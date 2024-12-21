¡ÈºÆÈÈ¤òËÉ¤°¡É »àË´¤·¤¿±¡Ä¹Ëå¤Î·è°Õ¡¢ËÌ¿·ÃÏ¡¦Êü²Ð»¦¿Í¤«¤é3Ç¯¡Ä¡Èµþ¥¢¥Ë»ö·ï¡É¤È¤Î°Õ³°¤ÊÀÜÅÀ¤â¡ÚÊóÆ»ÆÃ½¸¡Û
26¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âçºå¡¦ËÌ¿·ÃÏ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Çµ¯¤¤¿Êü²Ð»¦¿Í¤«¤é3Ç¯¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î±¡Ä¹¤ÎËå¤¬¡¢·»¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤¤¤Ç¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿À¸¤Êý¤È¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈºÆÈÈ¤òËÉ¤°¡É »àË´¤·¤¿±¡Ä¹Ëå¤Î·è°Õ¡¢ËÌ¿·ÃÏ¡¦Êü²Ð»¦¿Í¤«¤é3Ç¯¡Ä¡Èµþ¥¢¥Ë»ö·ï¡É¤È¤Î°Õ³°¤ÊÀÜÅÀ¤â¡ÚÊóÆ»ÆÃ½¸¡Û
ËÌ¿·ÃÏÊü²Ð»¦¿Í3Ç¯¡¡¸ì¤ê»Ï¤á¤¿°äÂ²
2021Ç¯12·î17Æü¸áÁ°10»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÂçºåËÌ¿·ÃÏ¤Î¥Ó¥ë¤ËÆþ¤ë¿´ÎÅÆâ²Ê¤Çµ¯¤¤¿Êü²Ð»¦¿Í»ö·ï¡£´µ¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é26¿Í¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½¾ì¤«¤é1.2¥¥í¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÂçºåÉÜºÑÀ¸²ñÃæÄÅÉÂ±¡¡£6¿Í¤¬±¿¤Ð¤ì¡¢Á´°÷¤¬°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Ë¤è¤ë¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¸áÁ°11»þ13Ê¬¡¢1¿ÍÌÜ¤Î´µ¼Ô¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£´µ¼Ô¤Ï¡¢5¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤é¥Ù¥Ã¥É¤Ë°Ü¤µ¤ì¡¢»ÀÁÇÅêÍ¿¤È¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¬Â³¤±¤é¤ì¤¿¡£10Ê¬¸å¡¢2¿ÍÌÜ¤Î´µ¼Ô¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¿´ÇÙÁÉÀ¸¤Î½èÃÖ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë10Ê¬¸å¡¢´µ¼Ô¤Î¿ô¤Ï4¿Í¤ËÁý¤¨¡¢ÉÂ±¡Ãæ¤«¤é30¿Í°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¤á¤é¤ì¤¿¡£
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¿´ÎÅÆâ²Ê¤Î±¡Ä¹¡¢À¾ß·¹°ÂÀÏº¤µ¤ó¡ÊÅö»þ49ºÐ¡Ë¤âÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢´û¤Ë¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤â¤Ê¤¯¡¢µ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤òÅý³ç¤·¤¿°å»Õ¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÂçºåÉÜºÑÀ¸²ñÃæÄÅÉÂ±¡ µßµÞ²ÊÉôÄ¹¡¡·ªÅÄ¹¸¹¨ °å»Õ
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯µß½õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿Ç»¡¼¼¤ÎÃæ¤ÎÊý¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÊý¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¡¢µßÌ¿½èÃÖ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Èï³²¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¿´ÎÅÆâ²Ê¤Î´µ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î°äÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¤¿¡£
°äÂ²¡Ö»Ù±ç¤¹¤ëÂ¦¤¬¤â¤Ã¤È¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×
»ö·ï¤«¤é3¤«·î¸å¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¾ß·¹°ÂÀÏº±¡Ä¹¤ÎËå¡¦¿»Ò¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿±¡Ä¹¤ÎËå¡¡¿»Ò¤µ¤ó¡Ê47¡Ë
¡Ö¸µ´µ¼Ô¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¡¢³§¤µ¤ó·»¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÈá¤·¤ó¤Ç¤ëÊý¡¢ÉÔ°Â¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·»¤Î¸µ´µ¼Ô¤¿¤Á¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼º¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤äÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤è¤¦¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î½¸¤¤¤òÃÎ¤ê¡¢¼«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸µ´µ¼Ô¤é¤«¤éÊ¹¤¯ÏÃ¤Ï¡¢·»¤Î¸«ÃÎ¤é¤Ì»Ñ¤Ð¤«¤ê¡£¿»Ò¤µ¤ó¤Ï»ö·ï¤«¤é1Ç¯¤¬²á¤®¤¿º¢¡¢¤¢¤ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢´é¤ò½Ð¤·¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿±¡Ä¹¤ÎËå¡¡¿»Ò¤µ¤ó
¡Ö¸µ´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤ªÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø»Ù±ç¤¹¤ëÂ¦¤¬¤â¤Ã¤È¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Ã¯¤âÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡¢¿´¤ò³«¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤´¤¯¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢É×¤È¿©¤ÙÀ¹¤ê¤ÎÂ©»Ò2¿Í¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¡£¼çÉØ¶È¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Î³èÆ°¤äÃÏ¸µ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥é¥ó¥Á¤ÎÄó¶¡¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°å»Õ¤È»õ²Ê°å¤ÎÎ¾¿Æ¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¿»Ò¤µ¤ó¤È·»¤Î¹°ÂÀÏº¤µ¤ó¡£4ºÐÎ¥¤ì¤¿·»Äï¤Ç¡¢¤è¤¯2¿Í¤ÇÍ·¤ó¤À¡£
»þ¡¹¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Îµ»¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¤¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¿»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¹°ÂÀÏº¤µ¤ó¤Î°äÉÊ¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£ºë¶Ì¤Ë²¼½É¤·¤Æ¤¤¤¿·»¤Ë¡¢¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¿»Ò¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤À¡£
¼ê»æ
¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬ºë¶Ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢1»þ´Ö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤ß¤·¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÄ«¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£
¿»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤¹¤´¤¯²û¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼Î¤Æ¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤Î¸å¡¢·»¤ÏÉã¤ÈÆ±¤¸Æâ²Ê¤Î°å»Õ¤Ë¡¢¿»Ò¤µ¤ó¤ÏÊì¤ÈÆ±¤¸»õ²Ê°å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿»Ò¤µ¤ó¤¬·ëº§¡¦½Ð»º¤òµ¡¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¤¿º¢¡¢¹°ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÏÂçºå¡¦¾¾¸¶»Ô¤Î¼Â²È¤Ç¿ÇÎÅÆâ²Ê¤ò³«¶È¤·¤¿¡£¿´¤ÎÉÂ¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ë´µ¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÌ¿·ÃÏ¤Ë¤â¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«¶È¤·¡¢2¤Ä¤Î»ÜÀß¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ800¿Í°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿»Ò¤µ¤ó¤¬¹°ÂÀÏº¤µ¤ó¤Î»Ñ¤òºÇ¸å¤Ë¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â²È¤Î¤¢¤ë¾¾¸¶»Ô¤Î¿ÇÎÅ½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¿»Ò¤µ¤ó
¡Ö»ö·ï¤Î1½µ´Ö¤°¤é¤¤Á°¤Ë¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¡£¼Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤«¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤ä¤í¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÀ¼¤â¤«¤±¤º¤Ç¡×
ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀ¸³è¤¬º¤µç¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¸ÉÎ©¤ò¿¼¤á¡Ä
»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶âÍËÆü¤Î¸áÁ°¡£ËÌ¿·ÃÏ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î´µ¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£ÆÍÁ³¥¬¥½¥ê¥ó¤¬¤Þ¤«¤ì¡¢²Ð¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿Ã«ËÜÀ¹ÍºÍÆµ¿¼Ô¡ÊÅö»þ61¡Ë¤Ï¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¸µ´µ¼Ô¤Ç¡¢¼«¤é¤â°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Ç»àË´¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤Ï¡¢ÏÓ¤ÎÎÉ¤¤ÈÄ¶â¹©¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Ï¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤ò¼¨¤¹Ï¢ÍíÀè¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î»Ä¹â¤â¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¸³è¤¬º¤µç¤·¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¸ÉÎ©¤ò¿¼¤á¤ëÃæ¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¾¿Í¤ò´¬¤±è¤¤¤Ë³ÈÂç¼«»¦¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿»Ò¤µ¤ó
¡Ö¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Î¿Í¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¬³Ð¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤â¤¦Â¸ºß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¤¿ÍÀ¸¡£Ã¯¤Ë¤â¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤È¤¹¤é¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¡Ù¤È¤«¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×
