地球の平均気温は年々上昇し続けていて、2023年6月から2024年5月は毎月「過去最高に暑い月だった」という発表もあるほどです。インドでは2024年5月に一時52.9度に達するなど人体に危険が及ぶほどの気温も観測されていますが、こうした猛暑により亡くなるのは、意外にも高齢者より若者の方が多いことがわかりました。Heat disproportionately kills young people: Evidence from wet-bulb temperature in Mexico | Science Advances

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adq3367High heat is preferentially killing the young, not the old, research findshttps://phys.org/news/2024-12-high-preferentially-young.htmlコロンビア大学のジェフリー・シュレイダー氏らは、死亡率と日中の気温の両方について非常に詳細なデータを収集していたメキシコを対象に、1998年から2019年までのデータを調査しました。また、「体温調節には熱と湿度の両方が重要だが、湿度を考慮した死亡率の研究がほとんどない」ということに目を付けたシュレイダー氏らは、平均湿球温度および乾球温度に重点を置きました。その結果、「寒さ」による死亡者は高齢者に集中しているのに対し、熱中症など「暑さ」による死亡者は若者の方が圧倒的に多いことが判明します。具体的には、年間で平均約3300人が暑さを理由として死亡しており、このうちほぼ75%が35歳未満の若者だったとのことです。シュレイダー氏らによると、これにはいくつかの要因が働いている可能性があるとのこと。最も顕著なのは「若者ほど暑さにさらされやすい」という点で、例えば農業や建設業など屋外での労働に従事したり、屋外でスポーツをしたりするのは、圧倒的に若者の方が多いことは明らかです。メキシコの農業従事者は労働者全体の15%だということですが、他の中所得国では30%、世界全体では27%と算出されていることから、シュレイダー氏らは「このことを考えると、メキシコは決して農業従事者が多いとは言えません。職業上の理由で高温の環境に置かれることが若者の死亡と関係しているのであれば、こうした問題についてもっと掘り下げる必要があるでしょう」と述べています。シュレイダー氏らは、熱中症による死亡率と湿球温度の関係性も掘り下げています。これまでの研究では「湿球温度が約27度に達すると死亡しやすい」とされていましたが、実際に死亡者数が多かったのは23度または24度でした。若者にとって理想的なのは「約13度」であり、この範囲であれば死亡率は最小限に抑えられるそうです。今回の研究では、35歳未満の人の場合、暑さに関連した死亡者は寒さに関連した死亡者の2.6倍になると試算されています。一方で35歳以上の人の場合、寒さによる死亡者が暑さによる死亡者の56倍でした。寒さによる死亡者の98%は35歳以上で発生し、そのうち28%は50歳〜70歳、68%は70歳以上で発生しています。2024年時点では、メキシコを含めた世界の気温関連の死因第1位は暑さではなく寒さであることが明らかになっているそうです。一方で、少なくとも2000年以降は暑さによる死亡の割合が増加しており、この傾向は今後も続くと予想されています。今回の研究に携わったR.ダニエル・ブレスラー氏は「気候が温暖化するにつれて、高温に関連した死者は増加し、若年層が最も苦しむことになると予測しています」指摘し、アメリカやブラジルなど他の国にも対象を広げたいとの希望を示しました。シュレイダー氏は「今回の結果は驚きです。35歳未満と言えば、生理学的に最も頑健な人々です。詳細について理解を深めたいと思います」と述べました。