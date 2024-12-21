¡Ö²¶¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÌÚÂ¼¤¯¤ó¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢¶¦±é½÷Í¥¤Ë¥¨¥íÌÜÀþ¡ÄËÜ¿Í¤Ï¤¢¤¤ì¡Ö¤¢¤é¡Á¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚµþ¹á¤¬¡¢£²£°ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Á¡½£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¡¦¸å£±£±»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶¦±é¼Ô¤«¤éÈþ¤Ü¤¦¤òÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡×¡ÊÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò´ÆÆÄ¡¢£³£°Æü¸ø³«¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»£±Æ¤ÇÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ËÂÚºßÃæ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î²¼¤Î¥¸¥à¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¸å¤ËÄ«¿©²ñ¾ì¤ØÄ¾¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤¬¶¦±é¼Ô¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù¡££Í£Ã¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÂôÂ¼¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤ÎÎëÌÚ¤ò¡Ö¥¸¥àµ¢¤ê¤Î°áÁõ¤¬¤¹¤Ã¤´¤¤¥¨¥í¤«¤Ã¤¿¡£·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥í¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²¶¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÌÚÂ¼¤¯¤ó¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÚÂ¼¤â´¬¤¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂçÅÂ¶Ú¤òÂ¬¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÌÑÁÛ¤âÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥í¥±Ãæ¤âÂôÂ¼¤Î²¼¥Í¥¿¤ËÂÐ¤·¡¢»£±ÆÃæ¤Ï¡Ö¤¢¤é¡Á¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤¢¤é¡Á¡¢¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¤¢¤¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£