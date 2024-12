トランプ氏の「追加関税政策」はどうなるのだろうか(写真は2019年のG20大阪サミット:ロイター/アフロ)

思えばこの連載も長くなったもので、ドナルド・トランプ氏が1度目の当選を果たした8年前にも、筆者はせっせと「トランプ・ウォッチング」の記事を書いていた。

2016年12月9日配信の「トランプ氏のツイッターの読み方を教えよう」という記事では、「トランプ氏の情報発信は、『つかみ』が上手いが『ふかし』も入る」などと、懐かしき「トランプ=プロレス論」を展開している。当時のトランプさんのフォロワー数はまだ1700万人だったというから隔世の感がある。今の「X」では9624万人ですからな。しかもイーロン・マスク氏が味方になっている。

トランプ次期政権では本当にインフレが再燃するのか



この連載は競馬をこよなく愛するエコノミスト3人による持ち回り連載です(最終ページには競馬の予想が載っています【2024年1月5日編集部追記】2024年1月1日、山崎元さんは逝去されました。心から哀悼の意を捧げ、ご冥福をお祈りします)。記事の一覧はこちら

そして再び、「トランプ占い」の需要が高まる日がやって来た。筆者もこのところ毎日のようにいろんな場所に呼ばれては、「来年はどうなるのか。トランプ政権のリスクをどう見るべきか?」といったお尋ねを受けている。その中でもFAQの最たるものはこの疑問である。

「次期政権が関税を引き上げると、来年のアメリカ経済はインフレが再燃するはずだ。そのことをトランプさんはわかっているのだろうか?」

だいたい、こんな風にお答えしている。

よろしいですか、トランプ第1期政権は2018年から関税を引き上げています。そのときはインフレにはなりませんでした。なんとなればドル高が進んだから、関税による輸入価格の上昇効果はほとんど帳消しになったのです。

理屈からいえば、関税を上げれば輸入が減り、貿易収支が改善するので通貨が強くなるのは自然な流れである。ただしこのときは、前年の2017年末に「トランプ減税」が成立したことが大きかった。景気が過熱気味になってアメリカの長期金利が上昇したし、連銀が2018年からQT(量的引き締め)に踏み切ったこともドル高の一因となっている。

2025年も似たようなことになるのかもしれない。アメリカ経済は2023年、2024年と2年連続で3%近い成長が続き、2025年には減速すると見られていたが、トランプさんの登場でまたも上振れしかねない。12月FOMCは予想どおりの利下げとなったが、来年の利下げは「年2回程度」とタカ派的な見通しとなり、為替市場はまたまたドル高傾向となっている。

次期トランプ政権が追加関税に踏み切ったらどうなる?

そして多くの人が誤解していると思しき点は、第1次トランプ政権の後を継いだバイデン政権は関税率をまったく引き下げていないのだ。そこで何が起きたかと言えば、2021年以降は輸入インフレが起きて、連邦政府の関税収入が増加したのである。

セントルイス連銀のグラフ を御覧じろ。トランプ第1期政権(2017〜2020)よりもバイデン政権(2021〜2024)の方が税収は多く、つまり国民負担も大きくなっている。関税が原因でインフレが起きるというなら、それはもうすでに始まっていると考えたほうがいい。

さらに言えば、関税収入はそれほど巨額ではない。確かに2017年以前に比べれば増加しているが、2023年の関税収入は3266億ドル。連邦政府歳入の4.6兆ドル(2023年度予算教書)やGDPの27.7兆ドル(2023年)に比べれば決して大きくはない。仮に第2期トランプ政権がさらなる追加関税に踏み切ったとしても、マクロ経済への影響は限定的であろう。

他方では、関税によるミクロ経済への影響は大ありだ。2018年、トランプ政権が通商拡大法232条を発動して鉄鋼・アルミ関税10%を導入して以来、世界の鉄鋼貿易は3.4億トンから2.7億トン(2023年)へと約2割減となっている。つまり関税によって、鉄鋼という商品の「地産地消化」が進んだわけである。

それでは狙いどおりアメリカの鉄鋼業が復活したのかと言えば、お生憎さまだが答えはノーだ。USスチール買収問題でも明らかなとおり、保護主義は産業を助けるよりもダメにしてしまうのだ。第1期トランプ政権は、鉄鋼輸入は「国家安全保障上の脅威」と見なし、国内メーカーの稼働率80%以上を確保するために関税をかけた。ところが製鋼業の稼働率は、2022年以降は80%ラインを割り込んでいる。

