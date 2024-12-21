¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¨¤°¤Ã¡ª ½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡È¹âÂ®¡É²óÅ¾¡Ä »Â¿·¤¹¤®¤ëÎµ´¬¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¤¬ÏÃÂê
¡ÚWWE¡ÛRAW¡Ê12·î16Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¿¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¡¦¥Ü¥¹¥È¥ó¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡È¹âÂ®¡É²óÅ¾ ¶Ã°Û¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ
¡¡¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¹çÂÎµ»¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ëÀï¤Ç¤â¤½¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¡£3¿Í¤ÇÁè¤¦ÊÑÂ§¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¤ò±Ô¤¯²óÅ¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÁê¼êÁª¼ê2¿Í¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÎµ´¬¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¤Ç¶îÃà¤¹¤ë¤Ò¤ÈËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡WWE¡ÖRAW¡×¤Ç¡¢¿·Àß¤Î½÷»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦ºÂ¤òÁè¤¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥±¥¤¥Ç¥ó¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¡¢¥¾¡¼¥¤¡¦¥¹¥¿¡¼¥¯¡¢¥é¥±¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ì¥Ã¥ÉÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£´ñÈ´¤Ê¹çÂÎ¥×¥ì¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥Ã¥°¿¦¿Í¥±¥¤¥Ç¥ó¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤â²£²óÅ¾¤¹¤ë¥×¥é¥ó¥Á¥ã¤È¤¤¤¦»Â¿·¤ÊÈô¤Óµ»¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥¥ì¥¥ì¡×¡Ö²óÅ¾¤¹¤´¡×¤È¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÀïÀþ¤Î·ãÀï²½¤ò¼õ¤±2¥Ö¥é¥ó¥ÉÆ±»þ¤Ë¿·Àß¤Î½÷»Ò¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¼çÍ×¤Ê½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼Á´°÷¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¿¥Ã¥°ÀïÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¥¤¥Ç¥ó¤â¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ»²Àï¡£¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç¤ß¤»¤ëÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤Æ°¤¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÉÌÛ¤Ê¡É¥Ç¥«½÷ÍÑ¿´ËÀ¡É¤³¤È¥é¥±¥ë¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¥±¥¤¥Ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ê»Ï¤á¤Ë¥¾¡¼¥¤¤ÎÊÒÏÓ¤òÄÏ¤ó¤Ç¥í¡¼¥×¤Ë¶î¤±¤Î¤Ü¤ë¤È¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ü¡¼¥É¤«¤é¥é¥±¥ë¤Î¼ó¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¥Ø¥Ã¥É¥·¥¶¡¼¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¾ì³°¤ËÍî¤Á¤¿¥¾¡¼¥¤¤È¥é¥±¥ë¤Ø½õÁö¤ò¤Ä¤±¤Æ¥À¥¤¥Ö¡¢¹âÂ®¤Ç²£¤Ë¤¤ê¤â¤ß²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥é¥ó¥Á¥ã¤òÊü¤Ä¡Ö¥È¥ë¥Ë¡¼¥¸¥ç¡×¤òßÚÎö¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¤Î¥ë¥Á¥ã¡¦¥ê¥Ö¥ì¤Ç¤Ï¥ê¥ó¥°Æâ¤Ç¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤«¤é¹âÂ®²£²óÅ¾¤·¤Æ¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¤Î¥È¥ë¥Ë¡¼¥¸¥ç¤¬ÄêÈÖ¤À¤¬¡¢¤½¤Î±þÍÑÊÔ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¾ì³°¤Ø¤Î¥À¥¤¥Ö¡£¥í¡¼¥×¤Î·ä´Ö¤òÈ´¤±¤Æ¤«¤é¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤ÇÃåÃÆ¤·Æó¿Í¤ÏÂç¤Î»ú¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÆ°¤¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÄË¤½¤¦¡×¡Ö¥¥ì¥¥ì¡×¡Ö²óÅ¾¤¹¤Ã¤´¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤ÇÉáÃÊ¤Ï¥«¥¿¥Ê¡¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥±¥¤¥Ç¥ó¡£¡É¥¥óÆù¥Þ¥ó¡É¤ä¡É¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡É¤Ë¤¿¤È¤¨¤é¤ì¤ë¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê°Û¼¡¸µ¤Î¹çÂÎµ»¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤é¸µÂÎÁàÁª¼ê¤Î¥«¥¿¥Ê¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÉáÃÊ¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Î¥±¥¤¥Ç¥ó¤âÆ±Åù¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤Ö¤ê¤òÈäÏª¡£ »î¹ç¤Ïº®Íð¤Ë¾è¤¸¤Æ¥¾¡¼¥¤¤¬°ì½Ö¤Î·ä¤ò¤Ä¤¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¡ÖZ-360¡×¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥ê¡¼¤òÃ¥¼è¡£ÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¥±¥¤¥Ç¥ó¤À¤¬¡¢ÉáÃÊ¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØRAW¡Ù¡Ë