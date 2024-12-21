ÃËÀ´Ç¸î»Õ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿19ºÐ¡ÄÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÅÏ¤·¤¿¼ê»æ¤ÎÊÖ¿®¤¬¤¤Æ¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
19ºÐ¤Î¤È¤¡¢ÉÂµ¤¤ÇÆþ±¡¤·¤¿Àè¤Ç¡¢¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ´Ç¸î»Õ¡¦ÌÚÂ¿¸ý¤µ¤ó¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¸(@noji09noji)¤µ¤ó¡£»×¤¤¤¬Êç¤Ã¤¿¤Î¤¸¤µ¤ó¤Ï¡¢Æþ±¡Ãæ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æþ±¡Ãæ¤ÏÈà¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ìµ»ö¤ËÂà±¡¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤¸¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡£Ì¡²è¡Øµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÉâµ¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿ÏÃ¡ÙÂè2ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÚÂ¿¸ý¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¡£
©noji09noji
©noji09noji
©noji09noji
©noji09noji
©noji09noji
©noji09noji
©noji09noji
©noji09noji
Í¥¤·¤¤¾Ð´é¤ÎÃËÀ´Ç¸î»Õ¡¦ÌÚÂ¿¸ý¤µ¤ó¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤º¡¢ÌÚÂ¿¸ý¤µ¤ó¤Ë¼ê»æ¤òÅÏ¤·¤¿¤Î¤¸¤µ¤ó¡£Æþ±¡Ãæ¤ÏÃ´Åö´Ç¸î»Õ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«Ï¢Íí¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Î¤¸¤µ¤ó¤¬Âà±¡¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
©noji09noji
ÌÚÂ¿¸ý¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤Î¤¸¤µ¤ó¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ²¿ÅÙ¤âÌÚÂ¿¸ý¤µ¤ó¤È²ñ¤¤ÃË½÷¤ÎÃç¤ËÈ¯Å¸¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÚÂ¿¸ý¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÌ¿¤ÎÈà½÷¤¬¤¤¤Æ¡¢·ëº§¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡£¤Î¤¸¤µ¤ó¤Î¤Ä¤é¤¤Îø°¦ÂÎ¸³¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¤Ï°¦¤¹¤ë¿Í¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤òÃÎ¤ëÍ¦µ¤¤âÉ¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë