ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡á¾å¾º¡¢£Ð£Ã£ÅÁ°·îÈæ¤Î¿¤ÓÆß²½¼õ¤±¡¡½µ´Ö¤Ç¤Ï²¼Íî
¡Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¡£²£°Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆ¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡Ê£Ð£Ã£Å¡Ë²Á³Ê»Ø¿ô¤ä¡¢Ï¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡ËÅö¶É¼Ô¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤ê¶âÍø¤ÎÀè¹Ô¤·üÇ°¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¡£
ÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿£±£±·î¤Î¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡Ê£Ð£Ã£Å¡Ë²Á³Ê»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ£²¡¥£´¡ó¾å¾º¤·¡¢¿¤Ó¤ÏÁ°·î¤Î£²¡¥£³¡ó¤«¤é²ÃÂ®¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Êª²Á¤Î¡Ö½Ö´ÖÉ÷Â®¡×¤ò¼¨¤¹£Ð£Ã£Å¤ÎÁ°·îÈæ¤Ï£°¡¥£±¡ó¾å¾º¤È¡¢¿¤Ó¤Ï£±£°·î¤Î£°¡¥£²¡ó¤«¤éÆß²½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤¤¿©ÉÊ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½ü¤¯´ðÄ´¥¤¥ó¥Õ¥ì¤âÁ°·îÈæ¤Ç£¶¥«·î¤Ö¤ê¤Î¾®Éý¤Ê¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»Ô¾ì¤Ï£Æ£Ò£Â¤¬£²£°£²£µÇ¯¤Ï£³·î¤ËºÇ½é¤ÎÍø²¼¤²¡¢£±£°·î¤Þ¤Ç¤ËÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿È¯É½Á°¤Ï¡¢£²£µÇ¯£±£²·î¤Þ¤Ç¤Ë£²²óÌÜ¤ÎÍø²¼¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë³ÎÎ¨¤ÏÌó£µ£°¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¼¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¥º¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¤Î¥¸¥§¥¤¡¦¥Ï¥Ã¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤Ï¡Ö£Ð£Ã£Å¤È£Æ£Ò£Â¤Î¥Ï¥ÈÇÉÅª¤ÊÈ¯¸À¤¬¡¢¡Ø¥¿¥«ÇÉÅªÍø²¼¤²¡Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë²á¾êÈ¿±þ¤òÁê»¦¤·¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥À¥¦¹©¶È³ô£³£°¼ï¤È£Ó¡õ£ÐÁí¹ç£µ£°£°¼ï¤Ï¡¢£±Æü¤Î¾å¾ºÉý¤È¤·¤Æ¤Ï£±£±·î£¶Æü°ÊÍè¤ÎÂç¤¤µ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â½µÂ¤Ç¤Ï¡¢£Ó¡õ£Ð¤Ï£±¡¥£¹£¹¡ó¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç¤Ï£±¡¥£·£¸¡ó¡¢¥À¥¦¤Ï£²¡¥£²£µ¡ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²¼Íî¤·¤¿¡£
£Ó¡õ£Ð¼çÍ×£±£±¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÉý¹¤¯¾å¾º¡££±¡¥£¸¡ó¾å¤²¤¿ÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿¡¼¤¬¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
Äã¶âÍø¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¾®·¿³ô¤Ç¹½À®¤¹¤ë¥é¥Ã¥»¥ë£²£°£°£°»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£¹¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢³ô¼°ÀèÊª¼è°ú¡¢³ô²Á»Ø¿ô¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú¡¢¸ÄÊÌ³ô¥ª¥×¥·
¥ç¥ó¼è°ú¤Î£³¤Ä¤Î¼è°ú´ü¸ÂËþÎ»Æü¤¬½Å¤Ê¤ë¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¦¥£¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤Ë
Åö¤¿¤ê¡¢½ÐÍè¹â¤È¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ç¤ÏÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤ò£²¡¥£¸£´ÂÐ£±¤ÎÈæÎ¨¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ç¤â£²¡¥£±£²ÂÐ£±¤ÇÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¼è°ú½ê¤Î¹ç»»½ÐÍè¹â¤Ï£²£±£µ²¯£¸£°£°£°Ëü³ô¡£Ä¾¶á£²£°±Ä¶ÈÆü¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï£±£´£¸²¯£·£°£°£°Ëü³ô¡£
½ªÃÍ Á°ÆüÈæ ¡ó »ÏÃÍ ¹âÃÍ °ÂÃÍ ¥³¡¼¥É
¥À¥¦¹©¶È³ô£³£°¼ï 42840.26 +498.02 +1.18 42296.26 43216.03 42146.3
3
Á°±Ä¶ÈÆü½ªÃÍ 42342.24
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç 19572.60 +199.83 +1.03 19190.04 19758.61 19168.3
8
Á°±Ä¶ÈÆü½ªÃÍ 19372.77
£Ó¡õ£ÐÁí¹ç£µ£°£°¼ï 5930.85 +63.77 +1.09 5842.00 5982.06 5832.30
Á°±Ä¶ÈÆü½ªÃÍ 5867.08
¥À¥¦Í¢Á÷³ô£²£°¼ï 15891.99 +32.54 +0.21
¥À¥¦¸ø¶¦³ô£±£µ¼ï 986.32 +14.76 +1.52
¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ 4964.91 +71.44 +1.46
£Ö£É£Ø»Ø¿ô 18.36 -5.73 -23.79
£Ó¡õ£Ð°ìÈÌ¾ÃÈñºâ 1870.88 +2.60 +0.14
£Ó¡õ£ÐÁÇºà 536.53 +6.60 +1.25
£Ó¡õ£Ð¹©¶È 1128.15 +12.55 +1.12
£Ó¡õ£Ð¼çÍ×¾ÃÈñºâ 865.68 +1.06 +0.12
£Ó¡õ£Ð¶âÍ» 804.29 +11.02 +1.39
£Ó¡õ£ÐÉÔÆ°»º 254.26 +4.54 +1.82
£Ó¡õ£Ð¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ 638.92 +5.57 +0.88
£Ó¡õ£Ð¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ 1603.10 +19.25 +1.22
£Ó¡õ£ÐÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹ 344.45 +1.57 +0.46
£Ó¡õ£Ð¾ðÊóµ»½Ñ 4669.54 +70.51 +1.53
£Ó¡õ£Ð¸ø±×»ö¶È 385.43 +5.80 +1.53
£Î£Ù£Ó£Å½ÐÍè¹â 39.21²¯³ô
¥·¥«¥´Æü·ÐÀèÊª3·î¸Â ¥É¥ë·ú¤Æ 38985 + 275 ÂçºåÈæ
¥·¥«¥´Æü·ÐÀèÊª3·î¸Â ±ß·ú¤Æ 38885 + 175 ÂçºåÈæ