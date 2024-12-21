Àã¤À¤ë¤Þºî¤ë¤¿¤á¤ËÊì¤¬µ¯¤³¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¡©¡¡ÀãÍ·¤Ó¤Ë¤«¤±¤ë»Ò¤É¤â¤Î¾ðÇ®¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡ÚÎ¾¼ê¤ËÃË»ù Vol.69¡Û
¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤Ï¤Ê¤¦¤µ¤Ç¤¹¡£
Ç¯¡¹ÃÈÅß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤¦°ìÇ¯¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬²Æ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢Åß¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ·¸õ¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÀã¡×
¤³¤³²¿Ç¯¤«»ä¤Î½»¤àÃÏ°è¤Ç¤ÏÀã¤Ï¹ß¤Ã¤Æ¤â¾¯ÎÌ¤ÇÀã¤«¤¤¹¤ë¤Û¤ÉÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Âç¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÀã¤Ï²¿¤«¤ÈÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ç¹ß¤é¤Ê¤¤¤Ë±Û¤·¤¿»ö¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡£
µîÇ¯¡¢Àã¤ÎÍ½Êó¤¬½Ð¤¿Æü¤Î²æ¤¬²È¤ÏÂç¤¤¤ËÊ¨¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤ÏÀã¤ÏÌë¤«¤é¹ß¤ê¡¢Ä«Êý¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÀÑ¤â¤ëÍ½Êó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¤éÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×
´üÂÔ¤Ç¶»¤¬ÃÆ¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÌÜ¤òºÙ¤á¤Ê¤¬¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ÃË¤ÏÀÑ¤â¤Ã¤¿¤éÀã¤À¤ë¤Þ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇËÜ¹ß¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ø¹»¤«¤éµ¢¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¤¤Ã¤ÈÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏÀã¤À¤ë¤Þ¤ÏÄü¤á¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä
¤Ê¤ó¤È5»þ¤Ëµ¯¤¤ÆÀã¤À¤ë¤Þ¤òºî¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¸¤«¡ª¡ª¡ª¡ª
¡Ö¤À¤Ã¤ÆÀã¤Ã¤Æ¥ì¥¢¤Ê¤ó¤À¤è!? ¤ªÅ·µ¤±«¤Î¼¡¤Ë¥ì¥¢!!¡×
¤½¤¦Ä¹ÃË¤ËÀâÆÀ¤µ¤ì¡¢³Î¤«¤ËÀã¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ïº£¤À¤±¤Î¤³¤È¡¢¤·¤«¤âÇ¯¡¹Àã¤¬¹ß¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÌÀÆü¤ÏÁáµ¯¤¤Ï¤µ¤ÆÀã¤À¤ë¤Þ¤òºî¤í¤¦¡ª ¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼¡¤ÎÆüÃå¤ëÉþ¤òÏ²¼¤ËÊÂ¤Ù¤Æ½àÈ÷ËüÃ¼¤Ê¾õÂÖ¡£
¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¿²¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¤½¤Î²£¤ÇÌ²¤¤¤·ÌÀÆüµ¯¤¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ê»ä¤È¤¤¤¦ÁêÈ¿¤¹¤ë¿Þ¤¬ÊÂ¤ó¤À¤Þ¤ÞÌë¤¬¹¹¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÍâÄ«¡¢Ä¹ÃË¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³°¤Î°Å¤µ¤ÈÂÎ´¶¤«¤é¤Ê¤ó¤«Áá¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é4»þÈ¾¡£Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤È°ã¤¦¡Ä¡£
¤¹¤Ç¤ËÃåÂØ¤¨¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹ÃË¤ò¤è¤½¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¯¤¤Ê¤¤¼¡ÃË¡£
¡ÖÊÝ°é±à¤Ç¹¥¤¤Ê¤À¤±¿²¤ì¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ä¹ÃË¤ÎÉ¬»à¤ÊÁÊ¤¨¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢Ä¹ÃË¤È»ä¤Î2¿Í¤ÇÀã¤À¤ë¤Þ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì²¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢1Ç¯¤Ë1ÅÙ¤À¤±¤Î»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÅß¤ÏÀã¤¬¹ß¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´¨¤¤¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤¹¤¬¤Þ¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÀã¤ÇÍ·¤Ù¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¡ª
