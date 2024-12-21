¡ãÍÇÏµÇ°¡äº£Ç¯¤Î·¹¸þÅª¤Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÃíÌÜÇÏ2Æ¬¡×¤ò¶¥ÇÏ¤ÎÃ£¿Í¤¬²òÀâ
¡¡º£½µ¤ÏÇ¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤â¤¢¤ëÍÇÏµÇ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢ÍÇÏµÇ°¤À¤±¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÍÇÏµÇ°¤Î·¹¸þ¤Èº£Ç¯¤ÎÃíÌÜÇÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÍÇÏµÇ°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡½©¸ÅÇÏ»°´§¥ì¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â°Û¼Á¤ÎÍÇÏµÇ°
¡¡ÍÇÏµÇ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¼Ç2500£í¡£³°²ó¤ê¥³¡¼¥¹¤Î3¥³¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¶á¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ºÇ½é¤ÏÊ¿Ã³¤Ç1¥³¡¼¥Ê¡¼²á¤®¤Þ¤Ç¤Ï¾å¤êºä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹Á°È¾¤Îµ¯Éú¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤òÂ¥¤¹Í×°ø¤¬¤Ê¤¯¡¢Èæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2500£í¤È¤¤¤¦Ä¹µ÷Î¥Àï¾å¤¬¤ê¤¬³Ý¤«¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë2014Ç¯°Ê¹ß¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ç¾å¤¬¤ê3¥Ï¥í¥ó¤¬36.0ÉÃ¡¢1¥Ï¥í¥ó¤¬12.3ÉÃ¤È»þ·×¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê2500£í¤ÎÄ¹Ãú¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢³«ºÅ¸åÈ¾¤ÎÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤¬ÉñÂæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥ÉÀÇ½¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ç¤Ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡¢Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¡¢µÆ²Ö¾Þ¤«¤é½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¿ÇÏ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏºÇ¤âµ÷Î¥¤ÎÄ¹¤¤µÆ²Ö¾ÞÁÈ¤ÎÊ£¾¡Î¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢Ê£¾¡²ó¼ýÎ¨¤â100¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½©¸ÅÇÏ»°´§¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¤ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ÏÄ¾Àþ¤ÎÄ¹¤¤Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤¬ÉñÂæ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢µÆ²Ö¾Þ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ä¹µ÷Î¥Àï¤ò»È¤ï¤ì¤¿ÁÈ¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ï³«ºÅºÇ½ª½µ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³°º¹¤·¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËµÓ¼ÁÊÌ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤ÈÀè¹ÔÇÏ¤¬ºÇÂ¿¤Î5¾¡¡£¥Þ¥¯¥ê¤¬2¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸åÊýÁÈ¤Ç¤â¾¡Éé½ê¤È¤Ê¤ë4¥³¡¼¥Ê¡¼¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Î¤¢¤ëÀè¹ÔÇÏ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ»Ãæ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ëµ¡Æ°ÎÏ¤Î¤¢¤ëº¹¤·ÇÏ¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÇÏ¾ì¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÎãÇ¯¤ÎÏÃ¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÇÏ¾ì¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£³«ºÅ¤ÎÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¤¬¹â¤¯¡¢»þ·×¤ÎÂ®¤¤·èÃå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÀè½µ¤â¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¤¬10°Ê¾å¤ÈÉ¸½à°Ê¾å¤Î¹Å¤µ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎãÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ÏÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¹â¤á¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ºòÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¡¢¾¡¤ÁÇÏ¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï1600£í¤ÎÄ«ÆüÇÕFS¤Ç1Ãå¤¬¤¢¤ê¡¢2Ãå¥¹¥¿¡¼¥º¥ª¥ó¥¢¡¼¥¹¤Ë¤Ï1600£í¤Îºù²Ö¾Þ1Ãå¡¢3Ãå¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤Ï1800£í¤ÎÅì¥¹¥ÝÇÕ2ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹2Ãå¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡ÖÍÇÏµÇ°¤Ï¥Þ¥¤¥é¡¼¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Ê¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ¾ìÀ°È÷µ»½Ñ¤¬¸þ¾å¤·¤¿º£¡¢ºÆ¤ÓÍÇÏµÇ°¤Ï¥Þ¥¤¥é¡¼¤òÁÀ¤¦¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÃíÌÜÇÏ¡¥¹¥Ô¡¼¥É»ýÂ³ÎÏ¤ÏÀ¤Âå¿ï°ì¤Î¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é
