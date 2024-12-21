¡í»ä¤Ï¤½¤¦ÍßÄ¥¤ê¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡í¡ª¡¡YOASOBI¤ÈG2P-Japan¤Î°Õ³°¡Ê¡©¡Ë¤Ê´Ø·¸¡Ú¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¼Ô¡×¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¡Û
2023Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÎYOASOBI¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤ä¥Ô¡¼¥¹¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¸¦µæ¤Ë¤âÀºÄÌ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡©¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡Ë
Ï¢ºÜ¡Ú¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¼Ô¡×¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¡ÛÂè84ÏÃ
2023Ç¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿YOASOBI¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤éÉ®¼Ô¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¡£À¤³¦¤ò¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¸¦µæ¤òÂ³¤±¤ëG2P-Japan¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤â!?
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¡Ø·Ý½Ñµ¯¶ÈÏÀ¡Ù¤È¡Ö¥ì¥³Âç¡×
»ä¤¬¶¯¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ËÜ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¡Ø·Ý½Ñµ¯¶ÈÏÀ¡Ù¡ÊÂ¼¾åÎ´¡¦Ãø¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎÂ¼¾å»á¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö·Ý½Ñ¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Ø¥¦¥±¤ë¡Ù¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¡ØÀ¤³¦¡Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊ¸Ì®¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¡ØÀ¤³¦¡Ù¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ØÀ¤³¦¡Ù¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¸ì¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢·«¤êÊÖ¤·Ç®¤¯¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤â¿¼¤¯Ç®¤¤ËÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤Ò°ìÆÉ¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¡£
¡½¡½¤È¡¢³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÆÉ¤ó¤À¤³¤ÎËÜ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£2023Ç¯¤ÎÇ¯¤ÎÀ¥¡¢2ÆüÂ³¤±¤ÆYOASOBI¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤òÄ°¤¤¤¿¡Ê¸«¤¿¡Ë¤«¤é¤À¡£
¤Þ¤º¤Ï12·î30Æü¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¹á¹Á¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò´Ñ¤¿¡£Ìîµå¤Ë¤»¤è¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤ä·Ý½Ñ¤Ë¤»¤è¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¡×¤Ë¤ÏÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡£¹á¹Á¤È¤¤¤¦°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢YOASOBI¤È´ÑµÒ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¡ÖÀ¤³¦¡×¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬¤½¤ÎÆ°²è¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡¢¡Ö¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿²øÊª´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë»ä¤â¤½¤ì¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¡Ê¤¿¤Á¡Ë¤â¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È³õ¤Î½ï¤òÄù¤á¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
¢£2023Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï
¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤«¤é¤Î¡¢Âç³¢Æü¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¹ÈÇò¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
......¤È¡¢¼Â¤ÏÁá¡¹¤Ë¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¡Ö¤æ¤¯Ç¯¤¯¤ëÇ¯¡×¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¼Â¤Ï¡¢¹ÈÇò¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÈYOASOBI¤Ï´Ñ¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï²æ¤Ê¤¬¤éÂç¤¤Ê¼ºÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ÆX¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢YOASOBI¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¥ê¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ä²òÀâ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤¹¤´¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¹ÈÇò¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¡¢»Ê²ñ¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤Þ¤Ç¤ò¤â¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½¾¤¨¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢±é½Ð¤â´Þ¤á¤Æ°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁÇ¿Í¤Ê¤¬¤é¤Ë¤â¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î¡Ê2023Ç¯¤Î¡ËÆüËÜ¤ÎJ-POP¥·¡¼¥ó¤Ï¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¢£YOASOBI¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¹Í
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¤Ç¤â°ÊÁ°¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢2023Ç¯¡¢»ä¤Î¥é¥Ü¤Î¿Í¿ô¤ÏÇÜÁý¤·¡¢¤½¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬Î±³ØÀ¸¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê33ÏÃ¡Ë¡£¤½¤Î²Æ¤Î¤¢¤ëÆü¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Ë¤«¤³¤Ä¤±¤Æ¡¢¥é¥Ü¤Î°ì¼¼¤Ç³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤ÏYouTube¤Ç¡¢J-POP¥Ò¥Ã¥È¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¤«¤Ê¤Ë¤«¤òBGM¤ËÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢YOASOBI¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤¬Î®¤ì¤¿¡£»ä¤ÏÅö»þ¤³¤Î¶Ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Î±³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¼çÂê²Î¤Î¡¢¡Ø¿ä¤·¤Î»Ò¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¤Î¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÏÃ¤Ï¾¯¤·°ï¤ì¤ë¤¬¡¢½÷À¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤¬²Î¤¦²Î¤Ï¡Ö¼ç´ÑÅª¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í¤¬¼çÌò¤Î¤è¤¦¤ËÄ°¤³¤¨¤ë²Î¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¡£°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤Î¡ÖCAN YOU CELEBRATE?