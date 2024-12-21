NY³ôÂ³¿¡¢498¥É¥ë¹â¡¡ÊÆÍø²¼¤²Æß²½¤Ø¤Î·Ù²ü¸åÂà
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û20Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³¿¤·¡¢Á°ÆüÈæ498.02¥É¥ë¹â¤Î4Ëü2840.26¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÊÆÊª²ÁÅý·×¤ò¼õ¤±¤ÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ë¤è¤ëÍø²¼¤²¥Ú¡¼¥¹Æß²½¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¤ä¤ä¸åÂà¡£Åê»ñ²È¿´Íý¤¬²þÁ±¤·¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£
¡¡Ä«ÊýÈ¯É½¤µ¤ì¤¿11·î¤ÎÊÆ¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡ÊPCE¡ËÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£18Æü¤Þ¤Ç10±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤ÇÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿È¿Æ°¤â¤¢¤ê¡¢Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ870¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï4Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¡¢199.83¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î1Ëü9572.60¡£