¡¡Á°Áö¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¤Ï¿Ø±Ä¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¾õÂÖÌÌ¤¬°ìÂ©¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥ÉÀÇ½¤ò³è¤«¤·¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ÏÅ¬À¤â¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¾å¤¬¤ê2¥Ï¥í¥ó¤¬23.7ÉÃ¤È»þ·×¤Î³Ý¤«¤ë¸å·¹Àï¤Ç¡¢4¥³¡¼¥Ê¡¼11ÈÖ¼ê¤«¤é4Ãå¤Ï°ìÈÖ¶¯¤¤¶¥ÇÏ¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë4ºÐ²´ÇÏÀ¤Âå¤Ç¤ÏÂçºåÇÕ¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¸½¾õ°ìÈÖ½ÐÀ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3ºÐ»þ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ï½ÅÇÏ¾ì¤Ç1Ê¬48ÉÃ9¤Î¹¥»þ·×¡£ÇÏ¾ìº¹¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤ÈÎòÂå2°Ì¤Î¥¿¥¤¥à¤ËÁêÅö¤·¡¢1°Ì¤¬1Ê¬46ÉÃ9¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿2002Ç¯¤Î¥¿¥Ë¥Î¥®¥à¥ì¥Ã¥È¡£G1µé¤ÎÊÒÎÚ¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÃíÌÜÇÏ¢²´ÇÏÁê¼ê¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥¹¥¿¥Ë¥ó¥°¥í¡¼¥º
¡¡º£Ç¯¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤ÏÁ°È¾3¥Ï¥í¥ó¤¬µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2014Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇÂ®¡£ÃæÈ×¤â2ÈÖÌÜ¤ËÂ®¤¤¥é¥Ã¥×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¾å¤¬¤ê2¥Ï¥í¥ó¤â22.7ÉÃ¤ÈÂ®¤¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É»ýÂ³ÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿°ìÀï¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡³°ÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¯¤·»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¨¤²ÇÏ¤Î¤¤¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤Ê¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¡£3ºÐ»þ¤Ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê1800£í°Ê²¼¤Î¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²´ÇÏ¤¬Áê¼ê¤Ç¤â²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤1Æ¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿ÍÇÏµÇ°¡£¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î²óÈò¤³¤½»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬Í½ÁÛ¤Î¤·¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·èÀï¤Ï12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î15»þ40Ê¬È¯Áö¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿°Â°æÎÃÂÀ
¡Ú°Â°æÎÃÂÀ¡Û
³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌöÃæ¤Î¶¥ÇÏÍ½ÁÛ²È¡£¿·´©¡Ø°Â°æ¼°¾å¤¬¤ê£Ø¥Ï¥í¥ó¹¶Î¬Ë¡¡Ê½¨ÏÂ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡Ù¤¬11·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¶¥ÁöÇÏ¤ÎÅ¬À¤ò5¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ·ãÁö¤ò¸«È´¤¯! µÓ¼Á¥®¥¢¥Õ¥¡¥¤¥Ö(¥¬¥¤¥É¥ï¡¼¥¯¥¹)¡Ù¡ØÄ¶·êÇÏ¤Î·ãÁö¤ò¸«È´¤¯¡ª ÄÉÁöÎÏÉ¬¾¡Ë¡¡Ê½¨ÏÂ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡Ù¡¢¡Ø°Â°æ¼°¥é¥Ã¥×¥¥ã¥é¡Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡Ë¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î½ñÀÒ¤ò¼¹É®¡£
¡¡º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÍÇÏµÇ°¤Î·¹¸þ¤Èº£Ç¯¤ÎÃíÌÜÇÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÍÇÏµÇ°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡½©¸ÅÇÏ»°´§¥ì¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â°Û¼Á¤ÎÍÇÏµÇ°
¡¡ÍÇÏµÇ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¼Ç2500£í¡£³°²ó¤ê¥³¡¼¥¹¤Î3¥³¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¶á¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ºÇ½é¤ÏÊ¿Ã³¤Ç1¥³¡¼¥Ê¡¼²á¤®¤Þ¤Ç¤Ï¾å¤êºä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹Á°È¾¤Îµ¯Éú¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤òÂ¥¤¹Í×°ø¤¬¤Ê¤¯¡¢Èæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ç¤Ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡¢Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¡¢µÆ²Ö¾Þ¤«¤é½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¿ÇÏ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏºÇ¤âµ÷Î¥¤ÎÄ¹¤¤µÆ²Ö¾ÞÁÈ¤ÎÊ£¾¡Î¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢Ê£¾¡²ó¼ýÎ¨¤â100¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£½©¸ÅÇÏ»°´§¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¤ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ÏÄ¾Àþ¤ÎÄ¹¤¤Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤¬ÉñÂæ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢µÆ²Ö¾Þ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ä¹µ÷Î¥Àï¤ò»È¤ï¤ì¤¿ÁÈ¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ï³«ºÅºÇ½ª½µ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³°º¹¤·¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËµÓ¼ÁÊÌ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤ÈÀè¹ÔÇÏ¤¬ºÇÂ¿¤Î5¾¡¡£¥Þ¥¯¥ê¤¬2¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸åÊýÁÈ¤Ç¤â¾¡Éé½ê¤È¤Ê¤ë4¥³¡¼¥Ê¡¼¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