¡×¤ä±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤Î¡ÖAutomatic¡×¤Ê¤É¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¹Í¤¨¤ò¼ç´ÑÅª¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿²Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤½¤ÎÅµ·¿¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆYOASOBI¤È¤Ï¡¢¡Ö¾®Àâ¤ò²»³Ú¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤Ç¤¤¿¡¢ikura¤ÈAyase¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢YOASOBI¤Î²Î¤Î²Î»ì¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÜ¤ÎÂåÊÛ¡×¤È¤¤¤¦¡ÖµÒ´ÑÀ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤¦¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¡Ø²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëikura¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦°ÅÓÈ¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö¼ç´ÑÀ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Å¤é¤¤¡£
YOASOBI¤Î¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÏÃ¤òÌá¤¹¤È¡¢¹ÈÇò¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤³¤½¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÈà¤é¤ò¼çÌò¤È¤¹¤ë²Î¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò±é½Ð¤¹¤ëYOASOBI¤ÏÎ¢Êý¡¢¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤Î²Î¤Î¡ÖµÒ´ÑÀ¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤È¤¤¤¦°ì¼ï¤Î¥á¥¿¹½Â¤¤¬¡¢¹ÈÇò¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¡¢YOASOBI¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òµöÍÆ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÊ£¿ô»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö»²²Ã¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢YOASOBI¤Î¤³¤Î¶Ê¤Î¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¡Ù¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢J-POP¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤ÎK-POP¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤â°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤Î½¸ÂçÀ®¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¡ÊÅì¡Ë¥¢¥¸¥¢¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤Î½¸ÂçÀ®¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤í¤â¤í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤ÈÁÇ¿Í¤Ê¤¬¤é¤ËÓ¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹½ÁÛ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¤³¤ì¤Ï»ä´¶¤À¤¬¡¢YOASOBI¤¬¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤òºî¤Ã¤¿»þÅÀ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈ¯É½¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦¶ÊÌ¾¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤ËºÇÅ¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¾åµ¤ÎÍýÍ³¤«¤é¤âÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ª¤½¤é¤¯°Õ¿ÞÅª¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¹ÈÇò¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¤³¤Î±é½Ð¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÆ°°÷¤ä¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¿ä¤·¤Î»Ò¡Ù¤Î¿Íµ¤¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ì¤¬»öÁ°¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ô¡¼¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©
¢£YOASOBI¤Ë»×¤¦2024Ç¯
º£²ó¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¤½¤ó¤Ê¤ËÇ®¤¯¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡©¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ç°¤Î¤¿¤áÊäÂ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢»ä¤ÏYOASOBI¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤¿¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤ä¥Ô¡¼¥¹¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤¥Ô¡¼¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ·Áºî¤é¤ì¤¿¹ÈÇò¤ÎYOASOBI¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¸¦µæ¤Ë¤âÀºÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹½¿Þ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬À®Î©¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖYOASOBI¤¬Ã¦ÆüËÜ¤·¡¢À¤³¦¡Ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÅì¥¢¥¸¥¢¤Î½ô³°¹ñ¡Ë¤ÇÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹ñºÝÅª¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÂçÁ°Äó¤¬¤¢¤ë¡£
G2P-Japan·ëÀ®Á°Ìë¤Ç¤¢¤ë2020Ç¯Âç³¢Æü¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¡£¤½¤³¤Ç¶öÁ³¼ª¤Ë¤·¤¿¡ÊÌÜ¤Ë¤·¤¿¡ËYOASOBI¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÌë¤Ë¶î¤±¤ë¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½é¤á¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼ª¡ÊÌÜ¡Ë¤Ë¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Î¤Ò¤È¤Ä³Ð¤¨¤Î¤è¤¦¤ËYOASOBI¤Ð¤«¤ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ê18ÏÃ¡Ë¡£
²»³Ú¤Èµ²±¤¬É³¤Å¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ê78ÏÃ¡¢79ÏÃ¤Ê¤É¡Ë¡£Åö»þ¤ÎÊ³Æ®¤ÎÃæ¤«¤éG2P-Japan¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥ÂÎ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ê6ÏÃ¡Ë¡¢YOASOBI¡Ê¤Î¡ÖÌë¤Ë¶î¤±¤ë¡×¡Ë¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢G2P-JapanÈ¯¿Ê¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¤Îµ²±¤ÈÉ³¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î3Ç¯¸å¤ÎÂç³¢Æü¡£ÄêÅÀ´ÑÂ¬¤È¤â¤¤¤¨¤ë¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¤ÎYOASOBI¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢»ä¡Ê¤¿¤Á¡Ë¤â¤è¤ê°ìÁØ´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ÈÉ¡Â©¤¬¹Ó¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡¿º´Æ£ ²Â¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿PIXTA