯Çä¤Î¤ª²Û»Ò¤òÇã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¡£»öÁ°½àÈ÷ÉÔÍ×¡¢¼ê´Ö¤Ê¤·¤Ç¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¹½¤ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖºòÆü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢º£Æü¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¿·¤·¤¤·Ð¸³¤Ïµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¤Ï¡¢º£¤¹¤°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¼ãµÜ¤µ¤ó¤Ï¿ä¤¹¡£
³ÍÆÀÂÎ¸³¤¬µ¤»ý¤Á¤ËÃÆ¤ß¤òºî¤ê¡¢·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¼ñÌ£¤ä³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢ÂçÀ®¸ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¼Ò²ñ¤Ï¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Î®¤ì¡×
¤³¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤ÈÃµ¤·¡¢¼ãµÜ¤µ¤ó¤¬¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ø¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤á¤¶¤»¡¢¡È¥ê¥±Ï·¡É¡×¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¼Ò²ñ¤Î¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡ÈÍý·ÏÏ·¿Í¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÄó¾§¤¹¤ë¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¹²½¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ß¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÇÛÁ·¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¿©»ö¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¸÷·Ê¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
JR¤Î±Ø¤Ç¤Ï¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ý¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¼«Æ°·ôÇäµ¡¤¬ÊÂ¤Ö¡£¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÇã¤¤Êª¤â¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥Í¥Ã¥È³ä°ú¤Ê¤É¤ªÆÀ¤Ê¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¡£
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¼Ò²ñ¤Ï¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ²á¹ó¤Ê¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿ÈÂÎµ¡Ç½¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¯¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ï¤¤¤¤Î®¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£1¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â²ÈÂ²¤È´é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢°ÂÈÝ³ÎÇ§¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£AIÅëºÜ¤Î²ÈÅÅ¤ÏÏ«ÎÏ¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢º£¸å¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë²ð¸î¤·¤Æ¤â¤é¤¦»þÂå¤¬¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥Ê¥í¥°»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¹âÎð¼Ô¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ðµ´¤Ë¶âËÀ¤Ç¤¹¡×
¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÁàºî¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ê¸´ù¤ÈºÂÉÛÃÄ¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø88ºÐ¡¢¤·¤¢¤ï¤»¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¸³è¡ÙÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò´©¤è¤ê¡Ë
ITµ¡´ï¤ÏÆñ¤·¤¤¤È·É±ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¡Ö¥ê¥±Ï·¤Î°ìÊâ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¡×¤È¼ãµÜ¤µ¤ó¤ÏÎÏÀâ¤¹¤ë¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤¬¤°¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎSNS¡£ÁíÌ³¾Ê¤Î2023Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢SNS¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç80.8¡ó¤È¹â¤¯¡¢70¡Á79ºÐ¤Ï66.6¡ó¡¢80ºÐ°Ê¾å¤Ç¤â52.6¡ó¤Î¿Í¤¬SNS¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¢¨¡£
ÍøÍÑÌÜÅª¤ÎÂè1°Ì¤ÏÇ¯Âå¤òÌä¤ï¤º¡¢¡Ö½¾Íè¤ÎÃÎ¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¸òÎ®¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤ä°Â¿´´¶¤Ï¡¢ÂÐÌÌ¤äÅÅÏÃ¤Ç¤ÏÆÀ¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Facebook¤Ê¤é¤Ð¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ä³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤Î¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤ë¡£¼ãµÜ¤µ¤ó¤âFacebook¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë¡ÈÍ§¤À¤Á¡É¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á´°÷¤ÈÄ¾ÀÜ¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²¿¤«Åê¹Æ¤¹¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤ä¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¹¤°¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¢¨¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ÏFacebook¡¢Twitter¡Ê¸½X¡Ë¡¢LINE¡¢mixi¡¢Instagram¡¢Skype¤Ê¤É¤ò»Ø¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ãµÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥á¥í¥¦¶æ³ÚÉô¡×¤È¤¤¤¦ÍÎÁ²ñ°÷À©¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¥µ¥¤¥È¤ÎÉû²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ°÷¤Ë¤è¤ë¼«¼ç±¿±Ä¤Ç¡¢70ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬²ñ°÷¤ÎÌó80¡ó¤òÀê¤á¤ë¡£