Î¤¢¤ëÀè¹ÔÇÏ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ»Ãæ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ëµ¡Æ°ÎÏ¤Î¤¢¤ëº¹¤·ÇÏ¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÇÏ¾ì¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÎãÇ¯¤ÎÏÃ¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÇÏ¾ì¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£³«ºÅ¤ÎÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¤¬¹â¤¯¡¢»þ·×¤ÎÂ®¤¤·èÃå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÀè½µ¤â¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¤¬10°Ê¾å¤ÈÉ¸½à°Ê¾å¤Î¹Å¤µ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎãÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ÏÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¹â¤á¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ºòÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¡¢¾¡¤ÁÇÏ¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï1600£í¤ÎÄ«ÆüÇÕFS¤Ç1Ãå¤¬¤¢¤ê¡¢2Ãå¥¹¥¿¡¼¥º¥ª¥ó¥¢¡¼¥¹¤Ë¤Ï1600£í¤Îºù²Ö¾Þ1Ãå¡¢3Ãå¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤Ï1800£í¤ÎÅì¥¹¥ÝÇÕ2ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹2Ãå¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡ÖÍÇÏµÇ°¤Ï¥Þ¥¤¥é¡¼¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Ê¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ¾ìÀ°È÷µ»½Ñ¤¬¸þ¾å¤·¤¿º£¡¢ºÆ¤ÓÍÇÏµÇ°¤Ï¥Þ¥¤¥é¡¼¤òÁÀ¤¦¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÃíÌÜÇÏ¡¥¹¥Ô¡¼¥É»ýÂ³ÎÏ¤ÏÀ¤Âå¿ï°ì¤Î¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é
¡¡Á°Áö¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¤Ï¿Ø±Ä¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¾õÂÖÌÌ¤¬°ìÂ©¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥ÉÀÇ½¤ò³è¤«¤·¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ÏÅ¬À¤â¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¾å¤¬¤ê2¥Ï¥í¥ó¤¬23.7ÉÃ¤È»þ·×¤Î³Ý¤«¤ë¸å·¹Àï¤Ç¡¢4¥³¡¼¥Ê¡¼11ÈÖ¼ê¤«¤é4Ãå¤Ï°ìÈÖ¶¯¤¤¶¥ÇÏ¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë4ºÐ²´ÇÏÀ¤Âå¤Ç¤ÏÂçºåÇÕ¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¸½¾õ°ìÈÖ½ÐÀ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3ºÐ»þ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ï½ÅÇÏ¾ì¤Ç1Ê¬48ÉÃ9¤Î¹¥»þ·×¡£ÇÏ¾ìº¹¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤ÈÎòÂå2°Ì¤Î¥¿¥¤¥à¤ËÁêÅö¤·¡¢1°Ì¤¬1Ê¬46ÉÃ9¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿2002Ç¯¤Î¥¿¥Ë¥Î¥®¥à¥ì¥Ã¥È¡£G1µé¤ÎÊÒÎÚ¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÃíÌÜÇÏ¢²´ÇÏÁê¼ê¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥¹¥¿¥Ë¥ó¥°¥í¡¼¥º
¡¡º£Ç¯¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤ÏÁ°È¾3¥Ï¥í¥ó¤¬µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2014Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇÂ®¡£ÃæÈ×¤â2ÈÖÌÜ¤ËÂ®¤¤¥é¥Ã¥×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¾å¤¬¤ê2¥Ï¥í¥ó¤â22.7ÉÃ¤ÈÂ®¤¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É»ýÂ³ÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿°ìÀï¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡³°ÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¯¤·»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¨¤²ÇÏ¤Î¤¤¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤Ê¤é¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¡£3ºÐ»þ¤Ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤Æ¤ª¤ê1800£í°Ê²¼¤Î¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²´ÇÏ¤¬Áê¼ê¤Ç¤â²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤1Æ¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿ÍÇÏµÇ°¡£¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î²óÈò¤³¤½»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬Í½ÁÛ¤Î¤·¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·èÀï¤Ï12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î15»þ40Ê¬È¯Áö¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿°Â°æÎÃÂÀ
¡Ú°Â°æÎÃÂÀ¡Û
³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌöÃæ¤Î¶¥ÇÏÍ½ÁÛ²È¡£¿·´©¡Ø°Â°æ¼°¾å¤¬¤ê£Ø¥Ï¥í¥ó¹¶Î¬Ë¡¡Ê½¨ÏÂ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡Ù¤¬11·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¶¥ÁöÇÏ¤ÎÅ¬À¤ò5¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ·ãÁö¤ò¸«È´¤¯! µÓ¼Á¥®¥¢¥Õ¥¡¥¤¥Ö(¥¬¥¤¥É¥ï¡¼¥¯¥¹)¡Ù¡ØÄ¶·êÇÏ¤Î·ãÁö¤ò¸«È´¤¯¡ª ÄÉÁöÎÏÉ¬¾¡Ë¡¡Ê½¨ÏÂ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡Ù¡¢¡Ø°Â°æ¼°¥é¥Ã¥×¥¥ã¥é¡Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡Ë¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î½ñÀÒ¤ò¼¹É®¡£