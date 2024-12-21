50ºÐ¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤¬·ÝÎò30¼þÇ¯µÇ°¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò£±¡¦26³«ºÅ¡¢YOU¤È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬¥²¥¹¥È
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¡Ê50¡Ë¤¬ÍèÇ¯1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÃëÌë2ÉôÀ©¤Ç·Ý¿Í¿ÍÀ¸30¼þÇ¯µÇ°¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡Övoyage¡×¤òÅìµþ¡¦ËÌÂô¥¿¥¦¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¤Õ¤«¤ï¤Ïº£Ç¯¤Î8·î19Æü¡¢50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë·ÝÎò30¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Æ±Æü¤ËR¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¡¦¤ë¤Ê¤µ¤ó¤È¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ê¤½¤¦feat.Î®Æá¡×¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ËÄ©Àï¡£¤½¤ì¤ËÂ³¤¡È¤Õ¤«¤ï¤Î30Ç¯¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Æó¿Í¤Î¥²¥¹¥È¡È¤ò¾·¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Ãë¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Õ¤«¤ï¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¤ÎYOU¡¢Ìë¤ÎÉô¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¥Í¥¿ºî¤ê¤ò¿¼Ìë¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤ÆÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¡¢¼ã¼ê»þÂå¤ò»Ù¤¨¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¸Æ¤Ö¡£
¤Õ¤«¤ï¤Ï¡Ö¤¤¤Þ»×¤¦¤È¡¢¤¢¤Î»þ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£30Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¶¶¤òÊâ¤¤¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤È¡¢³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¢¡¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¡¡1974Ç¯¡Ê¾¼49¡Ë8·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£·ÄÂç·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Î94Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ä¹È±¤Ë¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¾®¿´¼Ô¹îÉþ¹ÖºÂ¡×¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²»³Ú¤Ë¿Æ¤·¤ß¡ÖROCKETMAN¡×Ì¾µÁ¤ÇDJ¤Ê¤É²»³Ú³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼¹É®³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£