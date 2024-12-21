¥«¥á¥é¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÏÂ¼Í¦µ±¤Î±£¤ì¤¿¹¥¥×¥ì¡¼¡¡¡Ö¤³¤Î¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÊÆ¼Â¶·¤âÀä»¿
G¥ê¡¼¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊNBA¡Ë¤Î¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤È2¥¦¥§¥¤·ÀÌó¤ò·ë¤Ö²ÏÂ¼Í¦µ±¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎG¥ê¡¼¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë»±²¼¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥ºÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î27ÆÀÅÀ¤ÈÌöÆ°¤·¤¿¡£Âè4¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤±£¤ì¤¿¹¥¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£ÊÆ¼Â¶·ÀÊ¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¡¢µ¤Ç÷¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£87-93¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4Q»Ä¤ê6Ê¬10ÉÃ¡£¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤¬¥Þ¥ª¥¸¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ç3ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£²ÏÂ¼¤ÏÁê¼ê¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ñ¥¹¤¬Íð¤ì¤¿·ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡£ÂÎ¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÂ¨ºÂ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ê¥ó¥°¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¥¢¥ó¥É¥ï¥ó¤â³ÍÆÀ¡£¥ß¥¹¤·¤¿Áê¼ê¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤ÆÊòÁ³¤È¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÌ£Êý¤ÏÇï¼ê¤Ç¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡¢¥Ú¥ì¥¤¥é¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ·Ñ±ÇÁü¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡£ÊÆ¼Â¶·¤Ï¡Ö¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡ª¡¡¥«¥ï¥à¥é¡ª¡¡¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤«¤é¤Î¥×¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¥ê¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤Ç²þ¤á¤Æ±£¤ì¤¿¹¥¥×¥ì¡¼¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤Î¥Á¡¼¥àÌ¾ÄÌ¤ê¡£¥«¥ï¥à¥é¤Î¤³¤Î¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¡ª¡¡¤³¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÌÀ¤±¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤âÄÀ¤á¡¢¤ï¤º¤«2ÉÃ´Ö¤Ç6ÅÀº¹¤¬Æ±ÅÀ¤Ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë104-109¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î27ÆÀÅÀ¡¢6¥¢¥·¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢2¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤âµÏ¿¤·¤¿¡£G¥ê¡¼¥°¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡£NBAÁ´30¥Á¡¼¥à¤ÎGM¤é´´Éô¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢G¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀä¹¥¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë