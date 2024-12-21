¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Î¡ÄÏÃ¤·¹ç¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¡¡¡ÖÂ¿¿ô·è¡×¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤Ì¼¤¬¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¡È¾®³Ø¹»¤ÎÊÉ¡É¡ãºî¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ä
¡ÖÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ëÌ¼¤Ë¼è¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¿Æ¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡Ö¾®³Ø¹»¤ÎÊÉ¡×¡ÊÁ´4ÏÃ¡Ë¤¬¡¢Instagram¤Ç¹ç·×Ìó4Ëü2000°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®³Ø1Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤Ë¡Ö³Ø¹»¤Ï³Ú¤·¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ì¼¤Ï°Å¤¤´é¡£¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊì¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö±óÂ²ñµÄ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·»Ï¤á¤Æ¡Ä¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂç¿Í¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉÔ°Â¤¬¸º¤ë
¡¡¤³¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Instagram¤ä¥Ö¥í¥°¡Ö¾Ð¤¦Êì¤Ë¤ÏÊ¡Íè¤ë¡×¤Ç¥¨¥Ã¥»¡¼Ì¡²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÏKindle¤Ç¤â¤Þ¤È¤á¤ÆÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯1·î¤Ë¡Ø¤¿¤À¤Î¤Ý¤ó¤³¤ÄÊì¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éADHD¥°¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¡Ù¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.¤È¤Æ¤â¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÇº¤ß¤âÊ£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ³Ý¤±¤äÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¡ÖÍÄÃÕ±à»þÂå¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¤½¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£²ó¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éº£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ç¡¢»Ò¤É¤âËÜ¿Í¤¬ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¢¤È³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡Ù¡£¤½¤ì¤Ïº£¸å»Ò¤É¤â¤ÎÇº¤ß¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤È¤Ï°ìÀþ¤ò°ú¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¯¡£»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬Çº¤ß¤ò¸À¸ì²½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤ò»ý¤Ä¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¡Ö»ä¤ÏÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤³¤È¤âÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¤½¤ÎÉÔ°Â¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍÄÃÕ±à¤Î±àÄ¹ÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÃ¯¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬1¿Í¤À¤±¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬¤ºÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Çº¤ß¤´¤È¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÉÔ°Â¤¬¸º¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÉÔ°Â¤¬¸º¤ë¤ÈÊª»ö¤Ï¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÆ°¤¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¼«Ê¬1¿Í¤ÇÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿Í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¡Ù¡¢¤³¤ì¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤Ï¤Ê¤æ¤¤¤µ¤ó¡ÖÌ¼¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÄÃÕ±à¤ä¡¢¤½¤Î±àÄ¹ÀèÀ¸¤òÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾®³ØÀ¸¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤«¤é¶¦´¶¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×