ÆñÉÂ¡Ö³ÈÄ¥·¿¿´¶Ú¾É¡×¤Î¸¶°ø°äÅÁ»Ò¤«¡Ä¹ñºÝ°åÎÅ¸¦¤¬È¯¸«¡¢¼£ÎÅ¡¦¿ÇÃÇË¡³«È¯¤ËÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À
¡¡¿´Â¡¤ÎÆñÉÂ¡Ö³ÈÄ¥·¿¿´¶Ú¾É¡×¤ÎÈ¯¾É¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê°äÅÁ»Ò¤ò¡¢¹ñÎ©¹ñºÝ°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬È¯¸«¤·¤¿¡£
¡¡¾Íè¡¢°äÅÁ»Ò¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿¼£ÎÅ¤ä¡¢¿ÇÃÇË¡¤Î³«È¯¤ËÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡³ÈÄ¥·¿¿´¶Ú¾É¤Ï¿´Â¡¤Î¶ÚÆù¤Î¼ý½Ì¤¹¤ëÎÏ¤¬Äã²¼¤·¡¢·ì±Õ¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹º¸¿´¼¼¤¬³ÈÄ¥¤¹¤ë¡£Â©ÀÚ¤ì¤äÉÔÀ°Ì®¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÍÁ³»à¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£º¬ËÜÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï¿´Â¡°Ü¿¢¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃæÌî·øÂÀ¾åµé¸¦µæ°÷¡Ê¼Â¸³Æ°Êª³Ø¡Ë¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤è¤¦ÆÃÄê¤Î°äÅÁ»Ò¤òÁàºî¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¤¬¡¢³ÈÄ¥·¿¿´¶Ú¾É¤È»÷¤¿¾É¾õ¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£Ìó£²£°É¤¤Î¥Þ¥¦¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉáÄÌ¤Î¥Þ¥¦¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¿´Â¡¤Î¥µ¥¤¥º¤ä½Å¤µ¤¬£±¡¦£²ÇÜ¡¢·ì±Õ¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹µ¡Ç½¤¬£³Ê¬¤Î£±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¸¸åÌó£±Ç¯¤Ç¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤Ï¡¢£³³äÄã²¼¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°äÅÁ»Ò¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÊ¬Èç¤È¡¢¿´Â¡¤Îµ¡Ç½¤ÎÀ©¸æ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÃæÌî¾åµé¸¦µæ°÷¤Ï¡Ö³ÈÄ¥·¿¿´¶Ú¾É¤ÎÉÂÂÖ¤òÍý²ò¤¹¤ë¾å¤ÇÍÍÑ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÈÄ¥·¿¿´¶Ú¾É¤ÎÈ¯¾É¤Ë´Ø¤ï¤ë¤È¤µ¤ì¤ë°äÅÁ»Ò¤Ï¿ô½½¼ïÎà¡¢Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Æ±¤¸°äÅÁ»Ò¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÂµ¤¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¿Í¤È¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢°äÅÁ»Ò¤ÈÈ¯¾É¤Î´ØÏ¢À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆæ¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¹õÌø½¨¿Í¡¦Î°µåÂç¶µ¼ø¡ÊÊ¬»ÒÀ¸Êª³Ø¡Ë¤ÎÏÃ¡Öº£²ó¤Î¥Þ¥¦¥¹¤ÈÆ±¤¸°äÅÁ»Ò¤ÎÊÑ°Û¤¬³ÈÄ¥·¿¿´¶Ú¾É¤Î´µ¼Ô¤Î¥²¥Î¥à¤Ç¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¸¶°ø°äÅÁ»Ò¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¶½Ì£¿¼¤¤·ë²Ì¤À¡×