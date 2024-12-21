Í¿ÅÞÀÇÀ©Âç¹Ë¡¢ÉéÃ´ÁýÈ¼¤¦²ÝÂê¤ÇÌÜÎ©¤ÄÀèÁ÷¤ê¡Ä¡Ö£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¸«Ä¾¤·¤Ç¸ºÀÇ¤Ð¤«¤ê¤ËÃíÌÜ
¡¡¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿£²£°£²£µÇ¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤Ï¡¢¡ÖÄÂ¾å¤²¤ÈÅê»ñ¤¬¸£°ú¡Ê¤±¤ó¤¤¤ó¡Ë¤¹¤ëÀ®Ä¹·¿·ÐºÑ¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò½Å»ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉéÃ´Áý¤òÈ¼¤¦²ÝÂê¤Ç¤ÏÀèÁ÷¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤¿£³ÅÞ¶¨µÄ¤Ç¤â¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¸«Ä¾¤·¤ËÈ¼¤¦¸ºÀÇµÄÏÀ¤Ð¤«¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÀÇ¼ý¸º¤ò·êËä¤á¤¹¤ëºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤ÏÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê»³ºê¿ò»Ë¡¢ºäËÜ¹¬¿®¡Ë
ÀÇ¼ý¸º¤Ë¶ì¸À
¡¡¡Ö¸º¼ýÊ¬¤ÏÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÎÁý²Ã¤ÇÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¡£ºâ¸»ÌäÂê¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡¼«Ì±ÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¤ÎµÜÂôÍÎ°ì²ñÄ¹¤Ï£²£°Æü¡¢£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉ°ú¤¾å¤²¤ËÈ¼¤¦ÀÇ¼ý¸º¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£¸øÌÀÀÇÄ´¤ÎÀÖ±©°ì²Å²ñÄ¹¤â¡Öºâ¸»¤â³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£¡Ê£³ÅÞ¶¨µÄ¤Ç¡ËÀÕÇ¤¤¢¤ë·Á¤Ç·ëÏÀ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£³ÅÞ¶¨µÄ¤Ç¼«¸ø¤ÏÅö½é¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¶¯¤¯¼¨¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸ºÀÇ¤Ë¤è¤ëÀÇ¼ý¸º¤ò·êËä¤á¤¹¤ëºâ¸»¤ÎµÄÏÀ¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¹ñ¤Î£²£´Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇ¼ý¸«¹þ¤ß¤Ï£·£³¡¦£´Ãû±ß¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¤¿¤À¡¢Âç¹Ë¤ò´ð¤ËºöÄê¤¹¤ë£²£µÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ç¡¢ÀÇ¼ý¸º¤ò¹ñºÄ¤ÎÄÉ²ÃÈ¯¹Ô¤ÇÏÅ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ºâÀ¯¤Î·òÁ´À¤¬¤µ¤é¤ËÂ»¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¸øÌÀ¤¬Æñ¿§
¡¡Âç¹Ë¤Ç¤Ï¸ºÀÇ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä°ìÊý¡¢ÀÇÉéÃ´¤òµá¤á¤ë²ÝÂê¤ÎÀèÁ÷¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»À¸Ç¯Âå¡Ê£±£¶¡Á£±£¸ºÐ¡Ë¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¿Æ¤Î½êÆÀÀÇÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ëÉÞÍÜ¹µ½ü¡Ê£³£¸Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢½Ì¾®¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÀèÁ÷¤ê¤·¡¢£²£¶Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£¸øÌÀ¤¬½Ì¾®¤Ë¿µ½Å»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢£²£¶Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ë¡Ö³Æ¼ï¹µ½ü¤Î¤¢¤êÊý¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¡¢·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ËÉ±ÒÎÏ¤ÎÈ´ËÜÅª¶¯²½¤ËÉ¬Í×¤Êºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁýÀÇ¤Î¤¦¤Á¡¢½êÆÀÀÇ¤Î³«»Ï»þ´ü¤Î·èÄê¤òÀèÁ÷¤ê¤·¤¿¡££³ÅÞ¤¬½êÆÀÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¸øÌÀ¤¬¡ÖÁýÀÇ»þ´ü¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏÌ·½â¤¹¤ë¡×¤ÈÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿·ë²Ì¤À¡£ÀÖ±©»á¤Ï¡¢¡Ö¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤È¤«¡¢½êÆÀÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤é¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ
¡¡ÍèÇ¯¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤ÎµÄÏÀ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢ÀÇÀ©¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤À¡£²ÝÂê¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤ÆÆó¤Ä¡£¥¯¥ë¥Þ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿»þ¤È¡¢ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÀÇÀ©¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂç¹Ë¤Ë¤Ï¡¢¹ØÆþ»þ¤ÎÉéÃ´·Ú¸ººö¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤¿¡£¹ØÆþ»þ¤ËÇ³Èñ¤Ë±þ¤¸¤Æ²ÝÀÇ¤¹¤ë¡Ö´Ä¶ÀÇ½³ä¡×¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÊÝÍ»þ¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¤Ï¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤Ë±þ¤¸¤ÆËèÇ¯Ç¼¤á¤ë¼«Æ°¼ÖÀÇ¤È¡¢¼Ö¸¡»þ¤Ë½ÅÎÌ¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆÇ¼¤á¤ë¼«Æ°¼Ö½ÅÎÌÀÇ¤¬¤¢¤ë¡£¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ï¡¢Æó¤Ä¤ÎÀÇ¤ò½ÅÎÌ¥Ù¡¼¥¹¤Î¿·¤¿¤ÊÀÇÌÜ¤Ë°ìËÜ²½¤·¡¢´Ä¶ÀÇ½¤Ë±þ¤¸¤ÆÀÇ³Û¤òÁý¸º¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤ë¡£¥¬¥½¥ê¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ê£Å£Ö¡Ë¤Ê¤É¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿ÀÇÀ©¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤À¡£