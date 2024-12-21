È¿È¯¡¢¼åµ¤¤ÎÊÆ£Ð£Ã£Å¥Ç¥Õ¥ìー¥¿È¯É½¸å¤Î¥É¥ë°Â¤«¤é¡áNY¶â³µ¶·
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á2645.10¡Ê+37.00¡¡+1.42%¡Ë
¶â£²·î¸Â¤ÏÈ¿È¯¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢»þ´Ö¤Ë¾®È¿È¯¤Ç¿ä°Ü¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢¥É¥ë¹â°ìÉþ¤«¤é¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¡¢£±£±¥É¥ëÄ¶¤Î¾å¾º¤Ç¿ä°Ü¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢£±£±·î¤ÎÊÆ£Ð
£Ã£Å¥Ç¥Õ¥ìー¥¿¤¬»öÁ°Í½ÁÛ¤è¤ê¼åµ¤¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥ë°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½øÈ×¤«¤é°ìÃÊ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤êÄã²¼¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢°ì»þ£´£°¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¾å¾º¤È
¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¾å¤²°ì½ä¤È¤Ê¤ê¡¢¾å¤²Éý¤ò½Ì¾®¤·¤¿¤¬¡¢·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£
MINKABU PRESS
1¥ª¥ó¥¹¡á2645.10¡Ê+37.00¡¡+1.42%¡Ë
¶â£²·î¸Â¤ÏÈ¿È¯¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢»þ´Ö¤Ë¾®È¿È¯¤Ç¿ä°Ü¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢¥É¥ë¹â°ìÉþ¤«¤é¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¡¢£±£±¥É¥ëÄ¶¤Î¾å¾º¤Ç¿ä°Ü¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢£±£±·î¤ÎÊÆ£Ð
£Ã£Å¥Ç¥Õ¥ìー¥¿¤¬»öÁ°Í½ÁÛ¤è¤ê¼åµ¤¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥ë°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½øÈ×¤«¤é°ìÃÊ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤êÄã²¼¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢°ì»þ£´£°¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¾å¾º¤È
¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¾å¤²°ì½ä¤È¤Ê¤ê¡¢¾å¤²Éý¤ò½Ì¾®¤·¤¿¤¬¡¢·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£
MINKABU PRESS