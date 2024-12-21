É×¤ÏÇ¯¼ý600Ëü±ß¤Ç¤¹¡£À¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤â¥Ñー¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤¬ÍèÇ¯¤«¤é¹â¹»À¸¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÇ¯¼ý¤¤¤¯¤é¤ËÍÞ¤¨¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹â¹»¤Ê¤É¤Î¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤È¤Ï
¡Ö¹â¹»¤Ê¤É¤Î¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¡×¤È¤Ï¡¢°ìÄê¤Î½êÆÀÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹²ÈÄí¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î½¢³Ø»Ù±ç¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ¸ø»äÎ©Ìä¤ï¤º¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤¬¼Â¼ÁÌµ½þ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Àµ¼°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»Ù±ç¶â³Û¤Ï¡¢ÄÌ¤¦³Ø¹»¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
½¢³Ø»Ù±ç¶â¤Î»Ùµë³Û
Îã¤¨¤ÐÄê³Û¼ø¶ÈÎÁ¤Î¸øÎ©¹â¹»¤Ë¤ª¤±¤ë½¢³Ø»Ù±ç¶â¤Î»Ùµë³Û¤Ï¡¢Á´ÆüÀ©¤Ï·î³Û9900±ß¡¢Äê»þÀ©¤Ï·î³Û2700±ß¡¢ÄÌ¿®À©¤Ï·î³Û520±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »äÎ©¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢Á´ÆüÀ©¡¦Äê»þÀ©¡¦ÄÌ¿®À©¤È¤â¤Ë·î³Û9900±ß¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÇÂç¤Ç·î³Û2Ëü3100±ß¤Î²Ã»»³Û¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã±°ÌÀ©¼ø¶ÈÎÁ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁ´ÆüÀ©¤Î¸øÎ©¹â¹»¤Ç1Ã±°Ì¤¢¤¿¤ê4812±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÄÌ¤¦³Ø¹»¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ùµë³Û¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â»Ùµë³Û¤Î¾å¸Â¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤¬»Ùµë¾å¸Â³Û¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤ò¸ÂÅÙ¤È¤·¤Æ½¢³Ø»Ù±ç¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½1¤Ï¡¢»Ùµë·î³Û¤òÇ¯³Û¤Ë´¹»»¤·¤¿¤È¤¤Î»Ùµë¾å¸Â³Û¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½1
½ÐÅµ¡§Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¡¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ê³µÍ×ÈÇ¡Ë
¶ñÂÎÅª¤Ê»Ùµë³Û¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î·×»»¼°¤Ë¤è¤Ã¤Æµá¤á¤é¤ì¤¿»»½Ð³Û¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê·×»»¼°¡ËÎ¾¿Æ2¿ÍÊ¬¤Î¹ç·×³Û
»ÔÄ®Â¼Ì±ÀÇ¤Î²ÝÀÇÉ¸½à³Û¡ß6¡ó－»ÔÄ®Â¼Ì±ÀÇ¤ÎÄ´À°¹µ½ü¤Î³Û¢¨
¢¨À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÄ´À°¹µ½ü¤Î³Û¡×¤Ë4Ê¬¤Î3¤ò³Ý¤±¤Æ·×»»
¡Ê»Ùµë³Û¡Ë
¡¦»»½Ð³Û¤¬15Ëü4500±ßÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¡¢»Ùµë³Û¤ÏºÇÂç39Ëü6000±ß
¡¦»»½Ð³Û¤¬15Ëü4500±ß°Ê¾å30Ëü4200±ßÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¡¢»Ùµë³Û¤Ï11Ëü8800±ß
½¢³Ø»Ù±ç¶â¤Î»ÙµëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¤ÎÌÜ°Â
Á°¹à¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿»Ùµë³Û¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯¼ý590Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬¡¢»äÎ©¹â¹»¤Ê¤É¤Î»Ùµë²Ã»»¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤ÎÌÜ°Â¡¢910Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬½¢³Ø»Ù±ç¶â¤Î»Ùµë¤µ¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌÜ°Â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÈÂ²¹½À®¤Ï¡ÖÎ¾¿Æ¡¦¹â¹»À¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Î4¿Í²ÈÂ²¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤Î°ìÊý¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡×¤Ç¤¹¡£
½¢³Ø»Ù±ç¶â¤Î»ÙµëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢²ÈÂ²¹½À®¤È½êÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¿ÞÉ½2¤Ï¡¢²ÈÂ²¹½À®ÊÌ¤Î¡¢»ÙµëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ùµë³Û¤Ï»äÎ©¹â¹»¡ÊÁ´ÆüÀ©¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½2
½ÐÅµ¡§Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡¡¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ê³µÍ×ÈÇ¡Ë
Îã¤¨¤Ð¡¢É×¤ÎÇ¯¼ý¤¬600Ëü±ß¤Ç¡¢ºÊ¤È¹â¹»À¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Î¤¤¤ë4¿Í²ÈÂ²¤Î¾ì¹ç¡¢»äÎ©¹â¹»¡ÊÁ´ÆüÀ©¡Ë¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½¢³Ø»Ù±ç¶â¾å¸Â³Û¤Î39Ëü6000±ß¤Î»ÙµëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÇ¯¼ý¤ò60Ëü±ß°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀ©ÅÙ¤Ë°ìÉô°ã¤¤¤â¤¢¤ë
¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤ÏÁ´¹ñ¶¦ÄÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾ÜºÙ¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤«¤é½êÆÀÀ©¸Â¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¡¢ÅÔÆâ¤ÎÁ´¤Æ¤Î¹â¹»¤Ç¼ø¶ÈÎÁ¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÌµ½þ²½¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Â¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÆ°¤¤ä¡¢½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤Ë¾å¾è¤»¤¹¤ë¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤Î»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ä³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
Ìµ½þ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶µ°éÈñ¤ÎÉéÃ´¤Ï·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹â¹»¤Ê¤É¤Î¼ø¶ÈÎÁÉéÃ´¤¬É¬¤º¤·¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢³Ø¹»¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢½Î¤Ê¤É¤ËÄÌ¤¦¾ì¹ç¤Ë¤âÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¶µ°éÈñ°Ê³°¤Ë¤â¡¢½»µïÈñÍÑ¤äÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤ÎÃùÃß¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤«¤±¤ë¤ª¶â¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¶µ°éÈñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·×²è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê ¹â¹»À¸Åù¤Ø¤Î½¤³Ø»Ù±ç »Ùµë´ü´Ö ¡¦ »Ùµë¸ÂÅÙ³Û°ìÍ÷¡ÊÎáÏÂ2Ç¯4·î°Ê¹ß¡Ë
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê ¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ê³µÍ×ÈÇ¡Ë
ÅìµþÅÔ ½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤¯»äÎ©¹â¹»Åù¤Î¼ø¶ÈÎÁ»Ù±ç¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹
¼¹É®¼Ô¡§¾®»³±ÑÅÍ
£Ã£Æ£Ð¡ÊÆüËÜFP¶¨²ñÇ§Äê²ñ°÷¡Ë