¡ÚºÇÃ»10Ê¬¤Çºî¤ì¤ë¥Ë¥ó¥¸¥óÉûºÚ¥ì¥·¥Ô3Áª¡Û¤¤ó¤Ô¤é¡¦ßÖ¤áÊª¡¦¿Ý¤ÎÊª¡Á¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀÚ¤êÊý¤â¡ª
ºÇÃ»10Ê¬¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÎÉûºÚ¥ì¥·¥Ô¤ò3Áª¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥ó¥¸¥ó¤À¤±¤Çºî¤ì¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¤ó¤Ô¤é¤ä¥¿¥é¥³¤Î»Ý¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿ßÖ¤áÊª¡¢È¤µÙ¤á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿Ý¤ÎÊª¡¢¤¤¤º¤ì¤â½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ÏÂÍÎÃæ¤É¤ó¤Ê¼çºÚ¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥ì¥·¥Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÚ¤êÊý¤ò¹©É×¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÎÁÍý¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÀÚ¤êÊý¤ò¹©É×¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î»õ¤´¤¿¤¨¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÂÀ¤á¤ÎÇï»ÒÌÚÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
Á¡°Ý¤Ë±è¤Ã¤Æ¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Ð¤ÎÄÌ¤ê¤¬Áá¤¯¡¢»þÃ»Ä´Íý¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡ý¡£¿Ý¤ÎÊª¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Ç¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤â¤»¤óÀÚ¤ê¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄ´Íý»þ´Ö10Ê¬¡Û¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¤¤ó¤Ô¤é Ë°¤¤º¤ËÂçÎÌ¾ÃÈñ
´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥Ë¥ó¥¸¥óÉûºÚ¥ì¥·¥Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤ó¤Ô¤é¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¤Ç¤¹¡£ÂÀ¤á¤ÎÇï»ÒÌÚÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»õ¤´¤¿¤¨¤ÎÎÉ¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤äº½Åü¤Ê¤É¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ï¤ä¤äÇ»¤¤¤á¤Ë¤¹¤ë¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬¿©¤Ù¤ë¾ì¹ç¤ÏÀÖÅâ¿É»Ò¤ò½ü¤¤¤Æºî¤Ã¤Æ¤âOK¡£Âç¿Í¤Ï¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ò¤«¤±¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú15Ê¬¤Ç´°À®¡Û¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¥¿¥é¥³ßÖ¤á
15Ê¬¤Ç´°À®¤¹¤ë¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÎÉûºÚ¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£ÂçÍÕ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¥¿¥é¥³¤Î»Ý¤ß¤¬¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ë¤«¤é¤ó¤ÇÀäÉÊ¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ï¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡£ßÖ¤á¤¹¤®¤ë¤È¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¼êÁá¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú²Ð¤ò»È¤ï¤º¤Ëºî¤ë¡Û¤»¤óÀÚ¤êÂçº¬¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¿Ý¤ÎÊª
¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÈÂçº¬¤ÎÇò¤¬²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ë´ÊÃ±ÉûºÚ¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤«¤é±ö¤â¤ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ì£¤¬¤Ü¤ä¤±¤Ê¤¦¤è¤¦¡¢¿åÊ¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é´Å¿Ý¤ÈÏÂ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£ºî¤êÎ©¤Æ¤è¤ê¤â¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬Ì£¤¬¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢£´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥Ë¥ó¥¸¥óÉûºÚ¥ì¥·¥Ô¤òËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë¡ª
¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ï¦Â-¥«¥í¥Æ¥ó¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜ¤¬ËÉÙ¤ÊÌîºÚ¤Ç¤¹¡£»õ¤´¤¿¤¨¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤ÏÂÀ¤á¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤¤ó¤Ô¤é¤Ë¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç»Å¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤ÆßÖ¤áÊª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Ã¤Ñ¤êÌ£¤Î¿Ý¤ÎÊª¤Ï¡¢¾Æ¤Êª¤äÍÈ¤²Êª¤Ê¤É¤ÎÉûºÚ¤ËºÇÅ¬¡£´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥Ë¥ó¥¸¥óÉûºÚ¥ì¥·¥Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿3Áª¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(¤È¤â¤ß)
¥Ë¥ó¥¸¥ó¤À¤±¤Çºî¤ì¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¤ó¤Ô¤é¤ä¥¿¥é¥³¤Î»Ý¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿ßÖ¤áÊª¡¢È¤µÙ¤á¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿Ý¤ÎÊª¡¢¤¤¤º¤ì¤â½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ÏÂÍÎÃæ¤É¤ó¤Ê¼çºÚ¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥ì¥·¥Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÚ¤êÊý¤ò¹©É×¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÎÁÍý¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÀÚ¤êÊý¤ò¹©É×¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î»õ¤´¤¿¤¨¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÂÀ¤á¤ÎÇï»ÒÌÚÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄ´Íý»þ´Ö10Ê¬¡Û¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¤¤ó¤Ô¤é Ë°¤¤º¤ËÂçÎÌ¾ÃÈñ
¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¤¤ó¤Ô¤é Ë°¤¤º¤ËÂçÎÌ¾ÃÈñ
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥Ë¥ó¥¸¥ó 1/2ËÜ
Çò¥´¥Þ ¾®¤µ¤¸ 1.5
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸ 1.5
<Ä´Ì£ÎÁ>
¼ò ¾®¤µ¤¸ 1
º½Åü ¾®¤µ¤¸ 1
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸ 1.5
ÀÖÅâ¿É»Ò(¹ï¤ß) 1/2ËÜÊ¬
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢Ä¹¤µ3cm¤ÎºÙÀÚ¤ê¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥´¥ÞÌý¤òÇ®¤·¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤òßÖ¤á¤ë¡£Á´ÂÎ¤ËÌý¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤é¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¡¢¼Ñ½Á¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
2¡¢Çò¥´¥Þ¤ò²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¤«¤é¤á¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥Ë¥ó¥¸¥ó 1/2ËÜ
Çò¥´¥Þ ¾®¤µ¤¸ 1.5
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸ 1.5
<Ä´Ì£ÎÁ>
¼ò ¾®¤µ¤¸ 1
º½Åü ¾®¤µ¤¸ 1
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸ 1.5
ÀÖÅâ¿É»Ò(¹ï¤ß) 1/2ËÜÊ¬
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢Ä¹¤µ3cm¤ÎºÙÀÚ¤ê¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥´¥ÞÌý¤òÇ®¤·¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤òßÖ¤á¤ë¡£Á´ÂÎ¤ËÌý¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤é¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¡¢¼Ñ½Á¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
2¡¢Çò¥´¥Þ¤ò²Ã¤¨¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¤«¤é¤á¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥Ë¥ó¥¸¥óÉûºÚ¥ì¥·¥Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤ó¤Ô¤é¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¤Ç¤¹¡£ÂÀ¤á¤ÎÇï»ÒÌÚÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»õ¤´¤¿¤¨¤ÎÎÉ¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤äº½Åü¤Ê¤É¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ï¤ä¤äÇ»¤¤¤á¤Ë¤¹¤ë¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬¿©¤Ù¤ë¾ì¹ç¤ÏÀÖÅâ¿É»Ò¤ò½ü¤¤¤Æºî¤Ã¤Æ¤âOK¡£Âç¿Í¤Ï¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ò¤«¤±¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú15Ê¬¤Ç´°À®¡Û¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¥¿¥é¥³ßÖ¤á
¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¥¿¥é¥³ßÖ¤á
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
¥Ë¥ó¥¸¥ó 1~1.5ËÜ
Çò¥Í¥® 1/2ËÜ
ÂçÍÕ 5~6Ëç
¥¿¥é¥³ 1Ê¢
¼ò Âç¤µ¤¸ 1
¥´¥ÞÌý Âç¤µ¤¸ 1
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢Ä¹¤µ4¡Á5cm¤Î¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡¢Çò¥Í¥®¤Ï¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÚ¤ë¡£
3¡¢ÂçÍÕ¤Ï¼´¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¿å¤ËÊü¤Ã¤Æ¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£
4¡¢¥¿¥é¥³¤ÏÈé¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ¿È¤ò¤·¤´¤½Ð¤¹¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥´¥ÞÌý¤òÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢Çò¥Í¥®¤òßÖ¤á¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¥¿¥é¥³¡¢¼ò¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤ò¤«¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¤ë¡£
2¡¢´ï¤ËÀ¹¤êÊ¬¤±¡¢ÂçÍÕ¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
¥Ë¥ó¥¸¥ó 1~1.5ËÜ
Çò¥Í¥® 1/2ËÜ
ÂçÍÕ 5~6Ëç
¥¿¥é¥³ 1Ê¢
¼ò Âç¤µ¤¸ 1
¥´¥ÞÌý Âç¤µ¤¸ 1
