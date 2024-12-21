¥í¥·¥¢À¾Éô¤Ë¥ß¥µ¥¤¥ë6¿Í»àË´¡¡±Û¶¹¶·â¤ÇºÇÂçÌ±´Ö¹¶·â¤«
¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢À¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¥ê¥ê¥¹¥¯¤Ç20Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ë¤è¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤Ç»Ò¤É¤â1¿Í¤ò´Þ¤à6¿Í¤¬»àË´¤·¡¢10¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£¥Ò¥ó¥·¥å¥Æ¥¤¥ó½£ÃÎ»öÂå¹Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ê¸²½²ñ´Û¤ä³Ø¹»¡¢¶µ²ñ¤Ê¤É¤¬Â»²õ¤·¡¢¥³¥á¥ë¥µ¥ó¥È»æ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬8·î¤ËÆ±½£¤Ø¤Î±Û¶¹¶·â¤ò»Ï¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢ºÇÂç¤ÎÌ±´Ö»ÜÀß¹¶·â¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µÅö¶É¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢15È¯Á°¸å¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬ÈôÍè¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñÀ½¤Î¹âµ¡Æ°¥í¥±¥Ã¥ÈË¤¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Ï¥¤¥Þ¡¼¥¹¡×¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¿ôÈ¯¤¬·Þ·â¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¥ê¥¹¥¯¤Ï¥¯¥ë¥¹¥¯¸¶È¯¤«¤éÌó70¥¥í¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿Í¸ýÌó1Ëü5Àé¿Í¤ÎÄ®¡£