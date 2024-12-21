¡È¼ã¤¥È¥é¥ó¥×¡É¤¬À®¸ù¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¡ª¡¡¡Ø¥¢¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¥¹¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿°ìµó²ò¶Ø
¡¡¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤Î¼ã¤Æü¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ø¥¢¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¥¹¡§¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤ÎÁÏ¤êÊý¡Ù¡Ê2025Ç¯1·î17Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î¶ØÃÇ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÈÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¤Ö¤ê¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¢¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¥¹¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¡Îø¤â»Å»ö¤âÁ´ÎÏÅêµå¤Ê¼ã¤¥È¥é¥ó¥×¤Î»Ñ¤¬¡ª
¡¡À¤³¦Ãæ¤Ç¡ÈºÇ¤â¥ä¥Ð¤¤ÂçÅýÎÎ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¡£¤½¤ÎÈ¯¸À¤ä¹ÔÆ°¤Ïµ¬³Ê³°¤Ç¡¢¼ª¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢²øÊª¤Ï·è¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é²øÊª¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢À®¸ù¤òÌ´¸«¤ë½é¡¹¤·¤¤20Âå¤Î¥È¥é¥ó¥×¤¬¡¢ÅÁÀâ¤ÎÊÛ¸î»Î¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¶Ã¤¤ÎÊÑ¿È¤ò¿ë¤²¡¢¥È¥Ã¥×¤Ø¤ÈÀ®¤ê¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òË½¤½Ð¤¹¾×·â¤ÎÌäÂêºî¤À¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÌäÂêºî¤òÀ¤¤ËÊü¤Á¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢ËÜºî¤â¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¥¢¥ê¡¦¥¢¥Ã¥Ð¥·¡£Ä¹Ç¯¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¤¬µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¡£¥È¥é¥ó¥×¤ò°ìÎ®¤Î¼Â¶È²È¤Ø¤È°é¤Æ¤¿²Ì¤Æ¤Ë¡¢Í½ÁÛÉÔ²ÄÇ½¤Ê±¿Ì¿¤Ë¤Þ¤¤³¤Þ¤ì¤ëÊÛ¸î»Î¥í¥¤¡¦¥³¡¼¥ó¤ò¡¢¡ØÌ±½°¤ÎÅ¨¡Ù¤ÇËÜÇ¯ÅÙ¥È¥Ë¡¼¾Þ±é·à¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤ªË·¤Á¤ã¤ó¤ò³¨¤Ë¤«¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡É¤°¤¦¤¿¤é¡É¤Ê¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤ä¡¢¤Þ¤ÀÎÏ¤â¼ÂÀÓ¤â¤Ê¤¤Èà¤¬É¬»à¤ËÊª·ï¤òÇä¤ê¹þ¤à¥·¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¥¤¥ô¥¡¥Ê¤È½Ð²ñ¤¤Èà½÷¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë³¤³°¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾ðÇ®Åª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡£
¡¡Îø¤Ë»Å»ö¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤Î¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¤¥ô¥¡¥Ê¤È·ëº§¡£NY¤Î³¹¤ò¸«²¼¤í¤¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¥¤¥ô¥¡¥Ê¤Ë¤â¼¡¡¹¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦À®¸ù¼Ô¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜ¤ò°ì¿È¤ËÍá¤Ó¡¢¸þ¤«¤¦¤È¤³¤íÅ¨¤Ê¤·¤ÎÈà¤Ï¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤ÊÂÖÅÙ¤ò±£¤½¤¦¤È¤â¤»¤º¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¤Þ¤µ¤Ë¡È¥È¥é¥ó¥×·à¾ì¡É¤ò³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè82²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¥É¥é¥ÞÉôÌç¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¡£À½ºî¿Ø¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Î¼ã¤¤º¢¤ÈÆ±¤¸¤Ë¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¡£¤Ç¤â¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¤³¤È¡£Ýµ¶þ¤·¤¿Ìò¤Ç¤â¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤¼¤«¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¤¬±é¤¸¤ë¤È¸ªÆþ¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¤ÏËÜ¿Í¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