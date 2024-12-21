Î©Àî»Ö¤é¤¯¡ÖM¡Ý1¡×Í¥¾¡Í½ÁÛ¡õÄó¸À¡Ö¿³ºº°÷¤ÏÌ¡ºÍ»Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Â¾¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊý¤¬¤¹¤Ù¤¡×»ýÏÀÅ¸³«
Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯(61)¤È2024Ç¯¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¿®»Ò(32)¤¬19Æü¡¢PodcastÈÖÁÈ¡Ö»Ö¤é¤¯¤µ¤ó¡ª¿®»Ò¤ËÌÌÇò¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Î½é¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö»Ö¤é¤¯¤µ¤ó¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹2024Ç¯Áí¤Þ¤È¤á¡ª¡×ÄÌ¤ê¡¢º£Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò»Ö¤é¤¯¤ÎÌÜÀþ¤ÇÂç¤¤¤ËÀÚ¹þ¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢ÏÃÂê¤ÏÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤Ø¡£¿³ºº°÷¤Î¼ãÇ¯²½¤Ë¿¨¤ì¡¢»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¿³ºº°÷¤ÏÌ¡ºÍ»Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Â¾¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊý¤¬¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£ÍýÁÛ¤Î¿³ºº°÷Ì¾¤ò¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢º£Ç¯¤Î½ç°Ì¤òÀê¤Ã¤¿¡£
»Ö¤é¤¯¤ÏºÇ½ª·èÀï¤Ë»Ä¤ë3ÁÈ¤ò¡Ö¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¡Ö¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢Í¥¾¡¤Ï¡Ö¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¡Ê6Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¡¢¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¡¢»Ö¤é¤¯¤¬½é¤á¤Æ¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¤È¤¤Ë½é·è¾¡½Ð¾ì¡Ë¤È¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¿®»Ò¤ÏºÇ½ª·èÀï¤Ë»Ä¤ë3ÁÈ¤ò¡Ö¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡×¡Ö¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢Í¥¾¡¤Ï¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡Ê4Ç¯Ï¢Â³4²óÌÜ¡Ë¤È¤·¤¿¡£
»Ö¤é¤¯¤Ï¡ÖM¡Ý1¡×¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òËá¤±¡¢¤È¿®»Ò¤Ë½õ¸À¡£¡ÖÌÌÇò¤µ¤Ë¤Ï¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬É¬Í×¡£ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÌÌÇò¤µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¤ä¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¨¤ë¡£Íî¸ì¤â¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡£¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¾õ¶·¤ä¸ÀÍÕ¤Î¤ª¤«¤·¤µ¤«¤é¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æº£Æü¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤À¤±¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö½ª±é»þ´Ö¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É2»þ´Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¸ì¤ê¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»þÀÞ¤¹¤Ã¤È¤ó¤¤ç¤¦¤Ê¥Á¥ã¥Á¥ã¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¿®»Ò¤¬¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ê¤êÇ»¸ü¤Ê¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£M1¤Î¿³ºº°÷¤ÎÏÃ¡¢¤«¤Ê¤êÇ®¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÊüÁ÷¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¿Í¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ªÈ×¤Ç¡Ö»à¿À¡×¤È¡Ö¼ÇÉÍ¡×¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£HYSTERIC GLAMOUR¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¡£¡ÖÍÎÉþ»Ñ¤ÇÍî¸ì¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¿®»Ò¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡¢ÃåÊª¤ÎÊý¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Íî¸ì²È¤¬ÃåÊª¤òÃå¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤ò¿®»Ò¤¬°ì¸À¤Ç¸À¤¤É½¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Î¿®»Ò¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¹¤°¤Ê¤Î¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë³Ú¤·¤¹¤®¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¿´»Ä¤ê¤À¤«¤é¼¡¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤¤¤Þ¤¯¤ë¤Í¡£¤¦¤Á¤¬ËÜµ¤¤ÇÍî¸ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤â¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿ww¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£