¡ÖÆþ²ñ»þ¤ËÌ¾Á°¤ä½»½ê¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ï·¿Í¥¯¥é¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ä´«Í¶¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÂÎ¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤äÌ²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤Ë¥Ý¥Ä¥Ã¤È½ñ¤¹þ¤à¤È¡¢¤¹¤°¤ËÃ¯¤«¤¬È¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¿´¶¯¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
²ñ°÷¤ÎÃ¯¤«¤¬Æþ±¡¤¹¤ì¤Ð¡¢±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¼¡¡¹¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÉÂ¼¼¤Ë¤¤¤Æ¤â¶æ³ÚÉô¤ÎÍ§¤À¤Á¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ï¸ÉÆÈ¤ä¸ÉÎ©¤òËÉ¤°¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£ÂÎ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤³¤½³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¼ãµÜ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¼ãµÜ¤µ¤ó¤¬Éû²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥á¥í¥¦¶æ³ÚÉô¡×¤Î¥µ¥¤¥È²èÌÌ¡Ê¼Ì¿¿¡§¼ãµÜÀµ»Ò¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
Ç¯¤Ë1ÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥á¥í¥¦¶æ³ÚÉô¡×¤Î¸òÎ®²ñ¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¼Ì¿¿¡§¼ãµÜÀµ»Ò¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤Æ¤¤¤¤
¼«Ê¬ËÜ°Ì¼çµÁ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à¡È¥ê¥±Ï·¡É¤Î¼ãµÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½¬¤¤»ö¤äÊÙ³Ø¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£89ºÐ¤Îº£¤â¡¢¡ÖÆü¡¹¡¢ÊÙ¶¯¡×¤È¤¤¤¦¡£
³Ø¤Ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¼ãµÜÎ®¤ÎÆÈ³Ø¡£Ã¯¤«¤Ë¶¯À©¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤ÎµÁÌ³¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¡Ö²¿¤ò³Ø¤Ö¤«¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³Ø¤Ö¤«¡×¤ò·è¤á¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤Î¤º¤È¼ãµÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤³¤È¡×¤¬³Ø¤Ó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆÈ³Ø¤Î´ðËÜ¤ÏÆÉ½ñ¡£³Ø¤Ó¤¿¤¤Ê¬Ìî¤ÎËÜ¤òÇã¤Ã¤ÆÆÉ¤à¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ë¡£ÆÉ½ñ¤âÃæ³Ø¹»¤Îº¢¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï60ºÐÌÜÁ°¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ï70Âå¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥ó¥°¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï80Âå¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆÈ³Ø¤ÇÂÎÆÀ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¿ô³Ø¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿¤«¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡¢ËÜ¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤Ï¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë¡¢¤·¤«¤âÌµÎÁ¤Ç½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¿¿µ¶¤ò¸«¶Ë¤á¤ÆÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ËÜ¤Ï¥×¥í¤¬ÊÔ½¸¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¿®Íê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆþÌç½ñ¤ò¤·¤³¤¿¤ÞÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ËÜ¤ò1ºýÁª¤ó¤Ç¶µºà¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¤·¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤â¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¤ª¤·¤Þ¤¤¡£µ¤¤Þ¤Þ¤ÊÆÈ³Ø¤Ê¤Î¤Ç¡¢1ÆüºÇÄã3¥Ú¡¼¥¸¤ÏÆÉ¤à¤È¤«2»þ´Ö¤Ï´ù¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¥Î¥ë¥Þ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¹Ö±é¤ÇÁ´¹ñ¡¢À¤³¦¤ò²ó¤ë¼ãµÜ¤µ¤ó¡£Åê±ÆÍÑ¤Î»ñÎÁ¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼«ºî¤¹¤ë¡Ê»£±Æ¡§ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡Ë
80ºÐ¤«¤é²ê¤¬½Ð¤ë¿Í´Ö¤â¤¤¤ë
¤À¤¬¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤Ç¯¤ò¤·¤Æ²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤Á¤¬¤Ã¤¿¤éÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡£ÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¡¢³ùÁÒ»þÂå¤«¤éµÈÅÄ·ó¹¥¤µ¤ó¤â¡ØÅÌÁ³Áð¡Ù¤ÎÃæ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ý»ö¤Î½é¿´¼Ô¤ÏÎ¢¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤è¤¦¤È»×¤¤¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤Î·Ý¤â¾åÃ£¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃæ¤Ç¥¯¥¹¥¯¥¹¾Ð¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¼ºÇÔ¤·¤ÆÃÑ¤ò¤«¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤âÊ¿µ¤¤Ê´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¿Í¤¬ÂçÀ®¤¹¤ë¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¡ÖÏ·¤¤¤Æ¤Ï»Ò¤Ë½¾¤¨¡×¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º³Ú¤·¤½¤¦¡¢³Ø¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤É¤óÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡Ö»ä¤Î¤è¤¦¤Ë80ºÐ¤«¤é²ê¤¬½Ð¤ë¿Í´Ö¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¢¥Ã¥×¥ëCEO¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯¤È¥Ï¥°¤¹¤ë¼ãµÜ¤µ¤ó¡Ê89ºÐ¡Ë¤È¡Ö¼Ð¤á¾å¤¹¤®¤ë¡×¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯
¡Êºù°æ Èþµ®»Ò ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡Ë