´Ú¹ñ¡¢º£ÅÙ¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿ÃË¤¬°Ö°ÂÉØÁü¤ò½³¤Ã¤ÆÇËÂ»¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÃÑ¤º¤Ù¤¹Ô°Ù¡×¡Ö¹â¤¤¼ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
2024Ç¯12·î20Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦SBS¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ç°Ö°ÂÉØÌäÂê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¾¯½÷Áü¡×¤ËÂÞ¤¬Èï¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Íî½ñ¤¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ëÃæ¡¢º£ÅÙ¤Ï¾¯½÷Áü¤ò½³¤Ã¤ÆÇËÂ»¤µ¤»¤¿40Âå¤ÎÃË¤¬Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï11·î30Æü¡¢¸÷½£»ÔËÌ¶èÄ£¤Î¹¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¾¯½÷Áü¤òÇËÂ»¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þÃË¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¾¯½÷Áü¤ò»Ù¤¨¤ë¥»¥á¥ó¥È¤ÎÂæ¤ÎÉôÊ¬¤òÊ£¿ô²ó½³¤Ã¤ÆÇËÂ»¤µ¤»¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¶èÄ£¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤ÆÄÉÀ×¤ò³«»Ï¤·¡¢Æ±ÆüÀµ¸á¤´¤í¤Ë¼«Âð¤Ë¤¤¤¿ÃË¤ò¸¡µó¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¡ÖÆÃ¤ËÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¯Áü¤ò²õ¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶èÄ£¤ÏÌó800Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó86Ëü4000±ß¡Ë¤ÇÁü¤ò½¤Éü¤·¤¿¸å¡¢ÃË¤òÁê¼ê¼è¤êÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹Êý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤ò¸«¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤Ù¤¹Ô°Ù¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´Ú¹ñ¿Í¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö800Ëü¥¦¥©¥ó¤«¡£¤º¤¤¤Ö¤ó¹â¤¤¼ò¤ò°û¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö°û¼ò¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÍýÍ³¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤é´Ú¹ñ¤ÎºÛÈ½´±¤ÏÌµºá¤òÀë¹ð¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡×¡Ö¾¯½÷Áü¤òÇËÂ»¤¹¤ë»ö·ï¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢½¤Éü¤Ë800Ëü¥¦¥©¥ó¤â¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¾×·â¡×¡Ö800Ëü¥¦¥©¥ó¡©8Ëü¥¦¥©¥ó¤Î´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¡©¡×¡ÖÂ¤Ç½³¤Ã¤Æ¥»¥á¥ó¥È¤ÎÂæ¤¬²õ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¹ñ¤ÎÊ¸²½ºâ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁû¤°¤³¤È¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖÂ¾¹ñ¤Ç¤ÏÎ©ÇÉ¤Ê°Î¿Í¡¢±ÑÍº¤ÎÆ¼Áü¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ï¤Ê¤¼¾¯½÷Áü¤Ð¤«¤ê·ú¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Æ²ËÜ¡Ë