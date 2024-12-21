¤³¤Î»þÂå¤Ë¡Ö½ªÅÅ¤ò·«¤ê²¼¤²¡×¡¡ºå¿ÀÅÅ¼Ö¡È¹¶¤á¡É¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¡¡Âçºå¢ª¿À¸Í¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤Ï24»þ15Ê¬¡ÄºåµÞ¡¦JRÍÞ¤¨¤ÆºÇÃÙ¤Ë
ºå¿ÀÅÅÅ´¤Ï12·î5Æü¡¢¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Î¼Â»Ü¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â»ÜÆü¤Ï2025Ç¯2·î22Æü¤Ç¤¹¡£ºå¿À¤ÏÃë´Ö»þ´ÖÂÓ¡ÁÍ¼¥é¥Ã¥·¥å»þ¤È¿¼Ìë»þ´ÖÂÓ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤«¤Ê¤ê¡Ö¹¶¤á¡×¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¿¼Ìë»þ´ÖÂÓ¤Î²þÀµ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï±èÀþ½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÈÊó¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÞÈÇ¡ÛºÇ½ªÎó¼Ö¤ÎÀÜÂ³¥¤¥á¡¼¥¸¡¡¶áÅ´Ì¾¸Å²°¤«¤é¿À¸Í»°µÜ¤Ø¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤âÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ËüÇî¤Ë¸þ¤±¤Æ²÷Â®µÞ¹Ô¤ÎÁýÈ¯
¿À¸Í¤ÈÆàÎÉ¤ò·ë¤Ö²÷Â®µÞ¹Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ê¿ÆüÃë´Ö»þ´ÖÂÓ¤ÎËÜ¿ô¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê2ËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÚµÙÆü¤ÈÆ±¤¸¤¯3ËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤ËÊ¿ÆüÃë´Ö»þ´ÖÂÓ¤ÎµÞ¹Ô¤ÏÂçºåÇßÅÄ¤«¤éÀ¾µÜ¹Ô¤¡Ê20Ê¬´Ö³Ö¡Ë¤ÈÆôºê¹Ô¤¡Ê20Ê¬´Ö³Ö¡Ë¤¬¸ò¸ß¤ËÈ¯¼Ö¤¹¤ë·Á¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿Æü¡¦ÅÚµÙÆü¤ÎÃë´Ö»þ´ÖÂÓ¤òÁö¤ë¿À¸Í»°µÜÊýÌÌ²÷Â®µÞ¹Ô¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçºåÆñÇÈ¢ª¿À¸Í»°µÜ´Ö¤¬2Ê¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºå¿À¤Ê¤ó¤ÐÀþ¤Ç¤ÏÊ¿Æü¡¦ÅÚµÙÆü¤ÎÃë´Ö¡ÁÍ¼¥é¥Ã¥·¥å»þ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÉáÄÌ¡Ê½àµÞ¡¢¶è´Ö½àµÞ¤â´Þ¤á¤ë¡Ë¤¬¤ª¤ª¤à¤Í10Ê¬´Ö³Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤Ç¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤¬30Ê¬¤â³ÈÂç
¸½¹Ô¥À¥¤¥ä¤Ç¤ÏÊ¿Æü¡¢ÅÚµÙÆü¤È¤â¤ËÂçºåÇßÅÄÈ¯¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤Ï23»þ45Ê¬È¯¡¦ÆÃµÞ¿À¸Í»°µÜ¹Ô¤¡¢23»þ50Ê¬È¯¡¦ÉáÄÌ¸æ±Æ¹Ô¤¡¢24»þ0Ê¬È¯¡¦µÞ¹Ô¹Ã»Ò±à¹Ô¤¡¢24»þ10Ê¬È¯¡¦ÉáÄÌ¸æ±Æ¹Ô¤¡¢24»þ20Ê¬È¯¡¦ÉáÄÌÆôºê¹Ô¤¤Ç¤¹¡£
¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢24»þ0Ê¬È¯¡¦µÞ¹Ô¹Ã»Ò±à¹Ô¤¤¬¡¢¸æ±Æ¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçºåÇßÅÄ24»þ15Ê¬È¯¡¦ÆÃµÞ¿À¸Í»°µÜ¹Ô¤¤ò¿·Àß¡£¤³¤ÎÆÃµÞ¤ÏÆôºê¤ÇÂçºåÇßÅÄÈ¯24»þ05Ê¬¡¦ÉáÄÌ¸æ±Æ¹Ô¤¤ËÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯2·î22Æü¤«¤é¤ÎÂçºåÇßÅÄÈ¯ºÇ½ªÎó¼Ö¤Ï¡¢Æôºê¡Á¸æ±Æ´Ö¤Î³Æ±Ø¡¦¿À¸Í»°µÜ±Ø¤Ï24»þ15Ê¬È¯¡¦ÆÃµÞ¿À¸Í»°µÜ¹Ô¤¡¢ÀÐ²°Àî¡Á½ÕÆüÌîÆ»´Ö¤Î³Æ±Ø¤Ï23»þ45Ê¬È¯¡¦ÆÃµÞ¿À¸Í»°µÜ¹Ô¤¡Ê¸æ±Æ¾è´¹¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçºåÆñÇÈ±Ø¤«¤é¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¹Ô¥À¥¤¥ä¤Ç¤ÏÂçºåÆñÇÈ¤«¤é¿À¸Í»°µÜ¤Ø¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤ÏÂçºåÆñÇÈ23»þ33Ê¬È¯¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÎó¼Ö¤ÏÆôºê¤ÇÆ±±Ø23»þ54Ê¬È¯¡¦ÆÃµÞ¿À¸Í»°µÜ¹Ô¤¤ËÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
²þÀµ¸å¤Ï¿À¸Í»°µÜ¤Ø¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤ÏÂçºåÆñÇÈ23»þ55Ê¬È¯¤Ë¡£Æôºê¤ÇÂçºåÇßÅÄ24»þ15Ê¬È¯¡¦ÆÃµÞ¿À¸Í»°µÜ¹Ô¤¤ËÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢Âçºå¢ª¿À¸Í¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤Ïºå¿À¤¬ºÇ¤âÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ºåµÞ¤Ï2025Ç¯2·î22Æü°Ê¹ß¤â¡¢ºÇ½ªÎó¼Ö¤ÏÂçºåÇßÅÄÈ¯¿À¸Í»°µÜ¹Ô¤¤¬23»þ45Ê¬¡¢ÂçºåÇßÅÄÈ¯À¾µÜËÌ¸ý¹Ô¤¤¬24»þ10Ê¬¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢JR¿À¸ÍÀþ¤Ç¤ÏÀ¾ÌÀÀÐ¹Ô¤ºÇ½ªÎó¼Ö¤ÏÂçºåÈ¯24»þ04Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿À¸Í»°µÜ¤Ø¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤¬ÂçºåÆñÇÈ23»þ55Ê¬È¯¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤â¿¤Ó¤Þ¤¹¡£¶áÅ´Ì¾¸Å²°¤«¤é¿À¸Í»°µÜ¤Ø¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Ç¤Ï¶áÅ´Ì¾¸Å²°È¯¡¦21»þ0Ê¬¡Ö¤Ò¤Î¤È¤ê71Îó¼Ö¡×¤Ç¤¹¡£²þÀµ¸å¤Ï¶áÅ´Ì¾¸Å²°21»þ30Ê¬È¯¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢ÂÚºß»þ´Ö¤¬30Ê¬¤â³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á´¹ñÅª¤Ë½ªÅÅ·«¤ê¾å¤²¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ºå¿À¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÏÆÃÉ®¤ËÃÍ¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢ºå¿À¤Î½ªÅÅ·«¤ê²¼¤²¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ëÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦¿·ÅÄ ¹ÀÇ·¡Ë