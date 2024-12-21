¡ÚÂè13½µ¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÛæÆÌé¤Ï¤±¤¬¤Ç·ë¤¬¤¤¤ë´ØÀ¾¤òÎ¥¤ì¼Â²È¤ÎÆÊÌÚ¤Øµ¢¤ë
¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¡¢Ê¿À®¸µÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¡¢±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î¿´¤ÈÌ¤Íè¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¯¡ÈÊ¿À®ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡É¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡È¥®¥ã¥ëº²¡É¤ò¶»¤Ë¡¢¶¶ËÜ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄ·ë¤¬¡¢·ãÆ°¤ÎÊ¿À®¡¦ÎáÏÂ¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤¯¡¢»þ¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¡£¼çÂê²Î¤ÏB¡Çz¤Î¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¢¸ì¤ê¤Ï¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¢£Âè13½µ¡Ö¹¬¤»¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¡©¡×
æÆÌé¤Ï¤±¤¬¤Ç¤Þ¤È¤â¤ËÅêµå¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë¤¬¤¤¤ë´ØÀ¾¤òÎ¥¤ì¼Â²È¤ÎÆÊÌÚ¤Øµ¢¤ë¡£À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤«¤é¤½¤Ã¤È¤·¤È¤¤¤Æ¤ä¤ì¤È¸À¤ï¤ì¡¢·ë¤ÏæÆÌé¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤¤¤Ä¤â¤è¤ê»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¬¡¢1½µ´Ö¤¿¤Ã¤Æ¤âæÆÌé¤«¤é²¿¤ÎÏ¢Íí¤â¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢Î©Àî¤¬·ë¤Ë¡¢±ÉÍÜ»Î¤Î»ëÅÀ¤Ç¸¥Î©¤òºî¤Ã¤Æ¥ì¥·¥Ô¤ò¸«Ä¾¤¹¤è¤¦¸À¤¦¡£Æ±Î½¤Î¸¶¸ý¤Ï¡¢·ë¤Î´èÄ¥¤ê¤¬¤è¤¦¤ä¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È´î¤Ó¡¢2¿Í¤Ç¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£