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢Ä¹¤µ4¡Á5cm¤Î¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡¢Çò¥Í¥®¤Ï¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÚ¤ë¡£
3¡¢ÂçÍÕ¤Ï¼´¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¿å¤ËÊü¤Ã¤Æ¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£
4¡¢¥¿¥é¥³¤ÏÈé¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ¿È¤ò¤·¤´¤½Ð¤¹¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥´¥ÞÌý¤òÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢Çò¥Í¥®¤òßÖ¤á¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¥¿¥é¥³¡¢¼ò¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤ò¤«¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¤ë¡£
2¡¢´ï¤ËÀ¹¤êÊ¬¤±¡¢ÂçÍÕ¤ò¤Î¤»¤ë¡£
15Ê¬¤Ç´°À®¤¹¤ë¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÎÉûºÚ¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£ÂçÍÕ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¥¿¥é¥³¤Î»Ý¤ß¤¬¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ë¤«¤é¤ó¤ÇÀäÉÊ¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ï¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç²Ð¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡£ßÖ¤á¤¹¤®¤ë¤È¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¼êÁá¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú²Ð¤ò»È¤ï¤º¤Ëºî¤ë¡Û¤»¤óÀÚ¤êÂçº¬¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¿Ý¤ÎÊª
¤»¤óÀÚ¤êÂçº¬¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¿Ý¤ÎÊª
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
Âçº¬ 5~6cm
¥Ë¥ó¥¸¥ó 1/4~1/2ËÜ
±ö ¾¯¡¹
ºî¤êÃÖ¤´Å¿Ý Âç¤µ¤¸ 1.5~2
ÀÖÅâ¿É»Ò(¹ï¤ß) Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢Âçº¬¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¹³¶ÝÂÞ¤Ë±ö¤È¶¦¤ËÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯¤«¤é¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¶õµ¤¤òÈ´¤¤¤Æ¤·¤Ð¤ê¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇÃÖ¤¯¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢Âçº¬¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¿åÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤ê¡¢ºî¤êÃÖ¤´Å¿Ý¡¢ÀÖÅâ¿É»Ò¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
Âçº¬ 5~6cm
¥Ë¥ó¥¸¥ó 1/4~1/2ËÜ
±ö ¾¯¡¹
ºî¤êÃÖ¤´Å¿Ý Âç¤µ¤¸ 1.5~2
ÀÖÅâ¿É»Ò(¹ï¤ß) Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢Âçº¬¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¹³¶ÝÂÞ¤Ë±ö¤È¶¦¤ËÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯¤«¤é¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¶õµ¤¤òÈ´¤¤¤Æ¤·¤Ð¤ê¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇÃÖ¤¯¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢Âçº¬¤È¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¿åÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤ê¡¢ºî¤êÃÖ¤´Å¿Ý¡¢ÀÖÅâ¿É»Ò¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÈÂçº¬¤ÎÇò¤¬²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ë´ÊÃ±ÉûºÚ¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤«¤é±ö¤â¤ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ì£¤¬¤Ü¤ä¤±¤Ê¤¦¤è¤¦¡¢¿åÊ¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é´Å¿Ý¤ÈÏÂ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£ºî¤êÎ©¤Æ¤è¤ê¤â¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬Ì£¤¬¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢£´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥Ë¥ó¥¸¥óÉûºÚ¥ì¥·¥Ô¤òËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë¡ª
¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ï¦Â-¥«¥í¥Æ¥ó¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜ¤¬ËÉÙ¤ÊÌîºÚ¤Ç¤¹¡£»õ¤´¤¿¤¨¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤ÏÂÀ¤á¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤¤ó¤Ô¤é¤Ë¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç»Å¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤ÆßÖ¤áÊª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Ã¤Ñ¤êÌ£¤Î¿Ý¤ÎÊª¤Ï¡¢¾Æ¤Êª¤äÍÈ¤²Êª¤Ê¤É¤ÎÉûºÚ¤ËºÇÅ¬¡£´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥Ë¥ó¥¸¥óÉûºÚ¥ì¥·¥Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿3Áª¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(¤È¤â¤ß)