½©ÅÄ¡¦Ç½Âå»Ô¤ÇÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¡¡2¿Í¤Î°äÂÎÈ¯¸«¡¡3¿Í°ÂÈÝÉÔÌÀ
21Æü¸áÁ°4»þ²á¤®¡¢½©ÅÄ¡¦Ç½Âå»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à3¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸áÁ°4»þ15Ê¬¤´¤í¡¢Ç½Âå»ÔÍî¹ç¤Ç¡¢¡Ö½»Âð¤«¤é¹õ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¡¢Ìó3»þ´Ö¸å¤Î¸áÁ°7»þ20Ê¬²á¤®¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë¤Ï4¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢1¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Î3¿Í¤È¤ÏÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿1¿Í¤Ï¼ê¤Ê¤É¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£