¹°ÂÀÏº¤µ¤ó¤Î»à¸å¡¢¸µ´µ¼Ô¤é¤ÏÄê´üÅª¤Ë¸òÎ®²ñ¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿»Ò¤µ¤ó¤â¼«Á³¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹Ô¤¾ì¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¸µ´µ¼Ô¤é¤Ï¡¢¹ç¤¦ÀèÀ¸¤òÃµ¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¸À¤¦¡£¸òÎ®²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹°ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎËå¡¦¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
¸µ´µ¼Ô¡¦ÃËÀ
¡ÖÃ±½ã¤Ë¡¢¸µµ¤¤ò¿»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤¨¤ë¡£¼«Ê¬¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¤È¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¸µ´µ¼Ô¡¦½÷À
¡Ö¤Þ¤À»ä¤ÎÃæ¤ÇÀ¾ß·ÀèÀ¸¤Ïº£¤â¤¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢À¾ÇßÅÄ¡ÊËÌ¿·ÃÏ¡Ë¤Î¿´¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿Ç»¡·ô¤òËèÆü»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¼é¤ê¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¤È¤¿»Ò¤µ¤ó¼«¿È¤¬¡¢°äÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÈá¤·¤ß¤òÄ¾»ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Èµþ¥¢¥Ë»ö·ï¡É¤È¤Î°Õ³°¤ÊÀÜÅÀ
2023Ç¯9·î¡¢Îò»ËÅª»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤¬µþÅÔ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¼Ò°÷36¿Í¤¬»àË´¡¢32¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿µþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÊü²Ð»¦¿Í»ö·ï¡£¸½¾ì¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¤Þ¤¤¤Æ²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿ÀÄÍÕ¿¿»ÊÈï¹ð¡Ê46¡Ë¤¬Ë¡Äî¤Ç¸ì¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
»ö·ï¤«¤é2Ç¯¸å¤Ëµ¯¤¤¿¤Î¤¬¡¢ËÌ¿·ÃÏ¥Ó¥ëÊü²Ð»¦¿Í»ö·ï¡£Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¡Èµþ¥¢¥Ë»ö·ï¡É¤òÈÈ¹ÔÁ°¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤½¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¾»ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°äÂ²¤È¤·¤Æ¤Î´¶¾ð¤Ë¸þ¤¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¿»Ò¤µ¤ó¤ÏÀÄÍÕÈï¹ð¤ÎºÛÈ½¤ÎËµÄ°¤ËË¬¤ì¤¿¡£
ÀÄÍÕ¿¿»ÊÈï¹ð
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¤ª¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
·ÚÎ¨¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤ÀÀÄÍÕÈï¹ð¡£¤³¤ÎÆü¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ°äÂ²¤¬Èï¹ð¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤¬¤Ê¤¼»¦¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£°äÂ²¤é¤Ï¡¢Èï¹ð¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤ËÅú¤¨¤òÃµ¤·¤¿¡£ËµÄ°¤ò½ª¤¨¤¿¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ä
¿»Ò¤µ¤ó
¡Ö±üÍÍ¤òË´¤¯¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¼ÁÌä¤Ç¡¢¡Ø²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ÎÊý¤Ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤È¤«¡¢»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤È¤«¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢ËÌ¿·ÃÏ¤Î»ö·ï¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤Ä¤é¤µ¤È¤«¤ò°ìµ¤¤Ë´¶¤¸¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ºÛÈ½¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿°äÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÈÀÄÍÕÈï¹ð¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦1¤Ä¶¦ÄÌ¤¹¤ëÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÊÌ¤Î»ö·ï¤ÇÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
²Ã³²¼Ô¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¤¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ÊÈÈºá¤òËÉ¤°¶áÆ»¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¿»Ò¤µ¤ó¤Ï1¤Ä¤ÎÅú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡ÈºÆÈÈ¤òËÉ¤°¡É»àË´¤·¤¿±¡Ä¹Ëå¤Î·è°Õ
