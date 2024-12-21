¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤Ç5È¯°µ¾¡¡ª¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè15Àá¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óvsRB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤¬20Æü¤Ë¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢5-1¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬°µ¾¡¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î°ËÆ£ÍÎµ±¤Ï¥±¥¬¤Î¤¿¤á¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°Àá¡¢º´Ìî³¤½®¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ËÇÔ¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Àï½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¼ó°Ì¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î»î¹ç¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ò4¿ÍÊÑ¹¹¡£¥ß¥å¥é¡¼¤ä¥À¥¤¥¢¡¼¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥²¥ì¥¤¥í¤é¤ËÂå¤¨¤Æ¥±¥¤¥ó¤ä¥´¥ì¥Ä¥«¡¢¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤é¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¡£ºÇÁ°Àþ¤Ë¥±¥¤¥ó¡¢2ÎóÌÜ¤Ë¥ª¥ê¡¼¥º¡¢¥à¥·¥¢¥é¡¢¥µ¥Í¤òÊÂ¤Ù¤¿[4-2-3-1]¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¥ê¡¼¥°Àï2Ï¢¾¡Ãæ¤Î4°Ì¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï³«»Ï29ÉÃ¤Ç¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£Å¨¿Ø¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥¥ß¥Ã¥Ò¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Î¥±¥¤¥ó¤¬¥Ò¡¼¥ë¤ÇÍî¤È¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Î¿¼¤¯¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¥ª¥ê¡¼¥º¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥à¥·¥¢¥é¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¥à¥·¥¢¥é¤ÎÅÅ¸÷ÀÐ²ÐÃÆ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î1Ê¬¸å¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤¹¡£2Ê¬¡¢¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥óÉÕ¶á±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥ª¥Ú¥ó¥À¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥¿¡¼¥ó¤ÇDF¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤òÇí¤¬¤·¤Æ±¦¥µ¥¤¥É¤ò»ý¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢±¦¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤ò¥·¥§¥·¥å¥³¤¬±¦Â¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï10Ê¬¡¢¥¥ß¥Ã¥Ò¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤ò¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î¥à¥·¥¢¥é¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGK¥°¥é¡¼¥Á¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¡£
°Ê¹ß¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬25Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤¹¡£¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥é¥¤¥Þ¡¼¤Î¥Ñ¥¹¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥ª¥ê¡¼¥º¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¹¡õ¥´¡¼¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥é¥¤¥Þ¡¼¤¬º¸Â¥Ü¥ì¡¼¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï36Ê¬¤Ë¤â¡¢¥à¥·¥¢¥é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¥ß¥Ã¥Ò¤¬¥Ð¥¤¥¿¥¨¥ë¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é±¦Â°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë±¦¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
3-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡£75Ê¬¡¢¼«¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¥µ¥Í¤¬¾å¼ê¤¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢GK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤òÎäÀÅ¤ËÀ©¤·¤¿¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¤½¤Î3Ê¬¸å¤Ë¤â¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢±¦¼êÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥¥ß¥Ã¥Ò¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤¬Æ¬¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¡¢5ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ5-1¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¾å°ÌÂÐ·è¤ÇÂçÎÌ5¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¡¢¥Þ¥¤¥ó¥ÄÀï¤«¤é¤Î¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó 5-1 ¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò
¡Ú¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Û
¥¸¥ã¥Þ¥ë¡¦¥à¥·¥¢¥é(Á°1)
¥³¥ó¥é¡¼¥È¡¦¥é¥¤¥Þ¡¼(Á°25)
¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¥ß¥Ã¥Ò(Á°36)
¥ì¥í¥¤¡¦¥µ¥Í(¸å30)
¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹(¸å33)
¡Ú¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¡Û
¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³(Á°2)
Á°Àá¡¢º´Ìî³¤½®¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ËÇÔ¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Àï½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¼ó°Ì¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î»î¹ç¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ò4¿ÍÊÑ¹¹¡£¥ß¥å¥é¡¼¤ä¥À¥¤¥¢¡¼¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥²¥ì¥¤¥í¤é¤ËÂå¤¨¤Æ¥±¥¤¥ó¤ä¥´¥ì¥Ä¥«¡¢¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤é¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¡£ºÇÁ°Àþ¤Ë¥±¥¤¥ó¡¢2ÎóÌÜ¤Ë¥ª¥ê¡¼¥º¡¢¥à¥·¥¢¥é¡¢¥µ¥Í¤òÊÂ¤Ù¤¿[4-2-3-1]¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¥à¥·¥¢¥é¤ÎÅÅ¸÷ÀÐ²ÐÃÆ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î1Ê¬¸å¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤¹¡£2Ê¬¡¢¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¥¤¥é¥¤¥óÉÕ¶á±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥ª¥Ú¥ó¥À¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥¿¡¼¥ó¤ÇDF¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤òÇí¤¬¤·¤Æ±¦¥µ¥¤¥É¤ò»ý¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢±¦¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤ò¥·¥§¥·¥å¥³¤¬±¦Â¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï10Ê¬¡¢¥¥ß¥Ã¥Ò¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤ò¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î¥à¥·¥¢¥é¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGK¥°¥é¡¼¥Á¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¡£
°Ê¹ß¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬25Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤¹¡£¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥é¥¤¥Þ¡¼¤Î¥Ñ¥¹¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥ª¥ê¡¼¥º¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¹¡õ¥´¡¼¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥é¥¤¥Þ¡¼¤¬º¸Â¥Ü¥ì¡¼¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï36Ê¬¤Ë¤â¡¢¥à¥·¥¢¥é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¥ß¥Ã¥Ò¤¬¥Ð¥¤¥¿¥¨¥ë¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é±¦Â°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë±¦¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
3-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡£75Ê¬¡¢¼«¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¥µ¥Í¤¬¾å¼ê¤¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢GK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤òÎäÀÅ¤ËÀ©¤·¤¿¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¤½¤Î3Ê¬¸å¤Ë¤â¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢±¦¼êÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥¥ß¥Ã¥Ò¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤¬Æ¬¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¡¢5ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ5-1¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¾å°ÌÂÐ·è¤ÇÂçÎÌ5¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¡¢¥Þ¥¤¥ó¥ÄÀï¤«¤é¤Î¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó 5-1 ¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò
¡Ú¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Û
¥¸¥ã¥Þ¥ë¡¦¥à¥·¥¢¥é(Á°1)
¥³¥ó¥é¡¼¥È¡¦¥é¥¤¥Þ¡¼(Á°25)
¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¥ß¥Ã¥Ò(Á°36)
¥ì¥í¥¤¡¦¥µ¥Í(¸å30)
¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹(¸å33)
¡Ú¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¡Û
¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³(Á°2)