£Î£Ù¥À¥¦¡¢£²±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¡Ä¥¤¥ó¥Õ¥ì·Ù²ü´¶¤¬¸åÂà
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¾®ÎÓÂÙÍµ¡Û£²£°Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£³£°¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ£´£¹£¸¡¦£°£²¥É¥ë¹â¤Î£´Ëü£²£¸£´£°¡¦£²£¶¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢£²±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ì¡ÊÊª²Á¾å¾º¡Ë¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¸åÂà¤·¡¢°ì»þ£¸£°£°¥É¥ëÄ¶¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡£²£°Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£±£±·î¤ÎÊÆ¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½ÐÊª²Á»Ø¿ô¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¶âÍø¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¡£È¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤äÊÝ¸±Âç¼ê¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ø¥ë¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤ÎÌÃÊÁ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£
¡¡£É£Ô´ë¶È¤ÎÌÃÊÁ¤¬Â¿¤¤¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Î½ªÃÍ¤Ï£±£¹£¹¡¦£¸£³¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£±Ëü£¹£µ£·£²¡¦£¶£°¤À¤Ã¤¿¡£