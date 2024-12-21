¥ª¥ê¥é¥¸ÃæÅÄÆØÉ§¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç½é£Í£Ã¡¡£Ô£Â£Ó¡ÖÊóÆ»¤ÎÆü£²£°£²£´¡×Á·¾ìµ®»Ò¥¢¥Ê¡õ°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¤È¿Ê¹Ô
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡×ÃæÅÄÆØÉ§¤¬¡¢£²£¹Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë£Ô£Â£Ó·Ï¡ÖÊóÆ»¤ÎÆü£²£°£²£´¡×¡Ê¸áÁ°£¹»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤ÇÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î£Í£Ã¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¡££Ô£Â£Ó¤¬£²£±Æü¤ËÈ¯É½¤·¡¢ÃæÅÄ¤ÈÁ·¾ìµ®»Ò¥¢¥Ê¡¢°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¤Î£³¿Í¤¬¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÃæÅÄÆØÉ§¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£åÂç³Ø¡×¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬£µ£´£°Ëü¿ÍÄ¶¤ò¸Ø¤ê¡¢ÆüËÜÀ¯¼£¤ä¹ñºÝ¼Ò²ñ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ê¤É¤Î»þ»ö¥Í¥¿¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ëÆ°²è¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÅÄ¤Ï¡Ö¡ØÊóÆ»¤ÎÆü¡Ù¤Î½Ð±é¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢£Í£Ã¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»þ»öÌäÂê¤ÇÆ°²è¤òºî¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤ÈÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¶à¤ó¤Ç¤ª°ú¤¼õ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ª¤â¤·¤í¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¾ðÇ®Åª¤ÊÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊóÆ»¤ÎÆü¡×¤Ï£Ô£Â£Ó¤Ç£²£°£±£±Ç¯¤«¤éËèÇ¯Ç¯Ëö¤ËÊüÁ÷¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î½ÅÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï´Ø¸ý¹¨¤È¾®ÀîºÌ²Â¥¢¥Ê¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£º£Ç¯¤Ï£²£¹Æü¤Ë¡¢Á·¾ì¥¢¥Ê¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤«¤éÄ¾·ë¤Ç¡¢¸áÁ°£¹»þ£µ£´Ê¬¤«¤é£¶»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡È¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»£·£°Ç¯¡É£¸¤Ä¤Î¶ØÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡££²£°£²£µÇ¯¤Ë³«¶É£·£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë£Ô£Â£Ó¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»£·£°Ç¯¤ÎÎ¢Â¦¤ò°ìµó¸ø³«¤·¡¢¡Öº£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë¡È¶ØÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¡É¡×¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡£¸½ºß¤Î¼Ò²ñ¤äÀ¤Áê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¿¿Áê¤òÆÈ¼«¼èºà¤·¡¢½é¾Ú¸À¤ä½é¸ø³«¤Î±ÇÁü¤ÇÎò»ËÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¿¿Áê¤òÉ³²ò¤¯¡£À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦¹ñºÝ¾ðÀª¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤¦¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥óÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬É¾È½¤ÎÃæÅÄ¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÇØ·Ê¤ò²òÀâ¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¯ÌÌÇò¤µ¤Ç¡È¶ØÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¡É¤ò»Â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î者¶×Âµ»á¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥Ë¥å¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Î©¤Á°ÌÃÖ¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤¿Ç¯¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¤¬²áµî£·£°Ç¯¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¿¸ùºá¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤¢¤êÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¤ÈÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ç»þ»öÌäÂê¤ÎÊóÆ»¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÃæÅÄÆØÉ§¤µ¤ó¤ò£Í£Ã¤È¤·¤Æ¤ª¾·¤¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£À§Èó¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÃæÅÄ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£