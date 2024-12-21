¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡ÙºÇ½ª²ó¡ÈÞ«¿Í¡ÉÌø³ÚÍ¥Ìï¡¢Äï¡ÈÈþÏ©¿Í¡ÉºäÅìÎ¶ÂÁ¤Ø¤Î°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë»ëÄ°¼Ô¹æµã¡Ö¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡Ìø³ÚÍ¥Ìï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ºäÅìÎ¶ÂÁ¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË22»þ¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Þ«¿Í¡ÊÌø³Ú¡Ë¤¬Äï¡¦ÈþÏ©¿Í¡ÊºäÅì¡Ë¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¥í¥Ü¥íµã¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÞ«¿Í¡ÊÌø³ÚÍ¥Ìï¡Ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ËÊ¹¤Æþ¤ëÈþÏ©¿Í¡ÊºäÅìÎ¶ÂÁ¡Ë¡¡¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡ÙºÇ½ª²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡»ö·ï¤¬²ò·è¤·¡¢²ÈÂ²¤Ë²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¢¤ëÆü¡¢Þ«¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÔ°Â¤ÇÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÈþÏ©¿Í¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¡Êº´Æ£Âç¶õ¡Ë¤È°¦À¸¡ÊÈøÌî¿¿Àé»Ò¡Ë¤È¶¦¤ËÃµ¤·²ó¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¤âÞ«¿Í¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ëÈþÏ©¿Í¤ò¡¢°¦À¸¤¬Í¥¤·¤¯¤Ê¤À¤á¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Þ«¿Í¤ÏÅìµþ¤Ë¤¤¤¿¡£¤¢¤Æ¤â¤Ê¤¯Êâ¤¯¤¦¤Á¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤½Ð¤¬Ç¾Î¢¤ò¤è¤®¤ë¡£¤Õ¤È²æ¤ËÊÖ¤Ã¤¿Þ«¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤«¤Ä¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç³Ø¤ËÂ¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Þ«¿Í¤Ï¼«Âð¤ËÌá¤ë¤â¤Î¤ÎÈþÏ©¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤¹¤ë¡£°¦À¸¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë¤È¡¢Þ«¿Í¤Ï¡ÈÈþÏ©¿Í¤Ë¤Ï³¨¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤±¤É¼«Ê¬¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡É¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Þ«¿Í¤ÏÆ±Î½¤ÎÄçËÜ¡Ê²¬ºêÂÎ°é¡Ë¤«¤é¡Ö·ëº§10¼þÇ¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£ÈþÏ©¿Í¤È¥é¥¤¥ª¥ó¤òÏ¢¤ì¤Æ²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿Þ«¿Í¤Ï¡¢ÄçËÜ¤«¤é½ËÊ¡¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º¤ÏÇ¤·¤Ä¤Ä¤â½ÐÀÊ¼Ô¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿Þ«¿Í¤Ï¡¢ÄçËÜ²È¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¾Î¤¨¤Ä¤Ä¡Ö²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢°¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÄçËÜ²È¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÈþÏ©¿Í¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡ÖËÍ¤Ï¤ß¤Ã¤¯¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬Âç¹¥¤¤À¤·¡¢¤ß¤Ã¤¯¤ó¤ÎÉÁ¤¯³¨¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËÍ¤Ë¤Ï²¿¤Î¼è¤êÊÁ¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ß¤Ã¤¯¤ó¤ÎºÍÇ½¤Ë¼»ÅÊ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ß¤Ã¤¯¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÈþÏ©¿Í¤ò¡È¼«Ëý¤Î²ÈÂ²¡É¤È¾Ò²ð¤·¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿Þ«¿Í¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¥Ü¥í¥Ü¥íµã¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¹æµãÉÔ²ÄÈò¡×¡Ö·»Äï¤Îå«¡£ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ä¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¤³¤ó¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª·»¤Á¤ã¤óºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¡¢ÁÇÅ¨¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÞ«¿Í¡ÊÌø³ÚÍ¥Ìï¡Ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ËÊ¹¤Æþ¤ëÈþÏ©¿Í¡ÊºäÅìÎ¶ÂÁ¡Ë¡¡¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡ÙºÇ½ª²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡»ö·ï¤¬²ò·è¤·¡¢²ÈÂ²¤Ë²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¢¤ëÆü¡¢Þ«¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÔ°Â¤ÇÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÈþÏ©¿Í¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¡Êº´Æ£Âç¶õ¡Ë¤È°¦À¸¡ÊÈøÌî¿¿Àé»Ò¡Ë¤È¶¦¤ËÃµ¤·²ó¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¤âÞ«¿Í¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ëÈþÏ©¿Í¤ò¡¢°¦À¸¤¬Í¥¤·¤¯¤Ê¤À¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Þ«¿Í¤ÏÆ±Î½¤ÎÄçËÜ¡Ê²¬ºêÂÎ°é¡Ë¤«¤é¡Ö·ëº§10¼þÇ¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£ÈþÏ©¿Í¤È¥é¥¤¥ª¥ó¤òÏ¢¤ì¤Æ²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿Þ«¿Í¤Ï¡¢ÄçËÜ¤«¤é½ËÊ¡¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º¤ÏÇ¤·¤Ä¤Ä¤â½ÐÀÊ¼Ô¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿Þ«¿Í¤Ï¡¢ÄçËÜ²È¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¾Î¤¨¤Ä¤Ä¡Ö²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢°¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÄçËÜ²È¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÈþÏ©¿Í¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡ÖËÍ¤Ï¤ß¤Ã¤¯¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬Âç¹¥¤¤À¤·¡¢¤ß¤Ã¤¯¤ó¤ÎÉÁ¤¯³¨¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËÍ¤Ë¤Ï²¿¤Î¼è¤êÊÁ¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ß¤Ã¤¯¤ó¤ÎºÍÇ½¤Ë¼»ÅÊ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ß¤Ã¤¯¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÈþÏ©¿Í¤ò¡È¼«Ëý¤Î²ÈÂ²¡É¤È¾Ò²ð¤·¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿Þ«¿Í¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¥Ü¥í¥Ü¥íµã¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¹æµãÉÔ²ÄÈò¡×¡Ö·»Äï¤Îå«¡£ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ä¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¤³¤ó¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª·»¤Á¤ã¤óºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¡¢ÁÇÅ¨¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£