¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢¡Ö¤¦¤·¤íÈ±¤Ò¤«¤ìÂâ¤Î¥Þ¥Ã¥¡¼¡×¤È¤Î£²¥·¥çÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÁÇÅ¨¤Ê¥Þ¥À¥à¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£²£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌµ»ö¤ËÌ¾¸Å²°´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Þ¤ºÊó¹ð¤·¤¿¹©Æ£¡£¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡¢¤¦¤·¤íÈ±¤Ò¤«¤ìÂâ¤Î¥Þ¥Ã¥¡¼¤¬º£Ç¯¤â²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ò¶î¤±È´¤±¡¢¸½ºß¤Ï°úÂà¤·¤¿ÀÆÆ£Ëþ´î»Ò¤µ¤ó¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÈà½÷¤Ï»ä¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¥¨¥Ê¥¸¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÈà½÷¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¾Ð¡¡¤¤¤Ä²ñ¤Ã¤Æ¤â¥Þ¥Ã¥¡¼¤ÏÁÇÅ¨¡Ê¤¹¤Æ¤¡Ë¤ÊÈþ¿Í¤µ¤ó¡£¥¹¥¸¥ã¡¼¥¿¤ÎËþ´î»ÒÉ×¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¤ª£²¿Í¡ªÈþ¤·¤¤¡ª¸«¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¡Ê¤¦¤ì¡Ë¤·¤¤¡ª¡×¡Öº£¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥¡¼åºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿³«¤¤¤Æ¤³¤ì¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥¥É¥¡×¡Ö¤Þ¤¤³¤Á¤ã¤ó¡¢ÈýÌÓÂÀ¤¯¤Æ¡¢¸µµ¤¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ã¤«¤êÁÇÅ¨¤Ê¥Þ¥À¥à¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£