(¤Ï¤Ê¤¦¤µ)
Ç¯¡¹ÃÈÅß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤¦°ìÇ¯¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬²Æ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢Åß¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ·¸õ¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÀã¡×
¤³¤³²¿Ç¯¤«»ä¤Î½»¤àÃÏ°è¤Ç¤ÏÀã¤Ï¹ß¤Ã¤Æ¤â¾¯ÎÌ¤ÇÀã¤«¤¤¹¤ë¤Û¤ÉÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Âç¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÀã¤Ï²¿¤«¤ÈÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ç¹ß¤é¤Ê¤¤¤Ë±Û¤·¤¿»ö¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡£
µîÇ¯¡¢Àã¤ÎÍ½Êó¤¬½Ð¤¿Æü¤Î²æ¤¬²È¤ÏÂç¤¤¤ËÊ¨¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¤éÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×
´üÂÔ¤Ç¶»¤¬ÃÆ¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÌÜ¤òºÙ¤á¤Ê¤¬¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ÃË¤ÏÀÑ¤â¤Ã¤¿¤éÀã¤À¤ë¤Þ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇËÜ¹ß¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ø¹»¤«¤éµ¢¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¤¤Ã¤ÈÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏÀã¤À¤ë¤Þ¤ÏÄü¤á¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä
¤Ê¤ó¤È5»þ¤Ëµ¯¤¤ÆÀã¤À¤ë¤Þ¤òºî¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¸¤«¡ª¡ª¡ª¡ª
¡Ö¤À¤Ã¤ÆÀã¤Ã¤Æ¥ì¥¢¤Ê¤ó¤À¤è!? ¤ªÅ·µ¤±«¤Î¼¡¤Ë¥ì¥¢!!¡×
¤½¤¦Ä¹ÃË¤ËÀâÆÀ¤µ¤ì¡¢³Î¤«¤ËÀã¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ïº£¤À¤±¤Î¤³¤È¡¢¤·¤«¤âÇ¯¡¹Àã¤¬¹ß¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÌÀÆü¤ÏÁáµ¯¤¤Ï¤µ¤ÆÀã¤À¤ë¤Þ¤òºî¤í¤¦¡ª ¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼¡¤ÎÆüÃå¤ëÉþ¤òÏ²¼¤ËÊÂ¤Ù¤Æ½àÈ÷ËüÃ¼¤Ê¾õÂÖ¡£
¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¿²¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¤½¤Î²£¤ÇÌ²¤¤¤·ÌÀÆüµ¯¤¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ê»ä¤È¤¤¤¦ÁêÈ¿¤¹¤ë¿Þ¤¬ÊÂ¤ó¤À¤Þ¤ÞÌë¤¬¹¹¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÍâÄ«¡¢Ä¹ÃË¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³°¤Î°Å¤µ¤ÈÂÎ´¶¤«¤é¤Ê¤ó¤«Áá¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é4»þÈ¾¡£Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤È°ã¤¦¡Ä¡£
¤¹¤Ç¤ËÃåÂØ¤¨¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹ÃË¤ò¤è¤½¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¯¤¤Ê¤¤¼¡ÃË¡£
¡ÖÊÝ°é±à¤Ç¹¥¤¤Ê¤À¤±¿²¤ì¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ä¹ÃË¤ÎÉ¬»à¤ÊÁÊ¤¨¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢Ä¹ÃË¤È»ä¤Î2¿Í¤ÇÀã¤À¤ë¤Þ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì²¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢1Ç¯¤Ë1ÅÙ¤À¤±¤Î»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÅß¤ÏÀã¤¬¹ß¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´¨¤¤¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤¹¤¬¤Þ¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÀã¤ÇÍ·¤Ù¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¤Þ¤¿¡ª
(¤Ï¤Ê¤¦¤µ)