これまでの研究では、権力を持っている人は自信や自己主張が増す可能性が高く、より衝動的に行動するようになることがわかっています。恋愛と権力の関係について調べた新たな研究では、「恋愛関係において権力が高いと感じている人は、代替となる新たなパートナーへの関心が高まる」ということが明らかになりました。The Power to Flirt: Power within Romantic Relationships and Its Contribution to Expressions of Extradyadic Desire | Archives of Sexual Behavior

https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-024-02997-0New research sheds light on why relationship power is linked to interest in alternative partnershttps://www.psypost.org/new-research-sheds-light-on-why-relationship-power-is-linked-to-interest-in-alternative-partners/Power in Relationships Increases Risk of Infidelity - Neuroscience Newshttps://neurosciencenews.com/power-relationships-cheating-psychology-28129/イスラエルとアメリカの研究チームは、恋愛関係における権力の不均衡と浮気への欲求について調べるため、4つの実験を行いました。実験では、少なくとも4カ月間にわたり交際している異性のパートナーがいる被験者が募集されました。1つ目の実験では被験者を2つのグループに分けて、「現在のパートナーより権力があると感じた瞬間」あるいは「パートナーとの典型的な一日」について説明してもらいました。その後、パートナー以外の誰かとの「sexual fantasy(性的な空想)」について書いてもらい、浮気への性的欲求がどれほどあるのかを測定しました。2つ目の実験でも同様に被験者を2つのグループに分け、「現在のパートナーより権力があると感じた瞬間」あるいは「パートナーとの典型的な一日」について説明してもらいました。その後、見知らぬ異性の写真を見せて、その人が潜在的なパートナーになり得るかどうかを素早く判断してもらいました。これは、被験者が魅力的な異性に対する無意識の反応を測定するための実験だったとのこと。3つ目の実験では、まず被験者は現在のパートナーとの力関係がどうなっているのかを説明しました。その後、実験の協力者である異性と対面で交流し、その人物に対する性的欲求をどれほど感じるのか報告してもらいました。4つ目の実験では、カップルの男女それぞれが21日間にわたり「相手との力関係」「パートナーとしての価値」「パートナー以外の誰かとの性的な空想」について報告しました。これは、日常的な文脈における権力の変化が、浮気への欲求に及ぼす影響を調べる実験でした。実験結果を分析したところ、恋愛関係における権力の認識が、潜在的な浮気相手への欲求と有意に関連していることがわかりました。つまり、恋愛関係において自分の方が権力があると認識している人は、浮気により強い興味を示したというわけです。研究チームは、「4つの実験から、私たちは恋愛関係における権力の感覚が、思考・欲求・実際の相互作用を含む代替パートナーへの関心を有意に予測することを見いだしました。また、権力がもたらす『パートナーより交際相手として高い価値を持つ』という感覚が、権力と異性間欲求の関連を説明するのに役立つことも示しました」と述べています。論文の共著者であり、ロチェスター大学の心理学教授を務めるハリー・レイス氏は、「権力の意識が高い人は恋愛関係へのコミットメントを無視し、短期的な浮気や、新しいパートナーを求めて行動する意欲を感じやすいかもしれません」とコメントしました。