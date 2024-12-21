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Heat disproportionately kills young people: Evidence from wet-bulb temperature in Mexico | Science Advances
High heat is preferentially killing the young, not the old, research finds
https://phys.org/news/2024-12-high-preferentially-young.html
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