î±éµ»¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥È¥é¥ó¥×¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê°ìÌÌ¤Þ¤Ç¤âºÆ¸½¡£°µÅÝÅª¤Ê±éµ»ÎÏ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¢¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¥¹¡§¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤ÎÁÏ¤êÊý¡Ù¤Ï¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¡¢¥¥Î¥·¥Í¥Þ¿·½É¤Ë¤Æ11·î22Æü¡Á28Æü¤Î1½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç¡£2025Ç¯1·î17Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¢¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¥¹¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¡Îø¤â»Å»ö¤âÁ´ÎÏÅêµå¤Ê¼ã¤¥È¥é¥ó¥×¤Î»Ñ¤¬¡ª
¡¡À¤³¦Ãæ¤Ç¡ÈºÇ¤â¥ä¥Ð¤¤ÂçÅýÎÎ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¡£¤½¤ÎÈ¯¸À¤ä¹ÔÆ°¤Ïµ¬³Ê³°¤Ç¡¢¼ª¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢²øÊª¤Ï·è¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é²øÊª¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢À®¸ù¤òÌ´¸«¤ë½é¡¹¤·¤¤20Âå¤Î¥È¥é¥ó¥×¤¬¡¢ÅÁÀâ¤ÎÊÛ¸î»Î¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¶Ã¤¤ÎÊÑ¿È¤ò¿ë¤²¡¢¥È¥Ã¥×¤Ø¤ÈÀ®¤ê¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òË½¤½Ð¤¹¾×·â¤ÎÌäÂêºî¤À¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¡£¥È¥é¥ó¥×¤ò°ìÎ®¤Î¼Â¶È²È¤Ø¤È°é¤Æ¤¿²Ì¤Æ¤Ë¡¢Í½ÁÛÉÔ²ÄÇ½¤Ê±¿Ì¿¤Ë¤Þ¤¤³¤Þ¤ì¤ëÊÛ¸î»Î¥í¥¤¡¦¥³¡¼¥ó¤ò¡¢¡ØÌ±½°¤ÎÅ¨¡Ù¤ÇËÜÇ¯ÅÙ¥È¥Ë¡¼¾Þ±é·à¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤ªË·¤Á¤ã¤ó¤ò³¨¤Ë¤«¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡É¤°¤¦¤¿¤é¡É¤Ê¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤ä¡¢¤Þ¤ÀÎÏ¤â¼ÂÀÓ¤â¤Ê¤¤Èà¤¬É¬»à¤ËÊª·ï¤òÇä¤ê¹þ¤à¥·¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¥¤¥ô¥¡¥Ê¤È½Ð²ñ¤¤Èà½÷¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë³¤³°¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾ðÇ®Åª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡£
¡¡Îø¤Ë»Å»ö¤ËÁ´ÎÏÅêµå¤Î¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¤¥ô¥¡¥Ê¤È·ëº§¡£NY¤Î³¹¤ò¸«²¼¤í¤¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¥¤¥ô¥¡¥Ê¤Ë¤â¼¡¡¹¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦À®¸ù¼Ô¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜ¤ò°ì¿È¤ËÍá¤Ó¡¢¸þ¤«¤¦¤È¤³¤íÅ¨¤Ê¤·¤ÎÈà¤Ï¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤ÊÂÖÅÙ¤ò±£¤½¤¦¤È¤â¤»¤º¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¤Þ¤µ¤Ë¡È¥È¥é¥ó¥×·à¾ì¡É¤ò³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè82²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¥É¥é¥ÞÉôÌç¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¡£À½ºî¿Ø¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Î¼ã¤¤º¢¤ÈÆ±¤¸¤Ë¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¡£¤Ç¤â¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¤³¤È¡£Ýµ¶þ¤·¤¿Ìò¤Ç¤â¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤¼¤«¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¤¬±é¤¸¤ë¤È¸ªÆþ¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¤ÏËÜ¿Í¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î±éµ»¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥È¥é¥ó¥×¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê°ìÌÌ¤Þ¤Ç¤âºÆ¸½¡£°µÅÝÅª¤Ê±éµ»ÎÏ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¢¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¥¹¡§¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤ÎÁÏ¤êÊý¡Ù¤Ï¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¡¢¥¥Î¥·¥Í¥Þ¿·½É¤Ë¤Æ11·î22Æü¡Á28Æü¤Î1½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç¡£2025Ç¯1·î17Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£