かくなる上は、USスチールが日本製鉄の買収計画を受け入れて、本格的な再建に乗り出すのが最善手のように見える。

とはいえバイデン大統領、トランプ次期大統領共に買収には否定的である。現在はCFIUS(対米外国投資委員会)が、日本製鉄の買収提案への審査を行っており、その締め切りはクリスマスイブ直前の12月23日だ。たぶんいいニュースにはならないだろうけどね。

「選挙モード」から「統治モード」に変身するトランプ氏

ところで8年前に比べると、「トランプ・ウォッチング」は格段に情報量が豊富になっていて、しかも作業が楽になっている。現在であれば、最高の判断材料は12月8日、NBC放送の”Meet the Press”でトランプさんが選挙後初のインタビューに応じていることだ。ありがたいことに、全編をユーチューブで見られてしまう(Full interview: Donald Trump details his plans for Day 1 and beyond in the White House) 。

これを通して見ると、今のトランプさんは意外と「まとも」なのである。いや、もちろんいつもどおりハチャメチャなやり取りもあるのだが、「選挙戦モード」から「統治モード」へと変身を急いでいることを確認できる。

筆者が注目したやり取りをいくつかご紹介しよう。

* (あなたは政敵への報復を求め、ジョー・バイデン氏を追及するのか?) 私は本当にこの国を成功させたいと思っている。過去には戻りたくない。私は成功を通して復讐するつもりだ。

* (1/6事件で有罪判決を受けた者たちに恩赦を与えるという公約もあるが?) 私は非常に迅速に行動するつもりだ。「最初の100日目」ではない。初日にだ。

* (パウエル議長を交代させようという考えはあるか?) その予定はない。

* (関税は家庭の負担増にならないと保証できるか?) 保証はできない。だが、前政権のときにはインフレは起きなかった。関税はわれわれを豊かにする。

* 私は「国境問題と食料品」(the border and groceries)で勝利した。「最初の100日間」は物価、国境問題、閣僚候補の承認に焦点を当てる。

トランプ氏の優先順位は物価引き下げと不法移民問題

特に重要なのは、「私は『国境問題と食料品』で勝利した」という自己認識だろう。つまり有権者は、バイデン政権下で発生した「不法移民問題とインフレ」に腹を立てていた。選挙戦のカギを握っていたのは経済問題であり、それについてカマラ・ハリスさんよりも、トランプさんがより信頼されていたということだ。

となればトランプさんは、不法移民問題に対処するとともに、物価を下げなければならない。何よりアメリカ経済を悪化させてはならないのだ。トランプ次期政権の優先順位はまさにそこにある。関税をあんまり気にしちゃ「負け」ですぞ。



ちなみにトランプさんの「やるべきことリスト」としては、夏の共和党大会の際に打ち出した「アジェンダ47」(第47代大統領の政策課題) がいちばん信頼に足ると筆者は考えている。

ご自分の名前を冠したURLに、以下の20か条の政策がまとめられている。すっきりと「らしい言葉」が並んでいて、ご自分で決めたとしか思えない。あの人、「プロジェクト2025」みたいな分厚い文書は、賭けてもいいけど読んでないですからね。

そしてこの中には、「関税」(Tariff)という言葉は1回も出てこないのである。

アジェンダ47の「中身」とは?

1. 国境を封鎖し、移民の侵入を阻止する。

2. アメリカ史上最大の強制送還作戦を実行する。

3. インフレを終わらせ、アメリカを再び手ごろな価格にする。

4. アメリカを圧倒的に世界有数のエネルギー生産国にする!

5. アウトソーシングをやめ、アメリカを製造業超大国にする。

6. 労働者に大幅な減税を行い、チップには課税しない!

