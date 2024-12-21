°æ¥Î¸¶²÷É§¡ßºäËÜ¾»¹Ô¡ßÄ¹ÌîÇî¡¢¥È¥Ë¥»¥ó¤¬¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¤ËÅÐ¾ì
20th Century¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¡¢ºäËÜ¾»¹Ô¡¢Ä¹ÌîÇî¤¬¡¢22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù(Ëè½µÆüÍË7:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
(º¸¤«¤é)Ä¹ÌîÇî¡¢ºäËÜ¾»¹Ô¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§
V6¤¬2021Ç¯¤Ë26Ç¯¤Î³èÆ°¤ËµÙ»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¸å¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ë¥»¥ó¡£½Ð²ñ¤¤¤Ï¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®Á°¤«¤é¤È¤¤¤¦3¿Í¤¬¡¢¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®ÈëÏÃ¤Þ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°æ¥Î¸¶¤ÏÅö»þ¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿Ç¯¾å¤ÎºäËÜ¡¢Ä¹Ìî¤È¤Î´Ø·¸À¤ä²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Ê¤ÉÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤²¤Ë¸ì¤ë¡£¿©¤ÙÊâ¤¤¬¼ñÌ£¤ÇÃµµæ¿´¤¬²¢À¹¤À¤È¤¤¤¦Ä¹Ìî¤Ï²áµî¤Ë¤ÏÇ¯´Ö1,000¸®¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÅ¹Áª¤Ó¤Ë°æ¥Î¸¶¤Ï¤¢Á³¡£3¿Í¤Ç·Ð±Ä¤¹¤ëµÊÃãÅ¹¤ä¸ß¤¤¤Î¼Â²È¤ÎÏÃ¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿Åö»þ¤ÎÏÃ¤Ê¤É30Ç¯¶á¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¿¼¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥È¡¼¥¯¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
µ¤ÉÕ¤±¤Ð¡È²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡É¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âÇ¯Îð¤¬¾å¤ÎÊý¤À¤È¸ì¤ë3¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï50ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¬¡¢ºäËÜ¤äÄ¹Ìî¤Ï50ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ýÏÀ¤ò¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥Ë¥»¥ó¤È¤·¤Æ¤Î3¿Í¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤È¤Ï¡Ä¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
(º¸¤«¤é)Ä¹ÌîÇî¡¢ºäËÜ¾»¹Ô¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§
V6¤¬2021Ç¯¤Ë26Ç¯¤Î³èÆ°¤ËµÙ»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¸å¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ë¥»¥ó¡£½Ð²ñ¤¤¤Ï¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®Á°¤«¤é¤È¤¤¤¦3¿Í¤¬¡¢¸ß¤¤¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®ÈëÏÃ¤Þ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°æ¥Î¸¶¤ÏÅö»þ¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿Ç¯¾å¤ÎºäËÜ¡¢Ä¹Ìî¤È¤Î´Ø·¸À¤ä²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Ê¤ÉÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤²¤Ë¸ì¤ë¡£¿©¤ÙÊâ¤¤¬¼ñÌ£¤ÇÃµµæ¿´¤¬²¢À¹¤À¤È¤¤¤¦Ä¹Ìî¤Ï²áµî¤Ë¤ÏÇ¯´Ö1,000¸®¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÅ¹Áª¤Ó¤Ë°æ¥Î¸¶¤Ï¤¢Á³¡£3¿Í¤Ç·Ð±Ä¤¹¤ëµÊÃãÅ¹¤ä¸ß¤¤¤Î¼Â²È¤ÎÏÃ¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿Åö»þ¤ÎÏÃ¤Ê¤É30Ç¯¶á¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¿¼¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥È¡¼¥¯¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
µ¤ÉÕ¤±¤Ð¡È²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡É¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âÇ¯Îð¤¬¾å¤ÎÊý¤À¤È¸ì¤ë3¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï50ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¬¡¢ºäËÜ¤äÄ¹Ìî¤Ï50ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ýÏÀ¤ò¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥Ë¥»¥ó¤È¤·¤Æ¤Î3¿Í¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤È¤Ï¡Ä¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó