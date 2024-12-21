³¤ÌÌ¤òÉº¤¦¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥³¥«¥¤¥ó¡×¡ª Á¥¤¬ÆñÇË¢ªµß½õ¤ÇÈ¯³Ð 1.5¥È¥ó¤Ç²¿±ßÁêÅö¡© ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢
¡¡ÆîÊÆ¡¦¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡£¹õ¤¤¥±¡¼¥¹¤¬³¤ÌÌ¤òÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û³¤¤òÉº¤¦¥³¥«¥¤¥óÆþ¤ê¥±¡¼¥¹
¡¡ÆñÇË¤·¤¿Á¥¤òÈ¯¸«¤·¤¿¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î±è´ß·ÙÈ÷Ââ¡£¸½¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿Ââ°÷¤Ë¤è¤ê¡¢¾èÁÈ°÷¤ÏÌµ»ö¤Ëµß½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¹õ¤¤¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¿È¤Ï¡Ä¥³¥«¥¤¥ó¡ª
¡ÖÁ¥¤ÏÃæÊÆ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£3¿Í¤Î¾èÁÈ°÷¤È49¸Ä¤Î²ÙÊª¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ãæ¿È¤Ï¥³¥«¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê±è´ß·ÙÈ÷ÂâÄ¹¡Ë
¡¡¸½ÃÏÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¥³¥«¥¤¥ó¤Ï½Å¤µ¤ª¤è¤½1.5¥È¥ó¡£°Ç»Ô¾ì¤ÎÁê¾ì¤Ç¿äÄê5000Ëü¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë