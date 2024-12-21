Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤âÌ©Ãå¡ª¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë »Å»ö¤ÎÎ®µ·¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡ÙÊüÁ÷·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡ÖºÇ½é¤«¤é¤º¤Ã¤È»ä¤ÏÌ©Ãå¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ëº£¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë
¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë »Å»ö¤ÎÎ®µ· ¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ù¤¬¡¢12·î30Æü19»þ30Ê¬¤«¤éNHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
»Å»ö¤ÎÎ®µ·¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤¬É½¤ì¤ë¡£¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë »Å»ö¤ÎÎ®µ·¡Ù¤Ï¡¢Ä¶°ìÎ®¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¤½¤Î»Å»ö¤òÅ°ÄìÅª¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡£
12·î30ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë »Å»ö¤ÎÎ®µ·¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄ·ë¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤ò72Ê¬¤ÎÆÃÊÌ³ÈÂçÈÇ¤ÇÆÃ½¸¡£
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í½÷ÀÇÐÍ¥ºÇÂ¿¤Î480Ëü¡Ê2024Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¡£»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢7¥õ·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î»Å»ö¾ì¤ËÌ©Ãå¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤ë¤¯²÷³è¤Ê»Ñ¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ë¤È¤¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Õ¤È¶¶ËÜ¤µ¤¬¤³¤Ü¤·¤¿¤Ò¤È¸À¤«¤é¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¶ìÇº¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆ®¤¤¤ÎÆü¡¹¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¡ÈÀéÇ¯¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Î°ïºà¡É¤È¸À¤ï¤ì¡¢º£¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤òÇØÉé¤¤Â³¤±¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·è¤·¤ÆÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢25ºÐ¤ÎÁÇ´é¤È¤Ï¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
NHKÁí¹ç¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë »Å»ö¤ÎÎ®µ· ¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ù
12/230¡Ê·î¡Ë19:30～20:42
½Ð±é¡§¶¶ËÜ´ÄÆà
¸ì¤ê¡§¶¶ËÜ¤µ¤È¤·¡¡ËãÀ¸µ×Èþ»Ò
¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö NHK ¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë »Å»ö¤ÎÎ®µ·¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.nhk.jp/p/professional/ts/8X88ZVMGV5/
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.nhk.jp/p/omusubi/ts/NJ1W7VQ6W9/