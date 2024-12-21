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The Power to Flirt: Power within Romantic Relationships and Its Contribution to Expressions of Extradyadic Desire | Archives of Sexual Behavior
New research sheds light on why relationship power is linked to interest in alternative partners
https://www.psypost.org/new-research-sheds-light-on-why-relationship-power-is-linked-to-interest-in-alternative-partners/
Power in Relationships Increases Risk of Infidelity - Neuroscience News
https://neurosciencenews.com/power-relationships-cheating-psychology-28129/
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