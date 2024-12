Åìµþ¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤!? Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤ÇÉ¬¤º´î¤Ð¤ì¤ë¡¢¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤·Ï¤Î¼êÅÚ»º10Áª

肉を愛する肉食系ライター小寺慶子さんがおすすめする、確実に喜ばれる「東京らしい」手土産。

年末年始の帰省シーズン。確実に喜ばれる「東京らしい」手土産をライターの小寺慶子さんに教えてもらいました。

教えてくれる人

小寺慶子

肉を糧に生きる肉食系ライターとして、さまざまなレストラン誌やカルチャー誌などに執筆。強靭な胃袋と持ち前の食いしん坊根性を武器に国内外の食べ歩きに励む。趣味はひとり焼肉と肉旅(ミートリップ)、酒場で食べ物回文を考えること。「イカも好き、鱚もかい?」

1. 「REI STEAMED BUN」肉まん各種

「富士桜ポーク肉まん」400円 写真:お店から

小寺さん

寒い時期の手土産といえば、やはり肉まんははずせません。世田谷の「鹿港(ルーガン)」も大好きですが、最近はこちらもお気に入り。会食などの手土産にするときはチルドで数種類を詰め合わせにしてもらいます。代々木上原で人気の中華料理店「REI」の系列店とあって、皮はふっかふかでやさしい甘みがあり、餡はとてもジューシー。個人的ヒットのパクチー海老まんは、酢醤油をつけて食べると最高です!

2. 「御あられ処 さかぐち」京にしき缶

「京にしき缶」5,000円 出典:tabearuki.jpさん

<店舗情報>◆REI STEAMED BUN住所 : 東京都渋谷区西原3-1-4 トライアングル 1FTEL : 03-6451-5523

小寺さん

開けたときのインパクトがすごくて、気分がノリノリに。薄焼き生地の食感と醤油の香ばしさが後をひくおいしさです。包装紙のデザインも小粋で、世代を問わずに贈ることができるので重宝。海外出張の手土産として持参することも。

3. 「銀座吉澤」黒毛和牛 瓶詰

「黒毛和牛 瓶詰4個セット」6,264円 写真:食べログマガジン編集部

<店舗情報>◆御あられ処 さかぐち住所 : 東京都千代田区九段北4-1-5 市ヶ谷法曹ビル 1FTEL : 03-3265-8601

小寺さん

2024年、新たに新社屋を構えた老舗精肉店の銀座吉澤からは、しぐれ煮やそぼろ煮など新作の瓶詰めセットが登場。お肉が好きな方にお渡しする際「今度、吉澤でお食事をご一緒しましょう」とお誘いするきっかけにもなります。

4. 「パレスホテル東京」梅干し詰め合わせ

「和田倉特撰 梅干し詰め合わせ12個入り」4,500円 写真:お店から

<店舗情報>◆銀座吉澤 肉処住所 : 東京都中央区銀座1-20-8 吉澤銀座1丁目ビル 2FTEL : 050-5594-1110

小寺さん

甘いものが苦手な方には梅干しをお送りすることも。パレスホテル東京 日本料理「和田倉」厳選の梅干しはひと粒ずつ個包装になっているので高級感があります。そのまま食べてももちろんおいしいですし、年末年始のイベントで食べ疲れした胃を休めるために梅粥などにしても。

5.「四川料理 巴蜀」オリジナル特製ラー油(瓶)

左から「青花椒オイル(辛味なし)」「普通のラー油」「唐辛子花椒オイル(辛味入り)」各1,000円 写真:食べログマガジン編集部

<店舗情報>◆和田倉住所 : 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスホテル東京 6FTEL : 050-5571-4629

小寺さん

2023年に福岡から浅草に移転された中国料理店の自家製ラー油。中国料理好きの度肝を抜いている店主のこだわりがつまっていて、炒めものに使ったり、餃子のタレに加えたりするといつもの味がワンランクアップします。料理好き、調味料好きな方に。

6. 「Tortilla Club TORTILLERIA」トルティーヤチップスとフムス

「トルティーヤチップス」550円、「オリジナルフムス」450円 写真:お店から

<店舗情報>◆四川料理 巴蜀住所 : 東京都台東区浅草6-5-3 テラ21ビルディング 1FTEL : 050-5593-4820

小寺さん

2024年はタコスの当たり年。仕事でもプライベートでもたくさんのお店に伺いましたが、こちらの自家製トルティーヤは印象に残るおいしさでした。店舗でも購入可能なトルティーヤやサルサに好きな具材を合わせて“タコパ”をするもよさそうです。もう少しカジュアルな手土産には軽いおつまみにもなるトルティーヤチップスをぜひ!

7. 「福尾商店」ところてん

「ところてん 2人前セット」700円 出典:弥生ぃ(つ∀`*)さん

<店舗情報>◆Tortilla Club TORTILLERIA住所 : 東京都渋谷区上原1-32-3 CABO uehara 1FTEL : 03-6804-9712

小寺さん

明治19年から続くこちらの老舗はあんみつが有名ですが、自社製造のところてんも365日購入可能。夏場に限らず、ヘルシー志向やダイエット中の方にも喜ばれます。おつかいの楽しみは賞味期限30分(!)という、手土産にするにはハードルが高い三福団子の特製しょうゆ味。大ぶりの団子を頬張ったときに鼻に抜ける香ばしさを思い出すだけでもうっとり。ところてんを買うついでに、イートインで焼き立ての団子をいただくのも楽しみです。

8. 「パティスリー ユウ ササゲ」サブレフロマージュ

「サブレフロマージュ」680円 写真:食べログマガジン編集部

<店舗情報>◆福尾商店住所 : 東京都千代田区神田須田町1-34 1FTEL : 03-3251-1635

小寺さん

こちらの生菓子が大好きなのですが、焼き菓子もとてもおいしい。お酒好きな方にはリッチなバターとコクのあるチーズの風味が後を引くサブレフロマージュを。ボリューム感のある赤ワインにも合うので、一緒に贈ってもよいと思います。

9. 「Spicier スパイスチャイとインドカレーパン」カレーパン

「もちもちキーマ」420円 写真:お店より

<店舗情報>◆パティスリー ユウ ササゲ住所 : 東京都世田谷区南烏山6-28-13TEL : 03-5315-9090

小寺さん

個人的に2024年イチのカレーパン。もっちりとひきのいい生地とスパイシーな具材のコンビネーションがたまりません。神楽坂店では、カウンターで揚げたてを食べられるのもうれしい! その日中に召し上がっていただけるタイミングでお渡ししたい。

10. 「おむすびよさく」おむすび各種

「おむすび」180円〜 出典:ぐるまに2020さん

<店舗情報>◆Spicier スパイスチャイとインドカレーパン住所 : 東京都新宿区神楽坂3-2-33 102TEL : 不明の為情報お待ちしております

小寺さん

予約がなかなか取れない「松蔭鶴水」が手がけるおむすび店が2024年にオープン。定番のほか、限定もあるので、インスタチェックは欠かせません。人数が多い会への差し入れにも喜ばれます。1個180円からという価格設定もうれしい。

<店舗情報>◆おむすびよさく住所 : 東京都世田谷区若林4-31-13TEL : 03-5787-8658

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小寺慶子、食べログマガジン編集部

The post 東京でしか買えない!? 年末年始の帰省で必ず喜ばれる、しょっぱい系の手土産10選 first appeared on 食べログマガジン.