7. 合衆国憲法、権利の章典、そして言論の自由、信教の自由、武器を携帯し持つ権利を含む基本的自由を守る。

8. 第3次世界大戦を防ぎ、ヨーロッパと中東の平和を回復する。そして国全体を覆うミサイル防衛のアイアンドームを作る。すべてアメリカ製で。

9. アメリカ国民に対する政府の兵器化に終止符を打つ。

10. 移民犯罪の蔓延を阻止し、外国の麻薬カルテルを解体し、ギャングの暴力を鎮圧し、そして凶悪犯罪者を監禁する。

11. ワシントンDCを含むわれわれの都市を再建し、安全で清潔で美しい都市を取り戻す。

12. わが国の軍隊を強化・近代化し、間違いなく世界最強の軍隊にする。

13. 米ドルを世界の基軸通貨として維持する。

14. 定年年齢の変更を含め、社会保障と医療費を削減することなく守り抜く。

15. 電気自動車(EV)の義務化を中止し、費用がかかり負担の大きい規制を削減する。

16. 批判的人種論、急進的ジェンダー思想、その他不適切な人種的、性的、政治的内容を子どもたちに押し付ける学校への連邦政府資金を削減する。

17. 女性スポーツから(トランスジェンダー)男性を締め出す。

18. ハマス過激派を国外追放し、大学キャンパスを再び安全で愛国的なものにする。

19. 選挙を安全にする。当日投票、有権者の身分証明、投票用紙、市民権の証明を含む。

20. 新記録レベルの成功に導くことで、国をひとつにする。

(本編はここで終了です。次ページは競馬好きの筆者が週末のレースを予想するコーナーです。あらかじめご了承ください)

ここから先はお馴染みの競馬コーナーだ。

22日の日曜日は年の瀬の大一番、有馬記念(中山競馬場の第11レース、芝コース、距離2500メートル、G1)だ。何と言っても注目は、「日本馬の総大将」ドウデュース(1枠2番)の有馬記念連覇なるか、そして秋古馬三冠(秋の天皇賞、ジャパンカップ、有馬記念)の達成なるか、である。

有馬記念の連覇は過去に4頭(スピードシンボリ、シンボリルドルフ、グラスワンダー、シンボリクリスエス)だけであり、あのディープインパクトでさえ果たしていない。そして秋古馬三冠は過去に2頭だけ(2000年のテイエムオペラオーと2004年のゼンノロブロイ)である。出走機会を絞る傾向がある昨今では、その値打ちはますます高い。

しかもドウデュースは、これが引退レースとなる。勝てば文字通りの「有終の美」だ。「有馬で勝ってそのまま引退」というケースは、オグリキャップ(1990年)の復活劇が有名だ。筆者はコロナ以前にはかなりの頻度で「有馬記念は中山競馬場で」見ていたので、「引退馬の優勝」を何度も目撃している。特に2013年、2着馬に8馬身差をつけてゴールしたオルフェーヴルは、馬券が大当たりだったこともあって忘れがたい思い出だ。

逆に2014年のジェンティルドンナ、2017年のキタサンブラックは、馬券を外した後に引退式を見ることになった。帰りは船橋法典駅への地下馬道が混み合うので、そうするしかないのであるが、いささかツラい経験であった。ただし、愛馬の勝利に感極まった北島サブちゃんが、自分で作詞した『キタサンブラックありがとう』を皆の前で熱唱したのは、今から思えばしみじみいいものを見させてもらったものである。

「物価高騰年」の有馬記念は本命に逆らって「あの馬」に

さて、今年の有馬記念はどうすべきか。オッズは低くなるけれども、ドウデュース(1枠2番)から買って年の瀬の大団円に期待を寄せるべきか。それともあえて逆らって、「高め」の馬券を追い求めるべきか。

筆者の本能は「逆らいたい!」と叫んでいる。いや、確かにドウデュースは強い。ダービーではのちの世界最強馬、イクイノックスに勝っている。鞍上の武豊騎手との息もピッタリで、そのことは11月のジャパンカップ、10月の秋の天皇賞勝利が雄弁に物語っている。

しかし年の瀬の大一番、日本列島が物価高騰に揺れた一年の締めくくりには、低い配当に甘んじるよりはリスクを選好したくなる。

こう考えたのだが、なんと執筆後、ドウデュースが右前肢ハ行のため、出走取り消しとなってしまった。幸い「逆らいたい!」という本能に従ったこともあり、ドウデュースが出走取り消しとなっても結論は変わらない。

ここで思い出すのは、有馬記念を連覇したシンボリクリスエスの雄姿だ。2003年、有馬記念終了後の中山競馬場、4歳で引退式を迎える「漆黒の帝王」に向かって、「まだやれるぞう!」と誰かが叫んでいた。ファンは「スターホースがもっと走るのを見たい」と願い、馬主さんは「怪我をする前に種牡馬として残したい」と考える。引退式のたびにそんな葛藤が走る。ドウデュースの馬主さんも苦渋の選択であったことと拝察する。

そのシンボリクリスエスが残した血筋がエピファネイアであり、その子が今年の有馬には2頭出走する。ダノンデサイル(1枠1番)とブローザホーン(2枠4番)だ。菊花賞が惜しいレースとなったダービー馬、ダノンデサイルに夢を託したい。

※ 次回の筆者は小幡績・慶應義塾大学院教授で、掲載は12月28日(土)の予定です(当記事は「会社四季報オンライン」にも掲載しています)

(かんべえ(吉崎 達彦) : 双日総合研究所チーフエコノミスト)