ÆàÎÉ¸©¤Ë¤¢¤ë¡¢¸µ¼õ·º¼Ô¤ä°ÍÂ¸¾É¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ÜÀß¡£¿»Ò¤µ¤ó¤Ï2½µ´Ö¤Ë1ÅÙÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÈÌÌÃÌ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£´ó¤êÅº¤¤¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âºÆÈÈ¤ò¸º¤é¤»¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤¿¡£
32ºÐ¤ÎÃËÀ¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿·ë²Ì¡¢¶â¤Ëº¤¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÃËÀ¤È3²óÌÜ¤ÎÌÌÃÌ¡£¼ñÌ£¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÏÃ¤ä¡¢ºÇ¶á¤ÎÇº¤ß¤Ê¤É1»þ´Ö¤Û¤ÉÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢ºá¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºá°´¶¤«¤é½Ð½ê¸å¤âÁ°¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¿»Ò¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö²áµî¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤¬Âç»ö¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
ÃËÀ¡Ê32¡Ë
¡ÖÇº¤ß»ö¤È¤«¤Ç¤¤¿¤éÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢º£¸åËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÁêÃÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ´Á³¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ë¾ï¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤È¡£¤½¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤ÈËÍ¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃËÀ¤Ï2024Ç¯8·î¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤Ë¸þ¤±°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£»ÜÀß¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¡¢ÆàÎÉ¸©Æâ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Àµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤À¤È¤¤¤¦¡£
¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¸µ¼õ·º¼Ô¤È´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢·»¤Î»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¿»Ò¤µ¤ó
¡Ö¼Ò²ñ¤È¤«¡¢ÎÉ¤¤¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é²Ã³²¼Ô¡ÊÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£»ä¤â°ÊÁ°¤Ï¡¢Á´¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤êÄ¾¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£ÈÈºá¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢À®¸ù¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ä¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
·»¡¦¹°ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ»Å»ö¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âçºå¡¦¾¾¸¶»Ô¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡£¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¿·¤¿¤Êµï¾ì½êºî¤ê¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¸µ´µ¼Ô¤é¤¬µ¤·Ú¤ËÇº¤ß¤òÏÃ¤»¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¸µ´µ¼Ô¡¦ÃËÀ
¡ÖÝµ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¼Ò²ñ¤Ë¡ËÌá¤Ã¤¿¿Í¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ±¡Îò¡¦ÉÂÎò¤Ï»Ä¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤ä¼Ò²ñ¤ÎÁë¸ý¤Ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¤ÃÎ¿É¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤¿¤Þ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£É÷É¾Èï³²Åª¤Ê¡×
·»¤ÏÂçÀª¤Î´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ï·»¤Î»×¤¤¤â°ú¤·Ñ¤²¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿»Ò¤µ¤ó
¡Ö¡Ê·»¤Ï¡Ë¾Ð¤Ã¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢·»¤¬¤º¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢ÎÏ¤È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èá¤·¤ß¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤Þ¤¿Ã¯¤«¤Ë¤ªÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
2024Ç¯12·î17Æü¤Ç»ö·ï¤«¤é´Ý3Ç¯¡£¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¿»Ò¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
Èï³²¼Ô¤ä²Ã³²¼Ô¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬·»¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÀ¸¤Êý¤Ê¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£