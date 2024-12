¿©¤Ù¥í¥°¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô1°Ì¤ÎÀî°æ½á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢2024Ç¯¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡ª ËÀËÀ·Ü¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¬¤Ç¤­¤ëÃæ²Ú¤ÎÌ¾Å¹¤È¤Ï¡©

食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。食べロググルメ著名人であり、食べログフォロワー数1位の川井潤さんをうならせた「棒棒鶏の食べ比べ」とは?

〈2024 食通が惚れた店〉

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店の一品」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、食べロググルメ著名人であり、食べログフォロワー数1位の川井潤さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

川井 潤

フジテレビ「料理の鉄人」企画ブレーン(1993〜1999年)。元(株)博報堂DYメディアパートナーズ。現在は、渋谷区CFO(Chief Food Officer)として渋谷区にあるおいしい店の啓蒙・誘致、区独自の商品プロデュースほか食品関連企業、IT会社、広告代理店などのアドバイザーを務める。滋賀県彦根市、その他エリア等これまでの企画ノウハウを活かして「地域サポート」も行っている。

2024年のベストレストラン

Q. 2024年、最も印象に残った店の一品を教えてください

A. 「四川料理 巴蜀」の「棒棒鶏4種」です

各コース 8,800円〜 出典:辣油は飲み物さん

荻野シェフは唐辛子、発酵の研究を信州大で通学するために九州から東京に店を移転。棒棒鶏発祥の皿や1930年代に成都で出ていたであろう棒棒鶏がシェフの探究心によって再現される面白さがあったりする。もちろんおいしい。

外観 写真:お店から

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「和料理 八車」の「和牛すき焼き定食」1,050円です

「和牛すき焼き定食」 出典:はく517さん

<店舗情報>◆四川料理 巴蜀住所 : 東京都台東区浅草6-5-3 テラ21ビルディング 1FTEL : 050-5593-4820

とにかくおいしさ含めてコスパ最強。すき焼きは「和牛たんまり、糸こんにゃく、玉ねぎ」で甘さは控えめ。サラダ、大根とシラス、味噌汁、お新香、そしてご飯の構成で、食べても食べても和牛すき焼きが減らないと感じるくらいにたっぷり。

<店舗情報>◆和料理 八車住所 : 東京都千代田区飯田橋4-2-5TEL : 03-3556-8220

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:川井潤、食べログマガジン編集部

The post 食べログフォロワー数1位の川井潤に聞いた、2024年のナンバーワン! 棒棒鶏の食べ比べができる中華の名店とは? first appeared on 食べログマガジン.