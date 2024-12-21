¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡Ä¹ë²ÚÌ¡ºÍ»Õ7ÁÈ¤¬¥ª¡¼¥ë¿·¥Í¥¿ÈäÏª¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÌ¡ºÍPARTY7¡Ù¤¬¡¢¤¤ç¤¦21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ê¸å10¡§00¡Ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¹ë²ÚÌ¡ºÍ»Õ7ÁÈ¤¬¥ª¡¼¥ë¿·¥Í¥¿¤ÇÄ©¤à
¡¡2024Ç¯1·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤ÎÃ´Åö·î¤ò¤½¤ì¤¾¤ì·è¤á¤é¤ì¤¿¿Íµ¤¡¦¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ì¡ºÍ»Õ¤¿¤Á7ÁÈ¤¬¡¢¤½¤Î·î¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À»þ»öÌ¡ºÍ¤ò½éÈäÏª¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿2024Ç¯¤òÌ¡ºÍ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¤Ë¾Ð¤Ã¤ÆÇ¯¤òÇ¼¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÃ´Åö·î¤È·Ý¿Í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢1·î¡¦2·îÃ´Åö¡§¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¿3·î¡¦4·îÃ´Åö¡§»°»ÍÏº¡¿5·î¡¦6·îÃ´Åö¡§¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¿7·îÃ´Åö¡§¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¿8·îÃ´Åö¡§¥Ï¥é¥¤¥Á¡¿9·î¡¦10·îÃ´Åö¡§¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¿11·î¡¦12·îÃ´Åö¡§¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼ãÎÓÀµ¶³
¡Ö»þ»öÌ¡ºÍ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÏLIVE¤È¤«¤Ç¤â»þ»ö¥Í¥¿¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¡Ö½ÕÆü¤¬»þ»ö¥Í¥¿¤Ï¾Ü¤·¤¤¡£¡Ø¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¤³¤¦¡©¡Ù¤È¤«Ê¹¤¤¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¢£´ä°æÍ¦µ¤
¡Ö»þ»ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¥Í¥¿ºî¤ê¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Öº£Ç¯¤Î¥Í¥¿¤ÏÍèÇ¯¤Ç¤¤Ê¤¤¥Í¥¿¡ª¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤À¤±¡×
¢£°æ¸ý¹ÀÇ·
¡ÖÉáÃÊ¤ÏÊ¢Î©¤Ä¤³¤È¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢Ê¢Î©¤Ä¤³¤È¤¬»þ»ö¤Ê»þ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê»þ»ö¥Í¥¿¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¢£»°»ÍÏº
ÁêÅÄ¼þÆó¡Ö»þ»ö¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¡×
¾®µÜ¹À¿®¡Ö¡Ê»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡Ë¥Ê¥¤¥Ä¤µ¤ó¤Î·ÏÉè¤Ç¤Í¡×
¢£¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó
ÉÛÀî¤Ò¤í¤¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡¢Î®¹Ô¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢2»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤ß¤Á¤ª¡Ö³Ú¤·¤¯ºî¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é°ìÇ¯Ê¬Á´ÉôËÍ¤é¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¹ë²ÚÌ¡ºÍ»Õ7ÁÈ¤¬¥ª¡¼¥ë¿·¥Í¥¿¤ÇÄ©¤à
¡¡2024Ç¯1·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤ÎÃ´Åö·î¤ò¤½¤ì¤¾¤ì·è¤á¤é¤ì¤¿¿Íµ¤¡¦¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ì¡ºÍ»Õ¤¿¤Á7ÁÈ¤¬¡¢¤½¤Î·î¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À»þ»öÌ¡ºÍ¤ò½éÈäÏª¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿2024Ç¯¤òÌ¡ºÍ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¤Ë¾Ð¤Ã¤ÆÇ¯¤òÇ¼¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼ãÎÓÀµ¶³
¡Ö»þ»öÌ¡ºÍ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤ÏLIVE¤È¤«¤Ç¤â»þ»ö¥Í¥¿¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¡Ö½ÕÆü¤¬»þ»ö¥Í¥¿¤Ï¾Ü¤·¤¤¡£¡Ø¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¤³¤¦¡©¡Ù¤È¤«Ê¹¤¤¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¢£´ä°æÍ¦µ¤
¡Ö»þ»ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¥Í¥¿ºî¤ê¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Öº£Ç¯¤Î¥Í¥¿¤ÏÍèÇ¯¤Ç¤¤Ê¤¤¥Í¥¿¡ª¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤À¤±¡×
¢£°æ¸ý¹ÀÇ·
¡ÖÉáÃÊ¤ÏÊ¢Î©¤Ä¤³¤È¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢Ê¢Î©¤Ä¤³¤È¤¬»þ»ö¤Ê»þ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê»þ»ö¥Í¥¿¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¢£»°»ÍÏº
ÁêÅÄ¼þÆó¡Ö»þ»ö¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¡×
¾®µÜ¹À¿®¡Ö¡Ê»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡Ë¥Ê¥¤¥Ä¤µ¤ó¤Î·ÏÉè¤Ç¤Í¡×
¢£¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó
ÉÛÀî¤Ò¤í¤¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡¢Î®¹Ô¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢2»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤ß¤Á¤ª¡Ö³Ú¤·¤¯ºî¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é°ìÇ¯Ê¬Á´ÉôËÍ¤é¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×